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 Політика України
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Все про:ВР (5711) Зеленський (4351) Конституція (308)

 Рада відмовилася відправити на доопрацювання законопроєкт Зеленського про призначення президентом голів ДБР і НАБУ

Верховна Рада провалила голосування в цілому за постанову щодо подальшої роботи над законопроєктом президента Володимира Зеленського "Про внесення змін до статті 106 Конституції України щодо закріплення повноважень Президента України утворювати незалежні регуляторні органи, Національне антикорупційне бюро України, призначати на посади та звільняти з посад директора Національного антикорупційного бюро України і директора Державного бюро розслідувань".

"За" проголосували 214 народних депутатів, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Проєкт Закону авторства Зеленського про внесення змін до статті 106 Конституції України (щодо закріплення повноважень Президента України утворювати незалежні регуляторні органи, Національне антикорупційне бюро України, призначати на посади та звільняти з посад директора Національного антикорупційного бюро України і директора Державного бюро розслідувань) №1014 отримав негативний висновок Конституційного Суду.

У підсумку, комітет з питань правової політики запропонував Верховній Раді встановити 30-денний строк подання пропозицій і поправок до цього законопроєкту. Однак це рішення парламентарії не підтримали.

Після цього депутати пішли на перерву, а потім і на обід.

Також читайте: Рада попередньо підтримала скорочення кількості нардепів до 300

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173664
 
 
 Топ коментарі
 
Все сношались в доме Облонских
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Моника хочет быть владычицей морской.
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Ожна констатувати, що конституційної більшості длчюя прийняття хотєлок Зєлєнского у якості конституційних норм наразі нема. Триста голосів не набирає.
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Ожна констатувати, що конституційної більшості длчюя прийняття хотєлок Зєлєнского у якості конституційних норм наразі нема. Триста голосів не набирає.
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а где лидер оппозиции?
почему не на барикадах?
вона тоже не отсвечивает
молча наблюдают за тем как убивают демократию в Украине
и превращают её в маломордор?
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Тхір А де мітинги від патріотів? Мовчки спостерігають,як вбивають демократію в Україні.
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а я за шо
патрiоти де?
судя по тому шо местная свиноячейка мовчить, они на цю роль покi претендувати не хочуть) мабуть команди не було))
зато если шо у корыта первыми будут
как в 2014-ом
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Оппозиція деморалізована, а деякі на гачку.
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"о назначении президентом глав ГБР и НАБУ" КАКАЯ борьба с коррупцией...я в шоке
ну и ЧЕМ тогда НАБУ и ГБР будут отличаться от прокуратуры или СБУ? ГДЕ независимость?
туда назначат смотрящего и ВСЁ....
и сейчас мягко говоря НАБУ не....... а когда през будет назначать... мы вернёмся во времена порошенко и янека.
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Про конкурсы на руководящие должности образовалась стабильная и гнетущая тишина...
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