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 Політика України
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Матеріали за темою:
Все про:Зеленський (4351) призначення (496) судова реформа (916) Вища рада правосуддя (288)

 Зеленський призначив Розваляєву членом Вищої ради правосуддя

Президент України Володимир Зеленський своїм указом призначив Тетяну Розваляєву членом Вищої ради правосуддя.

"Призначити Розваляєву Тетяну Самуілівну членом Вищої ради правосуддя", - йдеться в тексті указу №36/2020, оприлюдненого на сайті президента у вівторок, передає Цензор.НЕТ.

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Тетяна Розваляєва з жовтня 2008 року по вересень 2016 року працювала суддею Вищого адміністративного суду, звідки була звільнена у відставку. З 2017 року відновила адвокатське свідоцтво.

Вища рада правосуддя складається з 21 члена, з яких 10 вибирають судді, ще 10 - Президент України, Верховна Рада, з'їзд адвокатів, конференція прокурорів, представники юридичних вишів (по два члени). Глава Верховного Суду входить до складу ВРП за посадою. Президент Петро Порошенко незадовго до завершення своєї каденції призначив членами ВРП за квотою глави держави Михайла Ісакова та Андрія Василенка. Менше ніж через місяць його наступник Володимир Зеленський скасував це призначення і перезапустив добір членів ВРП.

30 вересня Зеленський підписав указ, яким призначив членом ВРП Оксану Блажівську - суддю Господарського суду Києва, дочку колишнього прокурора Києва Євгена Блажівського.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173652
 
 
 Топ коментарі
 
В этом бардаке - это самое .
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Как писала «Юридическая практика», Татьяна Розваляева - судья ВАСУ, входившая в состав пятой палаты, созданной в 2010 году специально для рассмотрения кассационным судом как судом первой инстанции дел по искам к Президенту Украины, Верховному Совету Украины, ВСЮ, а затем и ВККС, и фактически защищавшей интересы этих органов, отказавшаяся признать незаконным подписание г-ном Януковичем так называемых харьковских соглашений.
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Как писала «Юридическая практика», Татьяна Розваляева - судья ВАСУ, входившая в состав пятой палаты, созданной в 2010 году специально для рассмотрения кассационным судом как судом первой инстанции дел по искам к Президенту Украины, Верховному Совету Украины, ВСЮ, а затем и ВККС, и фактически защищавшей интересы этих органов, отказавшаяся признать незаконным подписание г-ном Януковичем так называемых харьковских соглашений.
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все це чудово та феерично... але чому в Україні 0.8% ашкеназі а Вищій раді правосуддя їх 18.75% Зеленський призначив Розваляєву членом Вищої ради правосуддя - Цензор.НЕТ 1539
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Причому тут хвамілія? По батькові ''укгаїнка'', по мамі напевно теж!
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Меркава - но отчество правильное... Зеленский назначил Розваляеву членом Высшего совета правосудия - Цензор.НЕТ 7481

Назначить Розваляеву Татьяну Самуиловну
Источник: https://censor.net.ua/n3173652
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Тут скорее наоборот - папа русский , а мама -юристка
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Это фамилия мужа, а какова ейная фамилия пока неизвестно
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Опять и снова этническая неукраинка.
Это один из критериев отбора в команду Зе?
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скромненько,без лишних подробностей
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Выбранный вместо заказчика проститут в ВР глава комитета по международке вошел в группу социалистов с Левочкиной и другим кремлевским рабом бывшим мидовцем Украины Волошиным- группа поддержки РАШИ. Гсподи куда катится Украина!
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Куди її штовхнули зебіли, туди і покотилась. Селяві.
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Суды в Украине - это скорее судилища, нежели места, где судят по закону. Часть судей принимают решения за деньги, часть по приказу, часть по телефонному звонку, а часть из страха, потому что они на крючке у тех или иных силовиков или у ОП. Но я понимаю, что все предыдущие власти и эта, которая сейчас, всегда хотели взять под контроль суды, а не сделать их независимыми. И порядочным судьям тут нет места.
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Хто б сумнівався. І По-батькові гарнюньо і призвіще гарне
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Тусуют засаленую колоду ******,с места на место.
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Татьяна Розваляева, Кривой Рог, Украина. Окончила школу № 99 в 1998, Кривой Рог.Она ? Или совпадение?
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