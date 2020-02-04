 "Зелена хвиля": з наступного тижня на вулицях Києва з'являться нові дорожні знаки. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центр організації дорожнього руху у Facebook.
Так, повідомляється, що на магістральних вулицях, де світлофорні об'єкти працюють у режимі координованого управління, будуть встановлені таблички "Зелена хвиля" разом із дорожніми знаками 5.30 "Рекомендована швидкість".
У такий спосіб учасники дорожнього руху будуть поінформовані про маршрути "зелених хвиль", а також знатимуть про рекомендовану швидкість цими магістралями. Зауважується, що всі маршрути "зелених хвиль" впроваджені для швидкості 45-50 км/год., яка відповідає рекомендованій швидкості в містах згідно з ПДР.
"Нові дорожні знаки встановлюємо на численні прохання водіїв. Сподіваємося, це сприятиме дотриманню швидкісного режиму та поліпшенню трафіку в місті", - йдеться в повідомленні.
Надеюсь, не пройдет мимо пиарагентов нашего бубочки?!
соображать надо ))))))
як же ви заїбали своєї самодіяльністю.
Однако по факту это не работает (особенно когда машин достаточно много) кто то не сильно быстро стартовал с предыдущего светофора, кто то разворачивался, где то маршрутчик выруливал....а кто то двигается с максимально возможной скоростью (например 60 км) обгоняет вас и вклинивается в поток. В результате, двигаясь с этой скоростью вы как минимум попадете на половину всех светофором
я висловився з приводу знаку "зелена хвиля" й з приводу його відсутності в ПДР, адже в статті наведен світлина цього нібито знаку.
Можете её смело по этому поводу игнорировать - и Вам ничего за это не будет.
а эта срань кроме цвета больше ни по какому признаку не объединена.
Окромя херни...
Тогда, таки, ДА.