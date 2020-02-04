 "Настав момент істини", - Лукашенко має намір зустрітися з Путіним 7 лютого

Про це глава білоруської держави заявив сьогодні журналістам під час відвідування Добруської паперової фабрики "Герой праці", передає Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.
"Швидше за все, 7 лютого ми зустрінемося з Президентом Путіним. Я так розумію, і про це йому буду говорити відкрито, - якийсь момент істини настав. Ми з ним створили ці добрі відносини (між Білоруссю і Росією. - Ред.). Ми були архітекторами цих відносин, нам їх ламати під кінець нашої політичної кар'єри. Ми ж не вічні. Що ми залишимо після себе - ось в чому питання", - сказав Олександр Лукашенко.
Він підкреслив, що Білорусь хоче найтепліших, добрих і дружніх відносин з братнім народом.
"Але якщо ви пообіцяли за 5 років (коли "Белтрансгаз" купили) вивести нас на внутрішні російські ціни, так виводьте. Навіщо ж ви нас обманюєте? І то не обманюєте, а думаєте, що ми це забули", - зауважив білоруський лідер.
"Ми хочемо просто чесних, чистих, прозорих відносин. Не хочете - нехай скажуть нам про це. І не кричать:"Ах, Помпео (Держсекретар США. - Ред.) приїхав. Завтра Трамп приїде ... Що вони будуть робити?"- зазначив глава держави.
Лукашенко підкреслив, що Білорусь, як суверенна і незалежна країна, визначає, яку проводити зовнішню політику.
"Чи ми цим нашкодили Росії? Ні", - додав він.
Ты говно, сразу видно, КАЦАП, лети тогда, как тебе положено
дорогие братья белоруссы, помните! .. дружба с Рашкой это гибридная форма поглощения, после которого приходит натуральный крепостной строй, а молодые белорусы призывники и контрактники, поедут в Сирию и Сомали воевать за "яхту Сечина и дворец Абромовича"
Ой, чем же это все интересно закончится?
И,какое-такое 'завершение карьеры'? путен- маладой политик, никуда ухолить не собирается.
Так что лилейте там в Белоруси и либездрите перед путинами и всякой сранью типа жириновского ....Думайте что они вас ласкать будут ...как же ..
В ней намека не найдешь.
Все реальности явленья
Есть простые совпаденья.
Жил да был Дракон Треглавый. Его Головы имели имена Большая,
Малая, Белая и считали себя сестрами. У каждой из них свое хобби
было.
Большая Голова войну любила и дележ трофеев, в свою пользу в
особенности. Малую на танцульки с молодыми Драконихами тянуло, а
Белая огородничеством увлекалась. Каждую ночь снилось ей, как она
лапами почву рыхлит, своим же навозом удобряет, картошку садит,
полет, полосатых жуков с листьев слизывает, а затем урожай в огне из
собственной пасти печет.
Но общим Драконьим телом, лапами и хвостом в том числе,
единоглавно Большая Голова управляла. Поэтому он либо воевал, либо
трофеями наслаждался. Белая Голова отмалчивалась, а Малая роптала:
- Да сколько можно воевать! Моя очередь Телом управлять! Я вас,
сестрички, на такую дискотеку сведу!
Большая сестра в ответ товарок за уши кусь:
- На войну идем, я сказала! Не ныть! Врага и себя не жалеть!
И повела Драконье Тело с товарками на очередную войну. Взяли они
богатый славный город Остюара. Жители, знамо, разбежались, а
победительницам лафа! Вина да пива в местных погребах - реки
пенные! Еды в торговых лавках немеряно! Пей себе да закусывай! Что
Драконовы Головы и делали. Но у всего дармового плохой конец бывает.
Внезапно иссякли пенно-винные реки и наступил у трех сестер жестокий
Опохмел.
Погнала Большая Голова общее Туловище купеческих обозов с пивом
искать. Товарки от Опохмела зеленые, глаза закрыли, икают…У старшей
сестры в мозгах трещит, будто их перестраивают, в глазах муть, весь
белый свет не мил… И сама не заметила, как Дракон с пути сбился, лапы
в Болоте увязли.
Растолкала старшая сестра младших, мол, хватит икать, негодные, в
трясину попали, вырываемся! Гребут тину лапы, хватаются за кустики
зубы, рвется Дракон на сухое! Но Малая Голова вдруг отвалилась и в
Болото плюсь!
И стала себе в Болоте Огненной Змеей жить, крысами да лягушками
питаться. А по воскресеньям на Ужиные танцульки лазить. Ужи ее даже в
свой Единый Союз ужей - ЕС(у) - пообещали принять. Мол, не дыши так
часто огнем по привычке - и будешь наша!
Большая же Голова отсутствие сестры не сразу заметила - Опохмел
проклятый помешал. А заметив, лапой махнула: полазит, побесится и
назад вернется, еще проситься будет!
А время идет… Большая Голова вечно войну ведет: то с республикой
Магдолой, то с горным герцогством Шершней, то с княжеством Хрусией…
И все время у нее с левой стороны синяки да раны: раньше ее слева
Малая Голова прикрывала. Плохо без нее воюется, ой плохо!..
Погнала хозяйка Туловище на край Болота и рычит:
- Эй, Малая сестра, выходи! Лезь назад на Туловище! Мы же сестры!
Обещаю, все прощу!
- Не-а! Мне в Болоте спокойнее! Меня скоро в Ужиный союз примут, уже
и договор есть!
- АХ, ТЫ ТАК? Тогда война! Поймаю, искусаю, на место силой поставлю!
- За что же война, сестричка??
- А помнишь, как ты маленького Дракончика к рекламному щиту
трофейными копьями прибила?
- ТЫ ЛЖЕШЬ!!!
- ТЫ ЕЩЕ И ОСКОРБЛЯЕШЬ, БЕНДЕРОВКА ЭТАКАЯ??
И давай Дракон за Огненной Змеей, бывшей Малой Головой, по
Болоту гоняться! Та под кочками да кустами хоронится, огнем
отстреливается. Ужи шипят, злятся, Дракона за пятки кусают - чего,
мол, в нашем Болоте озоруешь?
Прилетел Король Комаров Санкций Длинноносый:
- Братья Комары, Дракон войной занят, ему не до нас будет! Смело на
Большую Голову садитесь! Давненько мы Драконьей кровушки не
пивали!
Уселись Санкциевы Комары Большой Голове на загривок. Пьют себе
кровь.
А той не до них - она за сестрой по болоту носится, огнем
перестреливается! Раздолье Комарам!
Белая же Голова в войне не участвует - все от Санкция отмахивается
да думу думает: "Может, и мне от Дракона отвалиться, команд Большой
сестры не слушать, своей волюшкой пожить?"
Вот когда она Окончательное Решение примет, наша сказка и
кончится. И начнется новая сказка о жадном и агрессивном, но глупом и
слабом Одноглавом Драконе.
==
По моему Лука из ума выжил. И давно.
надеется пережать старпёра