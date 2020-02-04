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Все про:звільнення (770) Бабак (18) Верещук (48)

 Бабак просто так би не написала заяву про звільнення, потрібно розібратися, - нардепка від "СН" Верещук

Нардепка від "Слуги народу" Ірина Верещук вважає, що колишня міністерка розвитку громад і територій Альона Бабак просто так не могла написати заяву про звільнення.

Про це Верещук заявила журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Нардепка зазначила, що Бабак завжди відстоювала програми регіонального розвитку і пояснювала міністрам і прем'єру важливість децентралізації.

"Я вважаю її справді фахівцем. Тому я дуже прошу, щоб всі розібралися, що саме сталося і чому вона написала заяву. Я утрималася в голосуванні, але розумію, що просто так заяву вона б не написала", - сказала Верещук.

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Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада звільнила Альону Бабак з посади міністра розвитку громад і територій.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173659
 
 
 Топ коментарі
 
Конешн, с хлебной должности просто так не уходят, особенно слуги нариту
Бабак просто так бы не написала заявление об увольнении, нужно разобраться, - нардеп от "СН" Верещук - Цензор.НЕТ 6086

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Если у вас нет собаки , то газ вам не заплатить,
думайте сами, думайте сами, иметь или не иметь...
Если у вас нету тети...
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Если у вас нет собаки , то газ вам не заплатить,
думайте сами, думайте сами, иметь или не иметь...
Если у вас нету тети...
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Не перепутаем...
Мишени выглядят неплохо (упс намалевать на бумаге). Хмм, никого зеленые твари не оскорбил?
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Останній, собачник,ще українофоб ☝️☝️☝️
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Конешн, с хлебной должности просто так не уходят, особенно слуги нариту
Бабак просто так бы не написала заявление об увольнении, нужно разобраться, - нардеп от "СН" Верещук - Цензор.НЕТ 6086

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Зеро потребовал от Гончарука жертвоприношений за слова про пустоты в его головке.
Мол увольняй, пусть видят какой я сильный и умный повелитель!
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Не не не, всё! Какое разбираться, ручку с золотым пером в карман и на Ворк.УА! Бабак просто так бы не написала заявление об увольнении, нужно разобраться, - нардеп от "СН" Верещук - Цензор.НЕТ 6020
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Бабачиха думала, что будет просто за них@яниделание получать бабки и нехилые при том Бабак просто так би не написала заяву про звільнення, потрібно розібратися, - нардепка від "СН" Верещук - Цензор.НЕТ 8969
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просто так бы не написала/ -голосит о своей проблеме на весь мир слуга народа Коломойского вместо того чтобы обратиться к ближайшему астрологу-вещуну за разъяснением.
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Всё идёт к тому, что сия посада достанется Миколе Яновичу Азірову. И это будет вiрно! Или нiт? А, впрочем, какая разница? То бишь, одночленственно!
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нужно выяснить кто ей предложил анал, от корыта так просто не бегут.
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Не "СН", а "ХС", то бишь - @рень собачья. Что тут разбираться?
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Видно ей сформулировали и поставили задачу - сколько приносить в клюве от разделения всех платежек по ЖКХ на два платежа, а она прикинула и поняла, что народ может придти с вилами!!! Вообще-то основное предназначение женщин - рожать и воспитывать детей, а не участвовать в финансовых разборках мужиков и по этой причине - охоте друг на друга!
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