 Коронавірус зафіксовано в 24 країнах світу, України серед них немає, - МОЗ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Станом на 4 лютого 2020 року у світі зареєстровано 20 606 лабораторно підтверджених випадків нової коронавірусної інфекції, з них 427 летальних.

Також у відомстві зазначили, що крім Китаю, випадки захворювання зафіксовані в 23 країнах світу.

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Раніше повідомлялося, що 1 лютого в аеропорт Бориспіль звернулися 2 пасажири з підозрою на захворювання 2019 nCoV. За результатами медичного огляду і консультацій було відхилено підозри на інфекцію, викликану 2019 nCoV, і встановлений діагноз ГРВІ.