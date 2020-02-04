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 Політика України
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Все про:банки (331) Зеленський (4351)

 "Мені здається, що це правильний закон", - Зеленський щодо законопроєкту про заборону повернення визнаних неплатоспроможними банків ексвласникам

Президент України Володимир Зеленський вважає правильним ухвалення законопроєкту №2571 про окремі питання функціонування банківської системи, ухвалення якого є prior action за новою програмою співпраці з МВФ.

"Ми зробили все, щоб цей закон було ухвалено. Закон нині передано до комітету (Верховної Ради, - ред.), його розглядатимуть, мені здається, цього тижня. Я впевнений, що ми його ухвалимо, але ви ж розумієте, що у нас багато партій у Верховній Раді. Тому подивимося на результати. Мені здається, що це правильний закон", - сказав він журналістам у вівторок під час ознайомлення з роботою держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%" в "Укргазбанку", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як повідомлялося, Кабмін 12 грудня зареєстрував у ВР законопроєкт №2571, який, зокрема, пропонує встановити за Верховним Судом розгляд справ про виведення банку з ринку, можливу докапіталізацію державою і відшкодування збитку за визнання банку неплатоспроможним. Згідно з ним, усі поточні судові справи з цих питань на стадії апеляції має бути передано на розгляд Великої палати Верховного Суду. Законопроєкт встановлює, що в разі визнання банку неплатоспроможним його власники мають право вимагати через суд лише відшкодування, для розрахунку якого залучатимуть аудиторів.

Документ, у разі ухвалення, також заборонить у рамках забезпечення таких позовів зупиняти дії рішень (нормативно-правових актів чи індивідуальних актів) НБУ, а також забороняти НБУ та його працівникам здійснювати певні дії.

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Крім того, законопроєкт містить цілу низку поправок безпосередньо з регулювання діяльності банків і вимог до них, наділяючи Нацбанк додатковим повноваженнями, але водночас скасовуючи норму про збільшення їхнього мінімального статутного капіталу з 200 млн грн до 500 млн грн. Зокрема, НБУ зможе вимагати зміни складу ради або правління банку, якщо він вважає їх неефективними, а також зобов'язати банк визначати пов'язаних осіб до здійснення операцій із ними.

Згідно із законопроєктом, банк буде зобов'язаний постійно підтримувати рівень ліквідності та фінансування, достатній для забезпечення своєчасного і повного виконання своїх зобов'язань, і одночасно дотримуватися мінімальних значень нормативів ліквідності, які встановив Нацбанк.

Крім цього, документ детально уточнює порядок отримання або збільшення суттєвої участі, а за порушення її пропонується передбачити тимчасове позбавлення такого власника використання його права голосу і/або вимагати відчуження його акцій банку Національним банком.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173644
 
 
 Топ коментарі
 
Мне до сраци мнение Клоуна. Мой Президент - Порошенко.
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МВФ сказал четко:
Есть закон - есть транш.
Нет закона - нет транша.
Проекты, видения, галюцинации и взгляды не помогут. "Мне кажется, что это правильный закон", - Зеленский о законопроекте о запрете возврата признанных неплатежеспособными банков экс-владельцам - Цензор.НЕТ 1901

Иначе говоря, прищимит ЗЕ Коломойшу - получит от взрослых дядей денюжку.
Не прищимит - будет и дальше ждать мифическую волну инвестиций.
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Там дубина трохи против. Так что, что тебе кажется, это неважно.
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Важливо, що йому "кажєтся". Тобто ніяких аргументів, ніякої впевненості, ніяких переконань. Прєзідєнт Кажєтся і Какая разніца. А якщо йому здасться що Дніпротечп неправильно? Тоді що робити підлеглим? Проводити аналіз і переконувати аргументами, чи бігом виправляти? Ні програми, ні переконань, ні принципів. Пустота. Стерильно чиста. Абсолютна. Гончарук підтвердив.
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Та нет, просто ещё рановато... Через годик, через два... Ми своих не обманываем. "Мне кажется, что это правильный закон", - Зеленский о законопроекте о запрете возврата признанных неплатежеспособными банков экс-владельцам - Цензор.НЕТ 5539
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Когда что-то кажется, надо крестится... Но это явно не тот случай... "Мне кажется, что это правильный закон", - Зеленский о законопроекте о запрете возврата признанных неплатежеспособными банков экс-владельцам - Цензор.НЕТ 2187
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не уверенно как то,как впрочем и во всем
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Почему я не верил и не верю Зе ?
Потому что на это указывают факты .
Промышленное производство в Украине упало на 7,5% за год - Госстат . Это факт . Все остальное это пустые слова Зе , и инвесторе в пустые слова не поверят . Это первое . Второе: что бы поднять экономику и Украину в целом , надо инвестировать в человеческий капитал, а об этом ни разу не сказал ЗЕ от 31:12:2018 года , когда он объявил , что идёт в президенты. И по этому он обречён на неудачу
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Человеческий капитал нє хрустит - потому он нє інтєрєсєн.
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Мне до сраци мнение Клоуна. Мой Президент - Порошенко.
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Это значит лишь то, что ты не живешь в реальном мире, ибо по факту Порошенко уже давно не президент.
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У него тяжелый случай. Даже петелюбы его не отлайкали за это.
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З усієї отари лише троє наважились!)))
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Да вам Порох до сих пор в штаны срет и это вас не смущает
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Тобі у голову він кладе дещо коричньове, й то не є чоколят!
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Это на каком? Я Зебильного языка не очень понимаю, сори.
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Звісна річ- звідкіля на лахті знання української, ординський суржик є верхівкою ваших розумових здібностей!
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Что ж ты вскрылся то так быстро. 😂 В моїй мові не існує слів :коричньове та чоколят. Ну молодець лахта, що вскрився сам)))
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Ти мариш, мабуть у дві зміни строчиш!
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Странно. но дуют в унитаз, а не в штаны. Ах да, петелюбы избранные.
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Это и страшно его теперь просто нет, Эрдоган блин по поступкам больше президент Украины чем Моника.
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По каким поступкам? "Слава Украине"? А вы из тех дурачков, что ни разу не смотрели спичи Зели, но поверили, что он так не говорит?
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И что много спичей? Только не Зели, а преЗедента давай. В госпитале военном этот герой хоть раз был или пока Помпео ездил Бубочка на премьере киношки была?
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Коломойский даже побить себя даст для дела, когда его дома нет. Так что все равно что там кажется - закон либо принят, либо его нет.
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А мені кажется, що пора вам з коломойским повернути гроші Україні, які ви разом вкрали.
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МВФ сказал четко:
Есть закон - есть транш.
Нет закона - нет транша.
Проекты, видения, галюцинации и взгляды не помогут.

Иначе говоря, прищимит ЗЕ Коломойшу - получит от взрослых дядей денюжку.
Не прищимит - будет и дальше ждать мифическую волну инвестиций.
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Мне кажется закон обратной силы не имеет)))) И к приватбанку этот "правЕльный" закон применять не можна, гнида зеленожопая
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З твого висеру можна зробити висновок, що ти- гнида коричньовожова!))) Й то не є чоколят!
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Соевый ты дебил - приват еще никто не вернул Бене, о какой обратной силе ты скулишь, падаль продажная? Ты лучше посмотри как Рошен красиво спонсирует на 1+1 "Голос Краины", ублюдок ты тупорогий. Засунул голову Пецьке в сраку аж из пятачка твое рыло выглядывает.
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интересно, а шо про это скажет беня?
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Что этому недоумку может казать!? Ты за чьи бабки в Оман с семьей ездил, ворюга!?
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Зеленский, закон то правильный, только принять некому
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"Уверен, мы его примем, но вы же понимаете, что у нас много партий в Верховной Раде. Поэтому посмотрим на результаты". Источник: ГлавЗебил https://censor.net.ua/n3173644

Подозревает, что моносброд может не проголосовать за закон, который бабушке не понравится.
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Кто там верещал, что Зеля первым делом вернет Приват Коломойскому?
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А когда Приват признавали неплатежеспособным? Это Зе блокирует возврат банка Бахматюку. Видать, кто-то очень сильно его об этом попросил. Как думаете, кто?
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А кто там орал, что Беня нифчом не виноват, это злой "Барыга" незаконно прихватизировал, теперь мы будем за его действия расплачиваться? "Мені здається, що це правильний закон", - Зеленський щодо законопроєкту про заборону повернення визнаних неплатоспроможними банків ексвласникам - Цензор.НЕТ 338
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Бидолашна соева порохосвинота, не понимает как зраду обернуть в пэрэмогу))))

Щось верзе про "кажется"" )))
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То вони перехреститись забули, от і "кажєтся"!
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Скажіть, будь-ласка, порохосвиноті коли Коломойський зі своїм подєльніком Зеленським повернуть вкрадені з Привату гроші?
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Да ладно, сказал бы что денег нет, а МВФ сказал что без этого закона денег не даст, так как приват не позволит вернуть Коломойскому как вы себе надумали. Вы пол года комедию ломали, а тут бабло кончилось.
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Лучше бы приняли закон о расстреле судей, принявших заведомо не правосудное решение.
Толку было бы больше! Касается всех сфер жизни, не только банковской.
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Господа, если верить названию закона, то к Привату это никаким боком не относится, т.к. его не признавали неплатёжеспособным. И Бене его вполне можно возвращать.
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