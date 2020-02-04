 Гончарук подякував Бабак: "Боротьба з корупцією, яку вона почала в архітектурній галузі, стане ще сильнішою"

Про це він написав у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Дякую Альоні Бабак, міністерці розвитку громад і територій за плідну та віддану працю. Сьогодні народні депутати підтримали її звільнення за власним бажанням. Боротьба з корупцією, яку вона почала в архітектурній галузі, не зупиняється - вона стає ще більшою", - зазначив Гончарук.

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Він підкреслив, що реформа децентралізації залишається актуальною. Уряд продовжить роботу над завданнями, які були в пріоритеті Мінрегіону - регіональний розвиток, енергоефективність та ЖКГ, архітектура та будівництво.



Гончарук також написав кілька слів про призначеного на місце Бабак Дениса Шмигаля.

"Денис - чудовий менеджер. А цього року фокус Міністерства розвитку громад та територій ми зміщуємо на децентразілацію та створення якомога більшої кількості спроможних громад. Переконаний, що пан Шмигаль серйозно підсилить нашу команду", - зазначив він.