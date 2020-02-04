 У пасажирів рейсу, який прибуде в "Бориспіль" із Китаю, ознаки ГРВІ відсутні, - ЦГЗ

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив в.о. генерального директора Центру громадського здоров'я (ЦГЗ) України Ігор Кузін на пресконференції в Києві у вівторок.
За його словами, зазначений рейс - останній запланований із Китаю.
"За нашою інформацією, це останній рейс, який був запланований. У нас є інформація про те, що в усіх пасажирів ознаки ГРВІ відсутні", - сказав Кузін.
Раніше повідомлялося, що 1 лютого в аеропорт "Бориспіль" звернулися 2 пасажирів з підозрою на захворювання 2019-nCoV. За результатами медичного огляду і консультацій було спростовано підозри на інфекцію, викликану 2019-nCoV, і встановлено діагноз ГРВІ.
A chartered plane would be sent to pick up 40 of the 55 Brazilians in Wuhan who have asked to be evacuated from the city at the center of a coronavirus outbreak, Mandetta said. They would be quarantined for 18 days at a military base.
Бразильцы своих на 18 дней карантина. А у нас все здоровые. В МОЗе на все просто положили.
а при посадке в нашем аэропорту это будет как-то проверяться? или на слово?
Канапешка