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 Ситуація в районі Новотошківського напружена: найманці РФ випустили по позиціях ОС 8 мін 82-мм калібру, втрат немає, - Міноборони

Ніч минула спокійно, проте вранці російсько-окупаційні війська знову почали проявляти активність.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Так, на луганському напрямку обліковано 4 прицільні обстріли, і саме на цьому напрямку російсько-окупаційні війська застосували міномети 120-го калібру.

Крім того, неподалік від Травневого після 11:00 ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку року найманці РФ здійснили 93 обстріли позицій ОС із забороненого озброєння, випустивши при цьому понад 1000 боєприпасів, - штаб

На донецькому напрямку з 7 ранку противник з станкових і ручних протитанкових гранатометів і кулеметів великого калібру 25 хвилин обстрілював позиції українських сил біля Мар'їнки.

"Попри загрозу власному життю і здоров'ю, захисники цього населеного пункту відповіли ворогові вогнем з штатного піхотного озброєння", - сказано в повідомленні.

Також повідомляється, що близько 11 години почався обстріл поблизу Красногорівки. Вогонь був зафіксований з боку окупованої Старомихайлівки зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

"За наявною на 12:30 інформацією, втрат з нашого боку немає", - повідомили в Міноборони.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173649
 
 
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Когда напишут: ОС выпустила 88 мин 82-мм калибра в ответ ?
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В Одессе снесли последний барельеф жукову, улица Новосельского, 64, норма.Ситуация в районе Новотошковского напряженная: наемники РФ выпустили по позициям ОС 8 мин 82-мм калибра, потерь нет, - Минобороны - Цензор.НЕТ 906Ситуация в районе Новотошковского напряженная: наемники РФ выпустили по позициям ОС 8 мин 82-мм калибра, потерь нет, - Минобороны - Цензор.НЕТ 5831
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разжигаешь?)
наш беларуский друг)
у жителей мордора от этого фото окончательно кукушку снесёт
у них итак там полное очко, плюс непроданный газ на клапан давит
это точно в Одессе?)
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Еще стреляют. Но уже идет все к договорняку. Приезжая монтян на тв днр,выглядела полусумасшедшей. Хотя приперлась ради них же. Кстати, СБУ как это факт рассматривает ?
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