 Гончарук подякував Бабак: "Боротьба з корупцією, яку вона почала в архітектурній галузі, стане ще сильнішою"

Про це він написав у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Дякую Альоні Бабак, міністерці розвитку громад і територій за плідну та віддану працю. Сьогодні народні депутати підтримали її звільнення за власним бажанням. Боротьба з корупцією, яку вона почала в архітектурній галузі, не зупиняється - вона стає ще більшою", - зазначив Гончарук.
Він підкреслив, що реформа децентралізації залишається актуальною. Уряд продовжить роботу над завданнями, які були в пріоритеті Мінрегіону - регіональний розвиток, енергоефективність та ЖКГ, архітектура та будівництво.
Гончарук також написав кілька слів про призначеного на місце Бабак Дениса Шмигаля.
"Денис - чудовий менеджер. А цього року фокус Міністерства розвитку громад та територій ми зміщуємо на децентразілацію та створення якомога більшої кількості спроможних громад. Переконаний, що пан Шмигаль серйозно підсилить нашу команду", - зазначив він.
"после твоего ухода все станет лучше"...но то ж зелень самокатная
ну то почитайте це й тоді стає зрозумілим, що вірно фраза мала б звучати так: "коррупция, которую она начала в архитектурной отрасли, не останавливается - она становится еще сильнее"
Остап три дня не ел и Остапа понесло.
Остатки средств на Едином казначейском счете (ЕКС) по состоянию на 1 февраля 2020 года составили 12,07 млрд грн, сократившись за месяц на 5,5 млрд грн или на 31%.
Об этом сообщает Государственная казначейская служба Украины, передает БизнесЦензор.
В то же время, по данным Казначейства, на 1 февраля 2019 года средств на ЕКС было еще меньше - 11, 93 млрд грн.
Однако в предыдущие годы эта сумма была больше. Так, на 1 февраля 2018 года на ЕКС находилось 20,11 млрд грн, на ту же дату 2017 года - 34,87 млрд грн, в 2016 году - 16,72 млрд грн. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3173446