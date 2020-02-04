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 Суспільство, Здоров'я
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 Коронавірус зафіксовано в 24 країнах світу, України серед них немає, - МОЗ

В Україні жодного підтвердженого лабораторно випадку нової коронавірусної інфекції не зареєстровано.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Станом на 4 лютого 2020 року у світі зареєстровано 20 606 лабораторно підтверджених випадків нової коронавірусної інфекції, з них 427 летальних.

Також у відомстві зазначили, що крім Китаю, випадки захворювання зафіксовані в 23 країнах світу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перший випадок зараження коронавірусом зафіксовано в Бельгії

Раніше повідомлялося, що 1 лютого в аеропорт Бориспіль звернулися 2 пасажири з підозрою на захворювання 2019 nCoV. За результатами медичного огляду і консультацій було відхилено підозри на інфекцію, викликану 2019 nCoV, і встановлений діагноз ГРВІ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173632
 
 
 Топ коментарі
 
Ну. слава труду.
Хоть какой то дефицит может быть полезен.
Но не забывайте: абсолютно здоровых нет, есть недообследованные.
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Но "не зафиксирован" и "отстутствует" - сильно разные вещи.
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ваще то есть хороший пасловиц..."не кажи гоп доки причиндали над тином"
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Украины нет потому что средства диагностирования болезни еще не привезли.
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Скилетская вам многого не договаривает.
От многой мудрости много скорби, и умножающий знание умножает печаль. ... Все дни человека - печаль, и заботы его - это скорби.
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Знание - сила! А Екклесиаст... полон уныния, безнадёжности и отказ от движения.
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Но "не зафиксирован" и "отстутствует" - сильно разные вещи.
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Ну. слава труду.
Хоть какой то дефицит может быть полезен.
Но не забывайте: абсолютно здоровых нет, есть недообследованные.
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Что китайцев на улицах Киева подозрительно прибавилось!
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Они знают что в Украине короновируса нету а на вьезде им только ставят градусник в попу. Вот и едут.
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ваще то есть хороший пасловиц..."не кажи гоп доки причиндали над тином"
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А у нас медицинская реформа : туберкулезник , коронововирусник , насморк , ... - все в одной очереди . Коронавірус зафіксовано в 23 країнах світу, України серед них немає, - МОЗ - Цензор.НЕТ 6625
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Тут два варианта:

1. Вакцина уже была изобретена и до эпидемии, вместе с вирусом - ждут, когда паника достигнет критического уровня и продадут всем страждущим.
2. Нам всем .опа.
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Ну вообще-то всё не так уж и плохо. Всё ещё хуже.
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Если Зеленский и ко думают в этом направлении, то предоставляеться сильный аргумент для переноса части производств из Китая в Украину. Есть что предложить штатам - близко к Европе, лояльное население.
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Если даже и появится, то лекарство от него получат только избранные и те кому хватит бабла. Так что либо из этой страны ноев ковчег получится, либо наоборот.
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