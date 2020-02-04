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 Суспільство
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Все про:Укрзалізниця (903) Deutsche Bahn (3)

 "В Deutsche Bahn можуть надати лише консультаційну допомогу "Укрзалізниці", проблем вони не розв’яжуть", - німецькі ЗМІ

Німецькі партнери не розуміють, навіщо їх кличуть на українську "Укрзалізницю", оскільки проблеми, які є у відомстві, мають бути розв’язані без втручання ззовні.

Про це, як пишуть Українські новини, йдеться в статті німецького ресурсу MDR.de.

У публікації стверджується, що німецькі фахівці можуть надати технічні консультації, проте не зможуть допомогти в більшості проблем, які є на "УЗ".

"Deutsche Bahn приєднується до української залізниці "Укрзалізниця". DB планує надавати підприємницькі та технічні консультації і підтримку української залізниці протягом найближчих кількох років. В "Укрзалізниці" є величезні проблеми з інфраструктурою та корупцією. Однак навіть українські експерти сумніваються, чи зможе DB допомогти. Зокрема, з проблемами зносу", - йдеться в статті.

У публікації наводиться цитата колишнього заступника міністра інфраструктури Олександра Кави, який стверджує, що німцям вдалося будівництво сучасної залізниці завдяки величезним державним субсидіям. І якби Україна могла інвестувати понад 10 млрд євро на рік у свою залізницю, то співпраця з DB не знадобилася б.

Автор нагадує, що йдеться лише про консультування з боку німців, проте навряд чи партнери з DB зможуть перемогти корупцію, яка процвітає на "Укрзалізниці" багато десятиліть.

"Кажуть, що ситуація настільки погана, що прем'єр-міністр Гончарук відкрито говорив про "тотальну корупцію" в кінці 2019 року. Різні впливові групи на залізницях витягнуть величезну вигоду з попередніх результатів тендера, експлуатаційні локомотиви будуть відправлятися не маршрутом в інтересах громадян, а туди, де можна зібрати більше грошей у приватному порядку. Розірвати це замкнене коло не вдавалося роками", - йдеться в статті.

Нагадаємо, в уряді заявили, що планують віддати "Укрзалізницю" в управління німецькому національному оператору залізниці Deutsche Bahn на 10 років. Пізніше у німецькій компанії спростували заяву Олексія Гончарука.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173635
 
 
 Топ коментарі
 
- Ефим Маркович, вы сильный, вы справитесь..
- Сёма, я умный. Я даже не возьмусь.
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А Гончарук недавно так красиво співав про заключення історичного договору з Deutsche Bahn, такі райдужні перспективи малював. А виявилося, що він просто в чергове довів свою некомпетентність (це саме м'ягке визначення, яке я зміг підібрати).
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Не могет быть. Кстати. зализныцю, укрпочту и еще там чего-то выставляют на продажу. Проект о приватизации зарегестрирован в Раде.
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нфтогаз. Пока без деталей, просто название закона.
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- Ефим Маркович, вы сильный, вы справитесь..
- Сёма, я умный. Я даже не возьмусь.
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лучшая консультационная помощь от немцев це гроши, котрые, при случае, возвращают тока трусы
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Гончарук уже нас проинформировал,так что не надо вам немцы отмазываться от такого счастья "В Deutsche Bahn можуть надати лише консультаційну допомогу "Укрзалізниці", проблем вони не розв’яжуть", - німецькі ЗМІ - Цензор.НЕТ 7247
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А Гончарук недавно так красиво співав про заключення історичного договору з Deutsche Bahn, такі райдужні перспективи малював. А виявилося, що він просто в чергове довів свою некомпетентність (це саме м'ягке визначення, яке я зміг підібрати).
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Скоро вместо электровозов и тепловозов будем запрягать лошадей. Судите сами, изношенность электровозов "Укрзализныци" составляет 94,4%, тепловозов - 98,3% (из общего инвентарного парка локомотивов лишь 190 единиц или 5,3% "моложе" 25 лет). Правда, впечатляющие цифры?!
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Почему это тебя волнует? Судя по флажку, ты где-то в гондурасе, где на ишаках ездят
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Немецкие партнеры не понимают, зачем их зовут на украинскую "Укрзализныцю", поскольку проблемы, которые есть в ведомстве, должны быть решены без вмешательства извне. Источник: https://censor.net.ua/n3173635

І що німці будуть відрубувати руки які крадуть з бюджету Укрзалізниці міліарди гривень?? "В Deutsche Bahn можуть надати лише консультаційну допомогу "Укрзалізниці", проблем вони не розв’яжуть", - німецькі ЗМІ - Цензор.НЕТ 1515 "В Deutsche Bahn можуть надати лише консультаційну допомогу "Укрзалізниці", проблем вони не розв’яжуть", - німецькі ЗМІ - Цензор.НЕТ 3988

Клоун і його команда на піар акціях збожеволів вже зовсім.
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Бесплатный совет - меньше воровать и больше работать.
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ой не учите нас жить...лучше поддержите материально (цитата из фильма)

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