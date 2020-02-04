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Все про:вірус (179) Китай (307) ГРВІ (95) ЦГЗ (16)

 У пасажирів рейсу, який прибуде в "Бориспіль" із Китаю, ознаки ГРВІ відсутні, - ЦГЗ

У пасажирів авіарейсу із Саньї (Китай), який у вівторок має прибути в аеропорт "Бориспіль" (Київ), будь-яких скарг на самопочуття немає.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив в.о. генерального директора Центру громадського здоров'я (ЦГЗ) України Ігор Кузін на пресконференції в Києві у вівторок.

За його словами, зазначений рейс - останній запланований із Китаю.

"За нашою інформацією, це останній рейс, який був запланований. У нас є інформація про те, що в усіх пасажирів ознаки ГРВІ відсутні", - сказав Кузін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коронавірус зафіксовано в 24 країнах світу, України серед них немає, - МОЗ

Раніше повідомлялося, що 1 лютого в аеропорт "Бориспіль" звернулися 2 пасажирів з підозрою на захворювання 2019-nCoV. За результатами медичного огляду і консультацій було спростовано підозри на інфекцію, викликану 2019-nCoV, і встановлено діагноз ГРВІ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173661
 
 
 Топ коментарі
 
И кому нужна эта новость, если известно, что инкубационный период 2 недели?
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А слово "карантин" вроде появилось потому, что корабли держали на всякий случай 40 дней и не давали им сходить на землю...так, на всякий случай. И никто туда не лез, чтобы проверить, есть там у кого признаки ОРВИ, или как там оно тогда называлось.
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Вобще то инкубационый период 2 недели ,так что ждемс🍟
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Коронавирус - ОРВИ! Фух, аж от сердца отлягло! В любой районной поликлинике семейный врач эти всякие ОРВИ без рецепта лечит, добрым словом и мягким взглядом! У пассажиров рейса, который прибудет в "Борисполь" из Китая, признаки ОРВИ отсутствуют, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 5563
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Только чтобы его пережить нужно быть подключенным к кислородной маске. Классное ОРВИ.

A chartered plane would be sent to pick up 40 of the 55 Brazilians in Wuhan who have asked to be evacuated from the city at the center of a coronavirus outbreak, Mandetta said. They would be quarantined for 18 days at a military base.

Бразильцы своих на 18 дней карантина. А у нас все здоровые. В МОЗе на все просто положили.
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Если бы я был зебилом я бы сделал всьо возможное, что бы приховать признаки заболевания на таможне, шоб не попасть на карантин
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Так ты просто дыбил,твой ник этому доказательство 😂
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а ты наверное гигант мысли и эталон гениальности? У пасажирів рейсу, який прибуде в "Бориспіль" із Китаю, ознаки ГРВІ відсутні, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 9704
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Ты сколько лет был на карантине в ПСИХУШКЕ? Тебя ЗЕЛЕНЫЕ СОПЛИ выпустили ?
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сразу узнаю зебила, толпой на одного нападают и задают вопросы не по существу У пасажирів рейсу, який прибуде в "Бориспіль" із Китаю, ознаки ГРВІ відсутні, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 6892
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У болезни инкубационный период до 12 дней. Ты можешь 12 дней заражать других людей, а сам ничего не чувствовать.
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А самолёт и вещи пассажиров будут на карантине то время, пока вирус не погибнет?
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В Украине попасть на карантин равносильно как на домпасе попасть на подвал У пассажиров рейса, который прибудет в "Борисполь" из Китая, признаки ОРВИ отсутствуют, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 4995
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Уверяли же, что вирус на вещах гибнет... Некогда сейчас искать - через какое время и в каких условиях, может и времени перелёта достаточно...
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Если смачно харкануть в сумку, сопелищу, такую, с мокротами, да позеленее, то думаю, что вирусняк никуда не денется...
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На вещах он живет 5 дней, подтвержденные данные.
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Надо купить маску и посетить церковь .
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Ишел в обед - гулял по городу в центре. Иду, смотрю - столько людей, идут радуются жизни, смеются, и не подозревают, что скоро сдохнут от коронавируса У пассажиров рейса, который прибудет в "Борисполь" из Китая, признаки ОРВИ отсутствуют, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 1020
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Вполне возможно. Ты балон кислородный купил?
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Правильно. И вокзал, и аэропорт и все митинги, и концерты.
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У пассажиров рейса, который прибудет в "Борисполь" из Китая, признаки ОРВИ отсутствуют, и вообще, они хорошие ребята, от*битесь.
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при посадке на самолет они так сказали...да?
а при посадке в нашем аэропорту это будет как-то проверяться? или на слово?
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Если сказать, что голосовал за Зеленского и слуг нариту, то пропустят без всяких проверок У пассажиров рейса, который прибудет в "Борисполь" из Китая, признаки ОРВИ отсутствуют, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 9654
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а если еще показать зеленый язык и пардон сопли... то вернут обратно ))) бесплатно))))
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И кому нужна эта новость, если известно, что инкубационный период 2 недели?
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А слово "карантин" вроде появилось потому, что корабли держали на всякий случай 40 дней и не давали им сходить на землю...так, на всякий случай. И никто туда не лез, чтобы проверить, есть там у кого признаки ОРВИ, или как там оно тогда называлось.
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Вобще то инкубационый период 2 недели ,так что ждемс🍟
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Здоровье в порядке- спасиба зарядке!
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Як би самальот летів 14 днів, то я б ще повірив.
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ничоси у них мухи и комары, не мудрено, что и вирусы такие ядреные
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кацап, вали в свои подмосковные болота. можешь не отвечать, читать не буду.
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Инкубационный период вируса 14 дней. Самолет летит 18 часов.


У пасажирів рейсу, який прибуде в "Бориспіль" із Китаю, ознаки ГРВІ відсутні, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 8324



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Вже тиждень назад ВОЗ попередила, що цей вірус може розповсюджуватись під час інкубаційного періоду, тобто за відсутності ознак хвороби. А у нас радіють, що привезли з Китаю пасажирів, а в них немає ознак ГРВІ. Що тут скажеш - ідіоти.
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