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 Голова партії "Слуга народу" Корнієнко про співбесіди в ОП: Найближчим часом можуть бути кадрові та організаційні рішення

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко вважає, що найближчим часом варто очікувати кадрових рішень у Кабінеті міністрів.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це він сказав журналістам у кулуарах парламенту, відповідаючи на запитання, чи може він підтвердити інформацію про те, що в суботу, 1 лютого, в Офісі президента проходили співбесіди на нові посади міністрів.

"Нам не відомо про це поки. Ми чекаємо розвитку подій. Я думаю, що найближчим часом. В принципі, президент ставив завдання перед прем'єр-міністром кілька тижнів тому щодо перегляду структури в Міністерстві економіки, зокрема, з гуманітарного напряму - культури, спорту і молоді. І я думаю, що найближчим часом будуть якісь, можливо, кадрові та організаційні рішення", - сказав він.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський закликав прем'єр-міністра України Олексія Гончарука подумати над можливим кадровим посиленням уряду.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173654
 
 
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до 2037 еще дожить надо и до моники с возможностями как у палача народов - хотя......))))
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Комитет ВР вместо любителя проституток Еременка возглавил любительств Кремля- сейчас он в ПАСЕ в одной группе социалистов с Левочкиной
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Мабуть Кровосісю Азіріва збираються ставити замість самокатного.
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Народний депутат фракції "Слуга народу" та голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко став членом групи соціалістів у Парламентській Асамблеї Ради Європи, яка підтримувала повернення делегації Росії у орган. Про це повідомляється на офіційному сайті групи Соціалісти, демократи і зелені, - пише ІНФОРМАТОР
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Зеленский войдет в историю как Президент, у которого был максимум власти и общественного доверия, но, благодаря, собственному кадровому идиотизму - просрал все.
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после полгода вашего банкования на Банковой у вас есть безграничный кадровый резерв на бирже труда... какая разница кого вы возьмете в ОП? уборщица, няня, фрилансер, дровосек, пастух... главное чтобы ржал с вашего говноквартала)
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