 Рада відмовилася відправити на доопрацювання законопроєкт Зеленського про призначення президентом голів ДБР і НАБУ

"За" проголосували 214 народних депутатів, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Проєкт Закону авторства Зеленського про внесення змін до статті 106 Конституції України (щодо закріплення повноважень Президента України утворювати незалежні регуляторні органи, Національне антикорупційне бюро України, призначати на посади та звільняти з посад директора Національного антикорупційного бюро України і директора Державного бюро розслідувань) №1014 отримав негативний висновок Конституційного Суду.

У підсумку, комітет з питань правової політики запропонував Верховній Раді встановити 30-денний строк подання пропозицій і поправок до цього законопроєкту. Однак це рішення парламентарії не підтримали.

Після цього депутати пішли на перерву, а потім і на обід.

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