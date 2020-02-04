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 Київські новини, Суспільство
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 "Зелена хвиля": з наступного тижня на вулицях Києва з'являться нові дорожні знаки. ФОТО

З наступного понеділка на столичних вулицях почнуть з'являтися нові дорожні знаки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центр організації дорожнього руху у Facebook.

Так, повідомляється, що на магістральних вулицях, де світлофорні об'єкти працюють у режимі координованого управління, будуть встановлені таблички "Зелена хвиля" разом із дорожніми знаками 5.30 "Рекомендована швидкість".

У такий спосіб учасники дорожнього руху будуть поінформовані про маршрути "зелених хвиль", а також знатимуть про рекомендовану швидкість цими магістралями. Зауважується, що всі маршрути "зелених хвиль" впроваджені для швидкості 45-50 км/год., яка відповідає рекомендованій швидкості в містах згідно з ПДР.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ДТП у нетверезому стані - до 5 років в'язниці, перевищення швидкості на 50 км/год. - штраф 3400 грн, їзда без прав - 10 200, - МВС пропонує посилити відповідальність водіїв. ВIДЕО

"Нові дорожні знаки встановлюємо на численні прохання водіїв. Сподіваємося, це сприятиме дотриманню швидкісного режиму та поліпшенню трафіку в місті", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Головне, їхати зі швидкістю 40-50 км/год., - Кличко розповів водіям, як "впіймати" "зелену хвилю" в Києві. ВIДЕО

Зелена хвиля: з наступного тижня на вулицях Києва зявляться нові дорожні знаки 01
Зелена хвиля: з наступного тижня на вулицях Києва зявляться нові дорожні знаки 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173655
 
   
 Топ коментарі
 
ЗЕленая волна! Какое прекрасное словосочетание и как к месту!
Надеюсь, не пройдет мимо пиарагентов нашего бубочки?! "Зеленая волна": со следующей недели на улицах Киева появятся новые дорожные знаки - Цензор.НЕТ 4457
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Скоты умудрились даже к цвету вызвать отвращение
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рожу Зели чего не запилили по центру ??
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рожу Зели чего не запилили по центру ??
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Там будет рожа твоей бабушки )))
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ЗЕленая волна! Какое прекрасное словосочетание и как к месту!
Надеюсь, не пройдет мимо пиарагентов нашего бубочки?!
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Ого на скільки замахнувся. Аж на мільйони. В моєму списку лише 90, але він поповнюється.
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Ніфіга сє! Шоб настрамлєніє не було таким, давай хряпнемо по грамулі. Шо будеш? Вино, вотку, кон"ячок?
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Насипай туди перцю і хандру як рукою зніме. Будіш вісьолий і хмєльной.

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зеленая волна зеленого гоуна? )))) оригинально ))))
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а 50 - это % его последнего рейтинга ??))) ахахах
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так квест жеж))) галубой плюс "роса" в газа... появиться зелёненький
соображать надо ))))))
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Бо "слуги народа" зелені тільки ззовні, а трохи колупнеш - "галубые".
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Смешная табличка . Это нам напоминание ?
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Ці таблички потрібно встановити на всіх пунктах в'їзду в Україну. І бажано, з фото Зєлєнского на велосипеді.
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тут не согласен - только адептам и фанатикам )))))
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Лучше сразу колумбийские галстуки зеленым дэбилам!
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Весна покажет кто где насрал или орал
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а от в ПДР жодної згадки про "зелену хвилю" й про подібний дорожній знак.
як же ви заїбали своєї самодіяльністю.
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Вообще то этот знак есть ПДД еще со времен совка. Знак называется "рекомендованная скорость", знак устанавливается в местах где организована т.н. "зеленая волна". Т.е. на этом маршруте движения светофоры синхронизированы так, что если вы ежите с указанной на знаке скоростью, то будете все время попадать на зеленый свет светофора ("зелена волна").
Однако по факту это не работает (особенно когда машин достаточно много) кто то не сильно быстро стартовал с предыдущего светофора, кто то разворачивался, где то маршрутчик выруливал....а кто то двигается с максимально возможной скоростью (например 60 км) обгоняет вас и вклинивается в поток. В результате, двигаясь с этой скоростью вы как минимум попадете на половину всех светофором
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маю водійське посвідчення й зі знаком "рекомендована швидкість" ознайомлений.
я висловився з приводу знаку "зелена хвиля" й з приводу його відсутності в ПДР, адже в статті наведен світлина цього нібито знаку.
"Зелена хвиля": з наступного тижня на вулицях Києва з'являться нові дорожні знаки - Цензор.НЕТ 8187
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Это не знак, а информационная табличка, её не может быть в ПДД.
Можете её смело по этому поводу игнорировать - и Вам ничего за это не будет.
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У нас на набережній, як мені здається, непогано така хвиля працює. Так, не всім подобається тягтися 50, але це краще ніж стояти час від часу.
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кожне тупе й недолуге, яке зараз дорвалося до влади щось ліпить імітуючі бурхливу діяльність.
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На фоні зелених і Віталік - що Ейнштейн))) І він хоч мости будує і асфальт кладе...
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Проставьте их сразу из Киева до западных погранпереходов.
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Скоты умудрились даже к цвету вызвать отвращение
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Колись (ще 1,5 року тому) у мене був любимим кольором, а тепер асоціюється з блювотою.
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А красный цвет комунистов или синий партии регионов у вас с процветанием и стабильностью ассоциируется?
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для коммуняк и рыгов их цвета - это второстепенный вопрос,

а эта срань кроме цвета больше ни по какому признаку не объединена.
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педалик нашёл как денег списать и заодно лизнул зеле.
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Колись прилетів у Бориспіль,а там на всіх автобусах,що підвозять пасажирів до терміналу,великими літерами-Добро пожаловать в зоопарк Фельдмана)
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А что об этой ПОЛНОЙ НЕЛЕПОЙ ХРЕНИ ГОВОРИТся в ПДД?)))
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А что, х@рню нести позволено только порохоботам?
Тогда, таки, ДА. "Зелена хвиля": з наступного тижня на вулицях Києва з'являться нові дорожні знаки - Цензор.НЕТ 4227
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незнаю что там в ПДД, но в ПДР, для табличок немає конкретно встановлених написів, можна написати навіть йух.
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Зелёная волна применялась в 80х годах в Харькове по нескольким главным проспектам.Придерживаясь этой скорости гарантированно можно было добраться без остановок.почти до центра по главным дорогам и наоборот.
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В Киеве было тоже самое во время союза, и в начале 90-х точно было, как потом не в курсе, так что это явно не новая вещь. Единственное что не очень ясно насколько оно сейчас сработает - количество машин в Киеве увеличилось.
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Коли вже Правилами встановили швидкість 50, спробував впіймати "Зелену хвилю" на вул. Саксаганського. Об 11-й вечора вдалося. На швидкості 60-70.
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Выезжаешь в 18..00 на Набережную...и попадаешь в ЗЕЛЕНУ ЖОПУ!))))
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Соєва отара навіть не збагнула, про що річ, просто прапор-слово побачила й почала сірководневу атаку!)))
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Не работает - проверено на набережной Победы в Днепре. У нас пошли дальше - на электронном табло высвечивается рекомендуемая скорость (меняется динамически) , якобы для попадания в "зеленую волну". Нихрена не работает - тормозишь на каждом светофоре. А вот в Запорожье однажды утром (на море ехал) действительно попал в "волну" - проскочил весь их длинющий проспект, остановившись только на самом последнем светофоре. Кто в теме, тот поймет, что такое проехать в Запорожье весь проспект Соборный (быв. Ленина) ни разу не остановившись
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Сколько не пытался--импасибал. 15 километров проспект.
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А я об этом и говорю ) Наверное, имеет значение тот, факт, что это рано было утром и машин можно сказать практически не было. Т.е. нет ничего особенного в том, что светофоры синхронизированны таким образом, чтобы включаться через промежуток времени, соответствующий скорости и расстоянию м-ду светофорами. Тогда одиночная машина "садится на волну" и катится на ней. А если машин много? Тогда ты по любому упираешься в хвост толпе, которая до этого стояла на светофоре и просто еще не успела тронуться. Т.е. теория "зеленой ворны" работает только для незагруженных дорог, когда на "зеленый" успевают уехать все, кто стоял на "красном". Если же слинять успевают не все, то в них упираются те, которые катились на волне сзади.
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Вызывает рвотный рефлекс,это трэшак!
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