 Коронавірус зафіксовано в 24 країнах світу, України серед них немає, - МОЗ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.
Станом на 4 лютого 2020 року у світі зареєстровано 20 606 лабораторно підтверджених випадків нової коронавірусної інфекції, з них 427 летальних.
Також у відомстві зазначили, що крім Китаю, випадки захворювання зафіксовані в 23 країнах світу.
Раніше повідомлялося, що 1 лютого в аеропорт Бориспіль звернулися 2 пасажири з підозрою на захворювання 2019 nCoV. За результатами медичного огляду і консультацій було відхилено підозри на інфекцію, викликану 2019 nCoV, і встановлений діагноз ГРВІ.
От многой мудрости много скорби, и умножающий знание умножает печаль. ... Все дни человека - печаль, и заботы его - это скорби.
Хоть какой то дефицит может быть полезен.
Но не забывайте: абсолютно здоровых нет, есть недообследованные.
1. Вакцина уже была изобретена и до эпидемии, вместе с вирусом - ждут, когда паника достигнет критического уровня и продадут всем страждущим.
2. Нам всем .опа.