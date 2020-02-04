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Все про:звільнення (770) Бабак (18) Гончарук_Олексій (610)

 Гончарук подякував Бабак: "Боротьба з корупцією, яку вона почала в архітектурній галузі, стане ще сильнішою"

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук висловив вдячність Альоні Бабак, яка подала у відставку з посади міністра розвитку громад і територій України.

Про це він написав у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Дякую Альоні Бабак, міністерці розвитку громад і територій за плідну та віддану працю. Сьогодні народні депутати підтримали її звільнення за власним бажанням. Боротьба з корупцією, яку вона почала в архітектурній галузі, не зупиняється - вона стає ще більшою", - зазначив Гончарук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Відпустіть мене з Богом і дайте мені свободу": Рада звільнила Бабак з посади міністра розвитку громад і територій. ВIДЕО

Він підкреслив, що реформа децентралізації залишається актуальною. Уряд продовжить роботу над завданнями, які були в пріоритеті Мінрегіону - регіональний розвиток, енергоефективність та ЖКГ, архітектура та будівництво.

Гончарук також написав кілька слів про призначеного на місце Бабак Дениса Шмигаля.

"Денис - чудовий менеджер. А цього року фокус Міністерства розвитку громад та територій ми зміщуємо на децентразілацію та створення якомога більшої кількості спроможних громад. Переконаний, що пан Шмигаль серйозно підсилить нашу команду", - зазначив він.

Гончарук подякував Бабак: Боротьба з корупцією, яку вона почала в архітектурній галузі, стане ще сильнішою 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173638
 
 
 Топ коментарі
 
ваще довольно сомнительная благодарность Гончарук поблагодарил Бабак: "Борьба с коррупцией, которую она начала в архитектурной отрасли, станет еще сильнее" - Цензор.НЕТ 2299.
"после твоего ухода все станет лучше"...но то ж зелень самокатная
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Видя Гончарука, вспоминаю Ильфа и Петрова.
Остап три дня не ел и Остапа понесло.
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ваще довольно сомнительная благодарность Гончарук поблагодарил Бабак: "Борьба с коррупцией, которую она начала в архитектурной отрасли, станет еще сильнее" - Цензор.НЕТ 2299.
"после твоего ухода все станет лучше"...но то ж зелень самокатная
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Борьба с коррупцией, которую она начала в архитектурной отрасли, не останавливается - она ​​становится еще сильнее Источник: https://censor.net.ua/n3173638

ну то почитайте це й тоді стає зрозумілим, що вірно фраза мала б звучати так: "коррупция, которую она начала в архитектурной отрасли, не останавливается - она ​​становится еще сильнее"
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Денис Ахметовский разбирается во всем, что интересует хозяина. Иначе, на кой ляд он хозяину нужен?
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коррпцио легко можно одолеть тока на самокатах с задними приводами наголо Гончарук поблагодарил Бабак: "Борьба с коррупцией, которую она начала в архитектурной отрасли, станет еще сильнее" - Цензор.НЕТ 573
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Видя Гончарука, вспоминаю Ильфа и Петрова.
Остап три дня не ел и Остапа понесло.
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А я видя Гончарука сразу вспоминаю про этих чудиков
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гончарук где отчет правительства о "победах" мелкий лгунишка!?
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мне кажется не о том он рассказывает
Остатки средств на Едином казначейском счете (ЕКС) по состоянию на 1 февраля 2020 года составили 12,07 млрд грн, сократившись за месяц на 5,5 млрд грн или на 31%.
Об этом сообщает Государственная казначейская служба Украины, передает БизнесЦензор.
В то же время, по данным Казначейства, на 1 февраля 2019 года средств на ЕКС было еще меньше - 11, 93 млрд грн.
Однако в предыдущие годы эта сумма была больше. Так, на 1 февраля 2018 года на ЕКС находилось 20,11 млрд грн, на ту же дату 2017 года - 34,87 млрд грн, в 2016 году - 16,72 млрд грн. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3173446
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а що ще може розповідати "зашкварена" нікчема?
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Цей профессіанал вже добив економіку України! Такого не було з часів йулі! Його потрібно негайно гнати з посади та відновити на цій посаді Гройсмана!
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Коррупция плавно переместилась из архитектурно- строительного контроля в архитектурную отрасль, что не одно и то же, конечно...архитекторы сами страдают от непомерных требований инспекции...
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