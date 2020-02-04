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 Політика України
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Все про:Зеленський (4351) Туреччина (927) ринок землі (88)

 "Такого лояльного закону про ринок землі, як у нас, ніде немає", - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що пропонований закон про ринок землі в Україні є найбільш лояльним з наявних в інших країнах.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він сказав журналістам у вівторок під час ознайомлення з роботою держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%".

"Я вам хочу сказати, що такого лояльного закону про ринок землі, як у нас, ніде немає. Вчора у нас був президент Республіки Туреччина Ердоган, він мені сказав, що у них теж було дуже багато питань у суспільства, фермерів, від уряду, особливо від попереднього уряду. Було багато закликів, на різних телеканалах. У них була більш жорстка система, вони відкрили його (ринок землі. - Ред.) для всіх - і відкрили, повністю лібералізували", - заявив глава держави.

Зеленський зазначив, що в 1991 році після здобуття незалежності Україна була з Туреччиною на одному рівні за всіма показниками: зростання економіки, ВВП, кількості населення, і вказав, що зараз населення Туреччини більше, ВВП в рази більше, ніж в Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закони про ринок землі, праці і скасування адвокатської монополії обвалять рейтинг Зеленського, - нардеп від "Батьківщини" Волинець

"Вони (Туреччина. - Ред.) максимально лібералізували економіку, і гроші прийшли в країну", - підкреслив Зеленський.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173639
 
 
 Топ коментарі
 
Лояльного по отношению к кому?
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Украину надо любить , а не продавать . Хотя , о чём я ...
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панове, це ж на державну зраду тягне, чи ні?
Ворожий агент Зеленський ОМАНливим шляхом ставши Президентом України здає національні інтереси мільйонів українців на поталу олігархату, ТНК та особисто Соросу.
Віддамо землю без бою? Помремо з голоду!
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Хороший закон это разумный компромис между разными группами общества. А "лояльный закон" для одной группы обязательно ущемляет всех остальных.
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Ты глянь,Вова- пЕС не при власти, уже давно,но мародёры воровать меньше не стали,как и зажОП, иБЮТ,хотя им по губам поездили-стали 8%-ми,13%-ми.Виллы на Лазурном Берегу-это результат за 28-м лет Независимости.Хочешь продолжить?Неужели хаять заложника,уничтоженного террористом в Тегеране или на Донбасе(зачемь кричал,когда погибал),вместо того,чтобы хаять террориста,и есть украинский путь развития?С ног на голову крадуны поставили лохов и продолжают "на крови"обсирать страну и народ так,что нет разницы козломордые они или поросёрылые?Скот не может быть гражданиномм-только товаром!На шаурму и шашлыки такой скот сойдёт!Если даже при моратории на продажу земли-ее раздеребанили-по 120 тыс.га и на сыновей переписывают,а служки ибенины,надеясь и себе одтяпать, вносят им ещё и закон о продаже 10 тыс.га в одни руки,чтобы те могли спокойно ворованное продать?Полный дебилизм,а не надёжные реформы!Разве не доходит барыгам,что уже надра у той земли уворовали и продают-не компенсируя украинцу нифига,точь в точь,как на параше?Украине вначале-бы нужно провести децентрализацию с закреплением земли за громадами,упорядочить кадастр,затемь землю раздать(не все имеют паи),а затемь и продажу не более 8-м га. в одни руки разрешить,как в Канаде,чтобы МВФ не возмущался,что нет рынка земли,от слова вообще и кредиты на обработку той земли давал.А иначе всех этих олигархических гнид украинцы в 2х1 м закопают и правильно сделают-третьего не дано-они или слуги народа или чьи-то холуи,которым яму глубокую и вниз головой,чтобы не разбазаривали общее народное достояние.Относительно Турции-там 30-ть га в одни руки и не более,а в Израиле-95%-ов земля-государственная.Так что готовься в землю,лоялист или на мертвое море к праотцам.
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к Бене, Пинчуку и всем товарищам Ньо Йоркской синагоги перед которой он выступал, а после этого ему захотелось продать государственную землю, в гос собственности 33 млн га, вот за что весь сыр бор
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Реєстр земельних ділянок вже зробили? Вагові коефіцієнти продумали? Чи гектар чорнозему на Полтавщині буде коштувати стілько ж, скіко такий самий гектар в Олешківських пісках або кримських солончаків? Ну і звісно, шо наші чорноземи не дотягують до плодоріддя земель в Туреччині! То ж з Туреччини у другу світову землю ешелонами до Германії вивозили, не з України!
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В Польщі 1 га від 10000 євро.
У німців 10000-50000.
Наші зелені пропонують по 2000 боксів.
Висновки робимо самі.
Обмеження в Польщі 200га в руки.
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Земля! - Надія селянинаНа Хліб, на мудрість, на життя,На щастя рідної родини,На віру в Матір і Дитя.Земля і нація - єдиніКоріння роду - на землі!Тому завжди на УкраїніДуша країни - на селі!Одним законом із суспільствомЖиве окремий шмат землі,Та не людське давно насильствоСуспільство сіє на селі...Земля, надія селянина На щедрий колос і врожай,Щоб передати її сину,Щоб жити міг наш рідний край !!!Земля і нація - єдині,Коріння роду - на землі!Тому завжди на УкраїніДуша країни - на селі!
Таке враження, що отам
наверху в Києві думають , що фермери тільки плуг таскають на собі

і не вміють рахувати.

Згідно із законом про фермерське господарство фермеру, як фізичній особі
виділяли з земель резервного фонду до 50 га землі. Зараз є таких господарств
34137. Українські фермери вирощують не коноплю і тюльпани, а ячмінь, пшеницю,
просо, ріпак, соняшник, при цьому. кожні п'ять років необхідно утримувати землю
в пару .. Весь південний схід України знаходиться в зоні ризикованого
землеробства, тому 30-40 центнерів врожаю зернових і 25 центнерів з 1 га
соняшника - не завжди можна отримати. Для зручності рахунку вважатимемо
врожайність вища за середню - 30 центнерів з 1 га - це 3 тонни пшениці 3 класу
з ціною 160 200 доларів за тонну. Отже, з 1 га можна отримати доходу 600
доларів. Подорожчання основних засобів - тракторів, комбайнів, причіпних
знарядь, подорожчання насіння, гербіцидів, пестицидів, мінеральних добрив
призвело до прибутковості з 1 га не більше 10-20 відсотків і це максимально 120
доларів з доходу в 600 доларів. А фермеру пропонують виплатити протягом 5 років
ціну не нижче кадастрової в 1800-2000 доларів за 1 га. Отже, фермеру треба
виплатити в рік за 1 га 360 доларів. За фермерські 50 га треба виплатити за 5
років 90 тисяч доларів - по 18 тисяч доларів на рік, а отримає фермер прибутку
тільки 120х50 = 6 тисяч доларів. У фермера немає банків і банківських заощаджень,
адже навіть на оборотні кошти змушений брати кредити. Питається, для чого
давати дешеві кредити (під дешевий відсоток), якщо фермер не може віддати
навіть тіло кредиту в кожен з 5 чи 7 років. Значить планується просто фермерів
вигнати з їх фермерської землі, а їх землі заберуть банки і продадуть
мільярдерам, оскільки мільярдери змушені позбуватися від долара, який
знецінений вже зовнішнім боргом США в 22 трильйона і внутрішнім боргом за
страховими платежами, іпотеці, пенсійному фонду в 360 (! ) трильйонів доларів.
(Прошу зауважити, що ВВП всіх країн на Земній кулі становить 87 трильйонів
доларів. Таким чином, переклад знецінених доларів в більш тверду валюту -
сільгоспземлю - це звичайна піраміда. При цьому, така піраміда готувалася давно
- продано облігацій ОВДП на суму 840 мільярдів - 35 мільярдів доларів - і по
суті річний бюджет. Облігації куплені через введення долара по 28 грн за долар
і під відсоток від 15- 19%, а викуповуються за курсом 24 гривні за долар, отже,
отримують ще 20% до 15-19 відсоткам прибутковості облігацій - разом 40%. І за
ці "пірамідні" гроші будуть скуповувати українську землю, а потім
перепродувати після референдуму в 3 рази дорожче. Слава Україні і її владним
фінансістам!
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а нам тут нужны либералы всех стран или свой украинский фермер ??? если эти поцы наголосу
ют те самые 10 000га эту типа украинскую власть а по сути подстилку тнк и спекулянтов между
народного уровня нужно сносить нах............. если далеко не каждый наш фермер может позво-
лить себе купить даже 1 000га то кто скупит по 10 000 ??? для кого эта афёра ???
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Во время войны верховному главнокомандующему следует думать об обороне страны и о её целосности, а не о разбазаривании земли. Неправильно это,- я так думаю...
"Такого лояльного закону про ринок землі, як у нас, ніде немає", - Зеленський - Цензор.НЕТ 5829
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и как тут не верить во всемирный масонский (еврейский) заговор?
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"Такого лояльного закона о рынке земли, как у нас, нигде нет", -Лояльного по отношению к иностранным криминальным корпорациям и олигархам и бесчеловечно-грабительского по отношению к украинскому народу - Зеленский .
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Рівень держвласності в економіці 12%. В 4 рази менше ніж у Франції. В Україні теж все лібералізували, так що цілі галузі зникли. Після "турборежима" виконання бюджету найгірше за всю новітню історію. Гірше ніж у часи важких боїв на фронті. НБУ щодня викидає 40-50 млн. резервів, щоб дати можливість спекулям які зайшли в ОВДП вийти з наваром, 15-19%. Напевно в зговорі з ними.
Так і пилять Україну ліберасти, соросня, портнови і всі їх козачки. Іуди.
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Зеленский ... указал, что сейчас население Турции больше, ВВП в разы больше, чем в Украине.

Это потому, что президент Турции - мужик с яйцами, который отдаёт приказы,- сбивать кацапские военные самолёты. И с этим Рашке приходится считаться. Настоящий президент!
Зато у нас... Тьху, мля!...
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А в "тузиках" и "барсиках" за черноземы возьмете?
Согласно обменному курсу, установленному Брагаром?
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А в "тузиках" и "барсиках" за черноземы возьмете?
Согласно обменному курсу, установленному Брагаром?

А якщо ПЕСом розрахуватись-то вся земля буде нашою...
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Людишки и впредь будут смешаны с грязью,
Пока государство представлено мразью.
Мразь голубая, зеленая мразь -
Разницы нет, так как все это грязь
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Видать "законодеятели" ассоциируют рынок земли с базаром. Как бы нам не пришлось чесать головы пока они чешут яйца.
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коли воно вже закпиється??? коли зеро мовчить - воно більше на розумного схоже...
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"Зеленский отметил, что в 1991 году после обретения независимости Украина была с Турцией на одном уровне по всем показателям: росту экономики, ВВП, количеству населения, и указал, что сейчас население Турции больше, ВВП в разы больше, чем в Украине." - и в этом виноваты украинцы?
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