 Бабак просто так би не написала заяву про звільнення, потрібно розібратися, - нардепка від "СН" Верещук

Про це Верещук заявила журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
Нардепка зазначила, що Бабак завжди відстоювала програми регіонального розвитку і пояснювала міністрам і прем'єру важливість децентралізації.
"Я вважаю її справді фахівцем. Тому я дуже прошу, щоб всі розібралися, що саме сталося і чому вона написала заяву. Я утрималася в голосуванні, але розумію, що просто так заяву вона б не написала", - сказала Верещук.
Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада звільнила Альону Бабак з посади міністра розвитку громад і територій.
думайте сами, думайте сами, иметь или не иметь...
Если у вас нету тети...
Мишени выглядят неплохо (упс намалевать на бумаге). Хмм, никого зеленые твари не оскорбил?
Мол увольняй, пусть видят какой я сильный и умный повелитель!