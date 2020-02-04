 Рада попередньо підтримала скорочення кількості нардепів до 300

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

За відповідне рішення проголосували 236 народних депутатів.

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Нагадаємо, в грудні Конституційний суд України (КСУ) оприлюднив висновок про визнання конституційним скорочення кількості народних депутатів Верховної ради з 450 до 300.

Законопроєкт №1017 про зменшення конституційного складу парламенту і закріплення пропорційної виборчої системи було внесено президентом Володимиром Зеленським у парламент 29 серпня.

Перше голосування про скорочення депутатів у ВР відбулося 3 вересня. За це проголосували 258 депутатів. У межах процедури внесення змін у Конституцію потрібні три голосування.