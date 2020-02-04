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Все про:ВР (5711) депутат (1012) Конституція (308)

 Рада попередньо підтримала скорочення кількості нардепів до 300. ВIДЕО

Верховна Рада попередньо схвалила законопроєкт №1017 про внесення змін до статей 76 і 77 Конституції України щодо зменшення конституційного складу Верховної Ради України і закріплення пропорційної виборчої системи.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

За відповідне рішення проголосували 236 народних депутатів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада завтра розгляне скорочення кількості нардепів, - Разумков

Нагадаємо, в грудні Конституційний суд України (КСУ) оприлюднив висновок про визнання конституційним скорочення кількості народних депутатів Верховної ради з 450 до 300.

Законопроєкт №1017 про зменшення конституційного складу парламенту і закріплення пропорційної виборчої системи було внесено президентом Володимиром Зеленським у парламент 29 серпня.

Перше голосування про скорочення депутатів у ВР відбулося 3 вересня. За це проголосували 258 депутатів. У межах процедури внесення змін у Конституцію потрібні три голосування.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173657
 
 
 Топ коментарі
 
Можно вообще Раду ликвидировать, чтобы тобой правил только один зелены царь.
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Подкупать олигархам 300 депутатов банально выгоднее, чем 450. Обычная экономия. Зачем платить больше?
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Добре, якщо не на народні збори Малої Росії.
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Для порівняння : парламент Польші 560 депутатів на 38 млн. населення, Франція 925 депутаттів (дві палати) населення 67 млн. Наші "новиє ліца" в парламенті не там економлять. Утримання 150 депутатів, на які скоротять парламент, це копійки. А навантаження на депутата виросте. Треба менше давати преференцій олігархам і відкрити офшори - там економія.
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стосовно пропорційної стстеми - ПІДТРИМУЮ!
Стосовно зменшення кількості депутатів - ну, так, може бути; а, може, і даремно... і 300, і 450 - це в межах пропорцій середнього представництва розвинутих демократій в світі...
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А навіщо потрібна ВР, якщо до наступих виборів зелені байстрюки можуть ліквідувати державність. З землі починається.
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А кто голосовал против ? Бойцы Коломойского ,что то пошло у них с Зелей не так....
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Ну вот, молодцы. Можно и похвалить за такое. Главное чтобы в итоге приняли закон, пока только предварительно одобрили.
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Почему 300, а не 360? сокращать лучше, чтобі царю было удобней , когда меньше "уговаривать"? кроме как єкономия средств на 150 людях, что в пределах страны копейки, то это только на радость бездумным зебилам!!! мол Зеля -хороший...
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300 голосов теперь надо на третье голосование, что вряд ли....с каждым голованием все меньше ... Да и текущим и бывшим нардепам это не интересно, им же хочется в будущем опять вкушать блага, а при сокращении многие фиг пройдут...
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"по закрытым спискам". Привет, девяностые
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Чота Ржу))))))как крали так и будут красть, только теперь будет не на 450 дележка а на 30)) больше на рыло достанется
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ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО...
1."Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего. Буду честным и преданным Украине и передам ее в руки нового поколения политиков"
2. Первым законопроектом будет "О народовластии" "В нем мы вместе закрепим механизм, по которому только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии"
3. Изменения начнутся с поста президента. "Мои законопроекты в этом направлении: "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины", "Об отзыве народного депутата Украины"
4.Выборы в парламент и местные советы будут проводиться исключительно по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и "депутатские прогулы" депутатов будут наказывать лишением депутатского мандата.
5.Будет проведена судебная реформа. "Для простых споров - мировые судьи, избираемые народом. Для уголовных преступлений - эффективный суд присяжных, состоящий из народа"
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А вот интересно: когда они стране в глаза 3.14-т что уменьшают Раду "из экономии" - они знают, что мы знаем что они 3.14-т или им пох - они уже взяли Бога за бороду ?
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Я не фанат Зеленского и Ко, но данный вопрос поддерживаю - достаточно и 300 депутатов на такое количество населения. И мажоритарка в наших условиях тоже - зло (гречкосейство).
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