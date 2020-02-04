 У пасажирів рейсу, який прибуде в "Бориспіль" із Китаю, ознаки ГРВІ відсутні, - ЦГЗ

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив в.о. генерального директора Центру громадського здоров'я (ЦГЗ) України Ігор Кузін на пресконференції в Києві у вівторок.

За його словами, зазначений рейс - останній запланований із Китаю.

"За нашою інформацією, це останній рейс, який був запланований. У нас є інформація про те, що в усіх пасажирів ознаки ГРВІ відсутні", - сказав Кузін.

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Раніше повідомлялося, що 1 лютого в аеропорт "Бориспіль" звернулися 2 пасажирів з підозрою на захворювання 2019-nCoV. За результатами медичного огляду і консультацій було спростовано підозри на інфекцію, викликану 2019-nCoV, і встановлено діагноз ГРВІ.