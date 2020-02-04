 "Мені здається, що це правильний закон", - Зеленський щодо законопроєкту про заборону повернення визнаних неплатоспроможними банків ексвласникам

"Ми зробили все, щоб цей закон було ухвалено. Закон нині передано до комітету (Верховної Ради, - ред.), його розглядатимуть, мені здається, цього тижня. Я впевнений, що ми його ухвалимо, але ви ж розумієте, що у нас багато партій у Верховній Раді. Тому подивимося на результати. Мені здається, що це правильний закон", - сказав він журналістам у вівторок під час ознайомлення з роботою держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%" в "Укргазбанку", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Як повідомлялося, Кабмін 12 грудня зареєстрував у ВР законопроєкт №2571, який, зокрема, пропонує встановити за Верховним Судом розгляд справ про виведення банку з ринку, можливу докапіталізацію державою і відшкодування збитку за визнання банку неплатоспроможним. Згідно з ним, усі поточні судові справи з цих питань на стадії апеляції має бути передано на розгляд Великої палати Верховного Суду. Законопроєкт встановлює, що в разі визнання банку неплатоспроможним його власники мають право вимагати через суд лише відшкодування, для розрахунку якого залучатимуть аудиторів.
Документ, у разі ухвалення, також заборонить у рамках забезпечення таких позовів зупиняти дії рішень (нормативно-правових актів чи індивідуальних актів) НБУ, а також забороняти НБУ та його працівникам здійснювати певні дії.
Крім того, законопроєкт містить цілу низку поправок безпосередньо з регулювання діяльності банків і вимог до них, наділяючи Нацбанк додатковим повноваженнями, але водночас скасовуючи норму про збільшення їхнього мінімального статутного капіталу з 200 млн грн до 500 млн грн. Зокрема, НБУ зможе вимагати зміни складу ради або правління банку, якщо він вважає їх неефективними, а також зобов'язати банк визначати пов'язаних осіб до здійснення операцій із ними.
Згідно із законопроєктом, банк буде зобов'язаний постійно підтримувати рівень ліквідності та фінансування, достатній для забезпечення своєчасного і повного виконання своїх зобов'язань, і одночасно дотримуватися мінімальних значень нормативів ліквідності, які встановив Нацбанк.
Крім цього, документ детально уточнює порядок отримання або збільшення суттєвої участі, а за порушення її пропонується передбачити тимчасове позбавлення такого власника використання його права голосу і/або вимагати відчуження його акцій банку Національним банком.
Потому что на это указывают факты .
Промышленное производство в Украине упало на 7,5% за год - Госстат . Это факт . Все остальное это пустые слова Зе , и инвесторе в пустые слова не поверят . Это первое . Второе: что бы поднять экономику и Украину в целом , надо инвестировать в человеческий капитал, а об этом ни разу не сказал ЗЕ от 31:12:2018 года , когда он объявил , что идёт в президенты. И по этому он обречён на неудачу
Есть закон - есть транш.
Нет закона - нет транша.
Проекты, видения, галюцинации и взгляды не помогут.
Иначе говоря, прищимит ЗЕ Коломойшу - получит от взрослых дядей денюжку.
Не прищимит - будет и дальше ждать мифическую волну инвестиций.
Подозревает, что моносброд может не проголосовать за закон, который бабушке не понравится.
Щось верзе про "кажется"" )))
Толку было бы больше! Касается всех сфер жизни, не только банковской.