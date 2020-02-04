 Рада попередньо підтримала скорочення кількості нардепів до 300

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
За відповідне рішення проголосували 236 народних депутатів.
Нагадаємо, в грудні Конституційний суд України (КСУ) оприлюднив висновок про визнання конституційним скорочення кількості народних депутатів Верховної ради з 450 до 300.
Законопроєкт №1017 про зменшення конституційного складу парламенту і закріплення пропорційної виборчої системи було внесено президентом Володимиром Зеленським у парламент 29 серпня.
Перше голосування про скорочення депутатів у ВР відбулося 3 вересня. За це проголосували 258 депутатів. У межах процедури внесення змін у Конституцію потрібні три голосування.
2 + 3 = 4
Чи згодні Ви із зменшенням загальної кількості народних депутатів України з 450 до 300 і пов'язаною з цим заміною у частині першій статті 76 Конституції України слів «чотириста п'ятдесят» на слово «триста», а також внесенням відповідних змін до виборчого законодавства?
Еще 20 лет назад надо было сократить количество дармоедов.
Сокращению Представительского органа, да?
А к кому ты обращаться будешь, когда тебя начнут на конюшне сечь?
2. Непозволительная роскошь в нищей стране иметь столько представителей народа, которые вызывают шалаф, нюхают кокс и трут кокки...
3. к тебе лично!
не видишь разве что он написал?
от матроса Железняка и кухарки ребенок...
Ты от двух матросов Железняков.
Юля сегодня в ВР....
или она шутит.., или нам действительно приходит скорый пипец...
Юлія Тимошенко був (була) в ефірі.
3 год ·
НАЖИВО. Мій виступ на відкритті нової сесії Верховної Ради. Середа і четвер - два ключових дні, коли влада хоче здати українську землю. У ці дні планують скорочений розгляд закону про розпродаж сільськогосподарської землі.
Звертаюсь до всіх людей доброї волі: піднімайтесь на боротьбу!
Слава Україні!
ВИДЕО
https://www.facebook.com/YuliaTymoshenko/videos/779616102535883/
На першому місці в топі найменш правдивих політиків Юлія Тимошенко з «Батьківщини», на другому - Вадим Рабінович з фракції «Опозиційний блок», на третьому - його колега Юрій Бойко. Замикають п'ятірку найбільш неправдивих Олександр Вілкул («Опоблок») і Олег Березюк («Самопоміч»).
по мотивам известного фильма?
лично мне про далматинов больше понравился
101 выше крыше
100 депутатов и президент
Они дыбилы, да?
У нас депутатов почти как в США с их за 300 лимонов населения...
"300 еврейцев" | Пороблено в Украине, пародия 2014
А вы че думали, что тратить будут меньше на минус 150 депов?
Они ж вон на каждой сессии волают, что им бедно живется.
Бидлоті сподобається. Сидітимуть мовчки, жертимуть комбіхарч і радітимуть, коли небайдужих та патріотів вбиватимуть та гнатимуть за Урал в концтабори - "наканец-то! биндер ентих с их рагулячьей мовой! слава путину и губернатору коломойскому! зато теперь вяличие! весь мир в труху, если шо!"
Sofiya Fedyna
@ukrainesinger
·2 ч
Як же так можна гвалтувати Конституцію!?
Законопроект 1017 про скорочення кількості депутатів прямо суперечить 157 і 158 статтям Конституції.
Конституційний суд дав застереження.
Але слугам все одно.Вони шукають причини розігнати достроково парламент.
Тільки хто буде в наступному?
О лавине инвестиций (Часть 1)
Один хорошо известный в особо узких кругах инсайдер, под большим секретом, поделился информацией из кругов, где циркулируют особо тайные слухи. Касается она сегодняшнего заявления о том, что сказал юрист-юморист по поводу инвестиций в Украину. Надо сказать, что вопрос этот как никогда актуальный и своевременный, а дело тут вот в чем.
Из тех же кругов стало известно, что план пополнения доходной части бюджета удалось выполнить лишь на 78,5%. При этом примечателен даже не тот факт, что бюджет не вытянул пятую свою часть, а в том, что правительство самокатчика, катаясь по коридорам кабмина на самокатах, великах, скейтах и просто - на лыжах, заваливало этот показатель каждый месяц, кроме декабря.
А в декабре, по настоятельному требованию правительства, опережающие (авансовые) отчисления в бюджет сделал целый ряд крупных налогоплательщиков, в том числе - Нафтогаз, который отчислил 13 мрд. гривен. Только таким, мягко сказать - не честным образом, удалось выполнить доходную часть бюджета по месяцу.
Оно и понятно, ведь они там друг дружку слушают, записывают, а потом - сливают записи в Сеть, и вот если бы по концу года был бы такой же недобор, то пришлось бы отложить важные государственные программы, например - повышение зарплат партии слуг вдвое, выплатить космическое жалование министрам и даже не знаю, как назвать серлещей и найемов, которые получили по 300-500 тыс гривен в виде новогоднего ништяка. А ведь все эти парни так трудились, что аж вспотели! Им надо было выплатить. Но если бы и в декабре был недобор бюджета, то было бы очень сложно пояснить, как при таких успехах вся эта братва повышает себе зарплаты, получает премии и прочее. Вот декабрь и выпихнули. Только вот в декабре посчитали то, что должно было поступать в январе, феврале и так далее, а значит, в эти месяцы поступлений будет меньше, а зарплаты-то уже повышены и расходы увеличены, на проваленном бюджете.
По этой причине лица, обезображенные интеллектом, предлагают расплачиваться котами и собаками или придумывают новые способы, как вывернуть населению карманы, чтобы мазать на хлеб себе, бабушке и другим правильным пацанам, с которыми они обещали бороться. Теперь понятно, что они имели в виду, когда говорили о том, что мову, свободу и другие ценности, на хлеб не намажешь. Ротозеи-то думали, что те имели в виду их хлеб, а слуги имели только свой хлебушко и ничей более. Вот они его сейчас и мажут. В чем проблема? У них эпоха бедности закончилась однозначно.
Год назад они не выбрасывали бутылки из-под пива, чтобы сдать их и получить кэш-бэк, а теперь же они стали депутатами, министрами, стенами офиса президента и прочими членами, в том числе и наблюдательных советов Оборонпрома, Укрзализныци и других государственных структур. Так что себе они вырулили все именно так, как писали на предвыборных баннерах.
Но и это еще не все. Те же источники сообщают, что на Едином казначейском счету осталось 12,07 млрд грн или на 5,5 млрд меньше, чем месяц назад, то есть, сумма уменьшилась на треть. И это при том, что продавались облигации госзайма. А теперь вспомним, какую сумму на этом счету оставили им папередники, на которых они привыкли кивать. Втрое больше? А как им удавалось работать с профицитом, когда доходная часть бюджета превышала расходную? Так у кого там аппетиты нездоровые?
https://defence-line.org/2020/02/o-lavine-investicij-chast-1/
Почему не 250 или 327?
А входят ли в эту цифру будущие депы от ДЫРЫ?
Кто-то может объяснить?
По 2 представителя от каждой партии! С пропорциональной квотой голосов.