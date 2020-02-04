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 Політика України
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Все про:ВР (5711) депутат (1012) Конституція (308)

 Рада попередньо підтримала скорочення кількості нардепів до 300

Верховна Рада попередньо схвалила законопроєкт №1017 про внесення змін до статей 76 і 77 Конституції України щодо зменшення конституційного складу Верховної Ради України і закріплення пропорційної виборчої системи.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

За відповідне рішення проголосували 236 народних депутатів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада завтра розгляне скорочення кількості нардепів, - Разумков

Нагадаємо, в грудні Конституційний суд України (КСУ) оприлюднив висновок про визнання конституційним скорочення кількості народних депутатів Верховної ради з 450 до 300.

Законопроєкт №1017 про зменшення конституційного складу парламенту і закріплення пропорційної виборчої системи було внесено президентом Володимиром Зеленським у парламент 29 серпня.

Перше голосування про скорочення депутатів у ВР відбулося 3 вересня. За це проголосували 258 депутатів. У межах процедури внесення змін у Конституцію потрібні три голосування.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173657
 
   
 Топ коментарі
 
Петики как обычно назовут идею зрадой.
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Можно вообще Раду ликвидировать, чтобы тобой правил только один зелены царь.
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Референдум 2000 года. 91% поддержали

Чи згодні Ви із зменшенням загальної кількості народних депутатів України з 450 до 300 і пов'язаною з цим заміною у частині першій статті 76 Конституції України слів «чотириста п'ятдесят» на слово «триста», а також внесенням відповідних змін до виборчого законодавства?

Еще 20 лет назад надо было сократить количество дармоедов.
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Тримайся- зараз соєва отара буде жбурлятися своїми біоматеріалами!)))
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ты у соевой отары в качестве конферансье пристроился ?
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Не зовсім. Проктологом і за свмісництвом - утилізатором біоматеміалів.
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По оценке правоведов все последние инициативы направлены только на одно -- на укрепление его авторитарной власти.

Рада попередньо підтримала скорочення кількості нардепів до 300 - Цензор.НЕТ 3949
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У порохоботов мнения не спрашивают, иди жри сушенную сою ))))) Хахахахаха))))
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Nikos KGB- стесняюсь спросить... - а чему хлопаешь ?

Сокращению Представительского органа, да?
А к кому ты обращаться будешь, когда тебя начнут на конюшне сечь?
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Так ***** ж легче с 2-3 договариваться, чем с 450-ю
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👏 БРАВО!!! У зелених кадровий голод. Їм ніде набрати кандидатів у партійний список, бо попадають я такі от Брагари. Ну і олігархам економія - менше грошей по конверта прийдеться розкладатися. А як на мене, то з теперішньої позеленілої команди можна було б залишити два десятки притомний, а решту масовки добрати манекенами, або ґумовими ляльками. Ті хоч мовчати будуть.
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Да, 1. Орган формировался, когда нас было 52 миллиона, сейчас 37.
2. Непозволительная роскошь в нищей стране иметь столько представителей народа, которые вызывают шалаф, нюхают кокс и трут кокки...
3. к тебе лично!
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А какая связь количества депутатов с количеством населения, посчитанного Дубилетом в своей мобильной игрушке ?
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133133 - бесполезно.

не видишь разве что он написал?
от матроса Железняка и кухарки ребенок... Рада попередньо підтримала скорочення кількості нардепів до 300 - Цензор.НЕТ 4642
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прямая, как в 91-году, 1 дармоед на 100000 с лишним тысяч...
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какой дурак тебе про такой норматив рассказал ?
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какой норматив???, нам так кравчук с комми в 91 рассказал, что нужно вот так!,
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а по сколько раз в сутки пердеть тебе Кравчук не рассказывал ?
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о..а Лео Кот сказал, что я ребенок кухарки)))
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Он ошибся.

Ты от двух матросов Железняков.
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сырожа, не напрягайся!... а то грин карту не дадут!))) и любить Украину тут прийдется!!!)))
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Очевидно, что готовятся принять какой нибудь "зашквар" типа "рынка земли" или "федерализации". А рейтинг и так просел, поэтому им понадобилась подачка своей пастве, а-ля "мы не скурвились", "мы продолжаем выполнять обещанное"....
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А уже есть поправка, что все 300 должны быть Слугами? 300 маланцев.
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При этом все должны быть обрезанными! Не обрезанные депутатами быть не смогут!
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У Зе это уже было - называлось "300 еврейцев"
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посмотрите...
Юля сегодня в ВР....
или она шутит.., или нам действительно приходит скорый пипец...

Юлія Тимошенко був (була) в ефірі.
3 год ·

НАЖИВО. Мій виступ на відкритті нової сесії Верховної Ради. Середа і четвер - два ключових дні, коли влада хоче здати українську землю. У ці дні планують скорочений розгляд закону про розпродаж сільськогосподарської землі.
Звертаюсь до всіх людей доброї волі: піднімайтесь на боротьбу!
Слава Україні!


ВИДЕО

https://www.facebook.com/YuliaTymoshenko/videos/779616102535883/
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Какую борьбу? До каких пор криминал Юлия Тимошенко будет воду мутить?
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мда, верить юле и уповать на нее, ну это дно поглубже порохоботовского
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Рейтинг брехунів та маніпуляторів
На першому місці в топі найменш правдивих політиків Юлія Тимошенко з «Батьківщини», на другому - Вадим Рабінович з фракції «Опозиційний блок», на третьому - його колега Юрій Бойко. Замикають п'ятірку найбільш неправдивих Олександр Вілкул («Опоблок») і Олег Березюк («Самопоміч»).
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отличная компашка у юльки, впирёд на амбразуры за жульку!)
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236 голосов -очень мало.Рада объявила бойкот президентским инициативам.Антисоросята -прежде всего.
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это их Сорос туда под торговой маркой "Слуга народа" понабирал ?
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Так. Сорос. А хто? Ну не фуйло ж? Саме тому " слуги" й захищають мову окупанта, розповідають про вигоду примирення ( капітуляції). Про подачу води на окупований півострів. Приєднання ордло. Налагодження торгівлі з мордором. (Сарказм)
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прям 300 спартанцев, берущих конверты с драхмами от царя ксеркса за гарантированный проход через фермопилы в турборежиме
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а чего 300?
по мотивам известного фильма?
лично мне про далматинов больше понравился
101 выше крыше
100 депутатов и президент
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зажопу и песарню можно сократить всем кодлом.
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Население Украины, увы, сокращается, а депутаты как сидели 450 так и сидят. Сокращайте скорее
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а в Польше населения меньше, а парламентариев больше + 2-х парламентская система..
Они дыбилы, да?
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Какое нам дело до Польши? Есть страны где депутатов в пропорции намного меньше..
У нас депутатов почти как в США с их за 300 лимонов населения...
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А я предлагаю переименовать раду в - "Комитет 300", то же очень солидное название. Рада предварительно поддержала сокращение числа нардепов до 300 - Цензор.НЕТ 3362
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Так это получается, шо пэсорыгов останется полтора человека)))
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Можно вообще Раду ликвидировать, чтобы тобой правил только один зелены царь.
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Кому нужен царь, тому чемодан-вокзал-рашка прямой маршрут.
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Чистый популизм, как с платежками за газ. Лошье думает, ну вот, теперь заживем, их теперь меньше, но лошью не вдомек, что чем меньше парламент, тем проще ее контролировать.
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ага, поэтому давайте у нас будет 40млн парламентариев, тогда никого не законтролируешь. Ау, умник, что плохого в том чтобы контролировать власть?
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Більшості ідіотів, які мешкають в Україні, взагалі, той парламент непотрібен.
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ну не чекати ж мені до гроба поряд с вами на те, коли вам в решті решт той комунізм побудують.
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пятроляксеич на коммунизьм будував оказуется???)))
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та який там алєкєєїч. Ви та вам подібні вже століттями на те пришестя комунізму чекають, ніяк не дочекаються. Щоб виконати всі ваші пришелепкуваті забаганки навіть тисячі "алєксєєвічів", "іллічів" та всіляких "владімвладімичів" не вистачить. І я впевнений, що ваше плідне потомство в багатьох поколіннях на ту дурню також буде чекати.
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Депутаты-это люди, которые за наши с вами деньги воруют наши с вами деньги…
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Подкупать олигархам 300 депутатов банально выгоднее, чем 450. Обычная экономия. Зачем платить больше?
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Так давай не 450, а 4500 депутатов, что бы не хватило денег на подкуп.
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Давай. А зачем эти Зебилы опять в Конституцию лезут? Нет более насущных и актуальных проблем, чем количество депутатов? Епоха бідності вже скінчилася?
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Эта такая штука, которую можно сделать быстро без проблем для населения. А люди не против сокращения количества депутатов.
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Что поделать. Большинство понятия не имеют, как работает парламентаризм. Да им, в принципе, "какая разница".
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Товарисчи не понимают - депутатов будет триста, но деньги на них будут тратить те же. Просто кажному депутану будут больше платить.
А вы че думали, что тратить будут меньше на минус 150 депов?
Они ж вон на каждой сессии волают, что им бедно живется.
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І не сумнівайтесь: аргументи будуть вагомі.
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Цікаво яка була аргументація. Якщо економія фінансів, тоді краще залишити одного депутата - найвеличнішого політика нашого часу. Наш " мудрий" народ підтримає, особливо якщо пообіцяти газ на 10 грн. дешевше.
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Сотни с головой достаточно.... а то скоро как в раше набьют спортсменами и певунами....
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Та з таким керівництвом ми скоро й будемо в раші. Малоросійський АО РФ.
Бидлоті сподобається. Сидітимуть мовчки, жертимуть комбіхарч і радітимуть, коли небайдужих та патріотів вбиватимуть та гнатимуть за Урал в концтабори - "наканец-то! биндер ентих с их рагулячьей мовой! слава путину и губернатору коломойскому! зато теперь вяличие! весь мир в труху, если шо!"
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Рада попередньо підтримала скорочення кількості нардепів до 300 - Цензор.НЕТ 3640 Sofiya Fedyna





@ukrainesinger

·2 ч

Як же так можна гвалтувати Конституцію!?
Законопроект 1017 про скорочення кількості депутатів прямо суперечить 157 і 158 статтям Конституції.
Конституційний суд дав застереження.
Але слугам все одно.Вони шукають причини розігнати достроково парламент.
Тільки хто буде в наступному?
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патриоты-порохоботы как бы и за, но возмущаются))))
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Возмущаются того,шо со свинофермы может остаться две с половиной штуки.
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Шо, чекаєш на ваньку-асвабадітеля, малорос? "Скорей бы уже путин нас забрал, а всех рагулей-патриотов и ветеранов за полярный круг, сам лично буду помогать атошников щемить"?
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ну тебя-то забрал дядя Сэм...так шо сиди и не отсвечивай!)))
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Тобто ти не проти "схлестнуться в мышебратском экстазе"?
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тобто не учи нас жить и мы скажем куда тебе идти!!!
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И шо? Зебобам будет легче от того, что их будут грабить меньшее к-во депутатов? так меньшее к-во будет компенсировано озлобленностью, с которой это грабеж будет производиться. Желание улучшить ситуацию и очистить власть от проходимцев будет использовано против самих желающих это сделать. Дерьма станет меньше, но оно станет более отбористым. Вот и все. И вот это и есть радость зебобика? Зебобы разочаровывают: впадают в экстаз от дерьма. Это интересно.
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anti-colorados
О лавине инвестиций (Часть 1)

Рада попередньо підтримала скорочення кількості нардепів до 300 - Цензор.НЕТ 451

Один хорошо известный в особо узких кругах инсайдер, под большим секретом, поделился информацией из кругов, где циркулируют особо тайные слухи. Касается она сегодняшнего заявления о том, что сказал юрист-юморист по поводу инвестиций в Украину. Надо сказать, что вопрос этот как никогда актуальный и своевременный, а дело тут вот в чем.
Из тех же кругов стало известно, что план пополнения доходной части бюджета удалось выполнить лишь на 78,5%. При этом примечателен даже не тот факт, что бюджет не вытянул пятую свою часть, а в том, что правительство самокатчика, катаясь по коридорам кабмина на самокатах, великах, скейтах и просто - на лыжах, заваливало этот показатель каждый месяц, кроме декабря.
А в декабре, по настоятельному требованию правительства, опережающие (авансовые) отчисления в бюджет сделал целый ряд крупных налогоплательщиков, в том числе - Нафтогаз, который отчислил 13 мрд. гривен. Только таким, мягко сказать - не честным образом, удалось выполнить доходную часть бюджета по месяцу.
Оно и понятно, ведь они там друг дружку слушают, записывают, а потом - сливают записи в Сеть, и вот если бы по концу года был бы такой же недобор, то пришлось бы отложить важные государственные программы, например - повышение зарплат партии слуг вдвое, выплатить космическое жалование министрам и даже не знаю, как назвать серлещей и найемов, которые получили по 300-500 тыс гривен в виде новогоднего ништяка. А ведь все эти парни так трудились, что аж вспотели! Им надо было выплатить. Но если бы и в декабре был недобор бюджета, то было бы очень сложно пояснить, как при таких успехах вся эта братва повышает себе зарплаты, получает премии и прочее. Вот декабрь и выпихнули. Только вот в декабре посчитали то, что должно было поступать в январе, феврале и так далее, а значит, в эти месяцы поступлений будет меньше, а зарплаты-то уже повышены и расходы увеличены, на проваленном бюджете.
По этой причине лица, обезображенные интеллектом, предлагают расплачиваться котами и собаками или придумывают новые способы, как вывернуть населению карманы, чтобы мазать на хлеб себе, бабушке и другим правильным пацанам, с которыми они обещали бороться. Теперь понятно, что они имели в виду, когда говорили о том, что мову, свободу и другие ценности, на хлеб не намажешь. Ротозеи-то думали, что те имели в виду их хлеб, а слуги имели только свой хлебушко и ничей более. Вот они его сейчас и мажут. В чем проблема? У них эпоха бедности закончилась однозначно.
Год назад они не выбрасывали бутылки из-под пива, чтобы сдать их и получить кэш-бэк, а теперь же они стали депутатами, министрами, стенами офиса президента и прочими членами, в том числе и наблюдательных советов Оборонпрома, Укрзализныци и других государственных структур. Так что себе они вырулили все именно так, как писали на предвыборных баннерах.
Но и это еще не все. Те же источники сообщают, что на Едином казначейском счету осталось 12,07 млрд грн или на 5,5 млрд меньше, чем месяц назад, то есть, сумма уменьшилась на треть. И это при том, что продавались облигации госзайма. А теперь вспомним, какую сумму на этом счету оставили им папередники, на которых они привыкли кивать. Втрое больше? А как им удавалось работать с профицитом, когда доходная часть бюджета превышала расходную? Так у кого там аппетиты нездоровые?
https://defence-line.org/2020/02/o-lavine-investicij-chast-1/
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А к чему привязана эта цифра?
Почему не 250 или 327?
А входят ли в эту цифру будущие депы от ДЫРЫ?
Кто-то может объяснить?
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На 450 грошей у Каломойського не вистачає. чиста економіка, не шукайте здорового глузду.
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Нафига 300 человек?
По 2 представителя от каждой партии! С пропорциональной квотой голосов.
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Останется 300 и Раду переименуют в Кнессет
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Добре, якщо не на народні збори Малої Росії.
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Для порівняння : парламент Польші 560 депутатів на 38 млн. населення, Франція 925 депутаттів (дві палати) населення 67 млн. Наші "новиє ліца" в парламенті не там економлять. Утримання 150 депутатів, на які скоротять парламент, це копійки. А навантаження на депутата виросте. Треба менше давати преференцій олігархам і відкрити офшори - там економія.
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