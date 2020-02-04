 "Такого лояльного закону про ринок землі, як у нас, ніде немає", - Зеленський

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він сказав журналістам у вівторок під час ознайомлення з роботою держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%".
"Я вам хочу сказати, що такого лояльного закону про ринок землі, як у нас, ніде немає. Вчора у нас був президент Республіки Туреччина Ердоган, він мені сказав, що у них теж було дуже багато питань у суспільства, фермерів, від уряду, особливо від попереднього уряду. Було багато закликів, на різних телеканалах. У них була більш жорстка система, вони відкрили його (ринок землі. - Ред.) для всіх - і відкрили, повністю лібералізували", - заявив глава держави.
Зеленський зазначив, що в 1991 році після здобуття незалежності Україна була з Туреччиною на одному рівні за всіма показниками: зростання економіки, ВВП, кількості населення, і вказав, що зараз населення Туреччини більше, ВВП в рази більше, ніж в Україні.
"Вони (Туреччина. - Ред.) максимально лібералізували економіку, і гроші прийшли в країну", - підкреслив Зеленський.
Ворожий агент Зеленський ОМАНливим шляхом ставши Президентом України здає національні інтереси мільйонів українців на поталу олігархату, ТНК та особисто Соросу.
Віддамо землю без бою? Помремо з голоду!
У німців 10000-50000.
Наші зелені пропонують по 2000 боксів.
Висновки робимо самі.
Обмеження в Польщі 200га в руки.
Таке враження, що отам
наверху в Києві думають , що фермери тільки плуг таскають на собі
і не вміють рахувати.
Згідно із законом про фермерське господарство фермеру, як фізичній особі
виділяли з земель резервного фонду до 50 га землі. Зараз є таких господарств
34137. Українські фермери вирощують не коноплю і тюльпани, а ячмінь, пшеницю,
просо, ріпак, соняшник, при цьому. кожні п'ять років необхідно утримувати землю
в пару .. Весь південний схід України знаходиться в зоні ризикованого
землеробства, тому 30-40 центнерів врожаю зернових і 25 центнерів з 1 га
соняшника - не завжди можна отримати. Для зручності рахунку вважатимемо
врожайність вища за середню - 30 центнерів з 1 га - це 3 тонни пшениці 3 класу
з ціною 160 200 доларів за тонну. Отже, з 1 га можна отримати доходу 600
доларів. Подорожчання основних засобів - тракторів, комбайнів, причіпних
знарядь, подорожчання насіння, гербіцидів, пестицидів, мінеральних добрив
призвело до прибутковості з 1 га не більше 10-20 відсотків і це максимально 120
доларів з доходу в 600 доларів. А фермеру пропонують виплатити протягом 5 років
ціну не нижче кадастрової в 1800-2000 доларів за 1 га. Отже, фермеру треба
виплатити в рік за 1 га 360 доларів. За фермерські 50 га треба виплатити за 5
років 90 тисяч доларів - по 18 тисяч доларів на рік, а отримає фермер прибутку
тільки 120х50 = 6 тисяч доларів. У фермера немає банків і банківських заощаджень,
адже навіть на оборотні кошти змушений брати кредити. Питається, для чого
давати дешеві кредити (під дешевий відсоток), якщо фермер не може віддати
навіть тіло кредиту в кожен з 5 чи 7 років. Значить планується просто фермерів
вигнати з їх фермерської землі, а їх землі заберуть банки і продадуть
мільярдерам, оскільки мільярдери змушені позбуватися від долара, який
знецінений вже зовнішнім боргом США в 22 трильйона і внутрішнім боргом за
страховими платежами, іпотеці, пенсійному фонду в 360 (! ) трильйонів доларів.
(Прошу зауважити, що ВВП всіх країн на Земній кулі становить 87 трильйонів
доларів. Таким чином, переклад знецінених доларів в більш тверду валюту -
сільгоспземлю - це звичайна піраміда. При цьому, така піраміда готувалася давно
- продано облігацій ОВДП на суму 840 мільярдів - 35 мільярдів доларів - і по
суті річний бюджет. Облігації куплені через введення долара по 28 грн за долар
і під відсоток від 15- 19%, а викуповуються за курсом 24 гривні за долар, отже,
отримують ще 20% до 15-19 відсоткам прибутковості облігацій - разом 40%. І за
ці "пірамідні" гроші будуть скуповувати українську землю, а потім
перепродувати після референдуму в 3 рази дорожче. Слава Україні і її владним
фінансістам!
ют те самые 10 000га эту типа украинскую власть а по сути подстилку тнк и спекулянтов между
народного уровня нужно сносить нах............. если далеко не каждый наш фермер может позво-
лить себе купить даже 1 000га то кто скупит по 10 000 ??? для кого эта афёра ???
Так і пилять Україну ліберасти, соросня, портнови і всі їх козачки. Іуди.
Это потому, что президент Турции - мужик с яйцами, который отдаёт приказы,- сбивать кацапские военные самолёты. И с этим Рашке приходится считаться. Настоящий президент!
Зато у нас... Тьху, мля!...
Согласно обменному курсу, установленному Брагаром?
Согласно обменному курсу, установленному Брагаром?
А якщо ПЕСом розрахуватись-то вся земля буде нашою...
Пока государство представлено мразью.
Мразь голубая, зеленая мразь -
Разницы нет, так как все это грязь