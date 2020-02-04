 Через критику британських і австралійських учених ВООЗ пом'якшила свою позицію щодо електронних сигарет

Трохи більше тижня знадобилося Всесвітній організації охорони здоров'я, щоб визнати свою неправоту і серйозно пом'якшити свою позицію щодо впливу електронних сигарет на здоров'я людини. Про це свідчить інформація з офіційного сайту Всесвітньої організації охорони здоров'я, передає УНІАН.

20 січня ВООЗ опублікувала свої коментарі щодо теми використання електронних сигарет і їхнього впливу на здоров'я людини. Позиція ВООЗ була жорстко розкритикована багатьма лікарями та експертами з боротьби з тютюнопалінням, адже існує безліч незалежних досліджень, які свідчать про значно менший рівень шкоди від електронних сигарет порівняно з палінням звичайних сигарет. "У Всесвітньої організації охорони здоров'я вже є історія протидії вейпінгу, яка завдає шкоди їхній репутації. Але цей документ особливо шкідливий. Практично всі твердження в цьому документі помилкові. Його автори мають взяти на себе відповідальність за використання дезінформації, яка може перешкодити курцям перейти на набагато менш ризиковані альтернативні тютюнові товари", - заявив глава Департаменту досліджень тютюнової залежності в Лондонському університеті королеви Марії Пітер Хайєк.

Цю позицію підтримує і доктор Нік Хопкінсон, професор респіраторної медицини Національного інституту серця і легенів при Імперському коледжі Лондона. "Дані рандомізованих контрольованих досліджень ясно показують, що електронні сигарети можуть допомогти курцям кинути палити. Курці, які повністю переключаються на вейпінг, отримають значну користь для здоров'я. Довгострокове використання електронних сигарет не є цілком нешкідливим, тому люди, які їх використовують, мають прагнути кинути вейпінг також – але не за рахунок повернення до традиційного куріння", – упевнений доктор Нік Хопкінсон. Примітно, що на іншому кінці Землі – в Австралії, яка відома своїм вкрай жорстким підходом у сфері боротьби з курінням і тютюном, - місцеві лікарі також визнали вейпінг як один з механізмів зниження куріння. В "Національних керівних принципах щодо припинення куріння", підготовлених Австралійським коледжем лікарів загальної практики, використання нікотину і зокрема вейпінгу було визнано "законною допомогою для дорослих курців, які хочуть кинути палити, але безуспішно намагалися використовувати доступні ліки". Тепер після рекомендації однієї з найбільш авторитетних організацій Австралії у сфері охорони здоров'я місцеві курці можуть звертатися до своїх лікуючих лікарів і за їхньою порадою використовувати вейпінг у процесі відмови від куріння. У результаті такої жорсткої критики 29 січня Всесвітня організація охорони здоров'я значно пом'якшила свою позицію, опубліковану на своєму офіційному сайті. Зокрема, ВООЗ прибрала зі своєї позиції пропозиції щодо заборони окремих типів вейпінгу, замінивши їх на "пропозиції щодо регулювання електронних сигарет". При цьому ніяких офіційних спростувань або окремих уточнень Всесвітня організація охорони здоров'я публічно не надала. Колишній радник прем'єр-міністра Великої Британії, керівник недержавної організації з боротьби з курінням і екскерівник однієї з місій ООН Клів Бейтс назвав новий варіант рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я "трохи менш божевільним", порівняно з попередньою версією.