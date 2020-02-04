EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Коронавірус із Китаю Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 Політика України, Суспільство
  759  11
Все про:Дніпропетровщина (639) Голик (66)

 Радник прем'єра Голик опублікував критерії оцінки проєктування нових шкіл і лікарень

Напередодні старту проєкту "Велике будівництво", який передбачає будівництво 100 нових шкіл, 100 дитячих садочків, 100 стадіонів і тисяч кілометрів доріг по всій країні, радник прем'єр-міністра Юрій Голик поділився практичною інструкцією з оцінки проєктів.

 Відповідний документ він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

Радник премєра Голик опублікував критерії оцінки проєктування нових шкіл і лікарень 01

Інструкція була створена на основі досвіду роботи Дніпропетровської обласної адміністрації та команди Валентина Резніченка, яка в період з 2015 по 2019 роки завершила близько 2 000 інфраструктурних проєктів.

"За 4 роки в Дніпропетровській області бачив багато реконструйованих будівель шкіл, дитячих садочків та лікарень. Об'єктивно, самі класні школи, садочки та лікарні були створені саме нами", - зазначив Голик, який раніше працював радником голови Дніпропетровської ОДА.

Радник премєра Голик опублікував критерії оцінки проєктування нових шкіл і лікарень 02

"Приїжджаючи зараз на подібні об'єкти в інших областях, бачу їхню недосконалість у купі дрібних нюансів. Будучи прихильником підходу Standard Operating Procedure (Стандартна Процедура – англ.), викладаю у відкритому доступі check-list для проєктувальника будь-якої подібної будівлі", - написав Голик.

Він порадив всім проєктувальникам шкіл, садочків і лікарень звірятися із зазначеним чек-листом. "Напередодні масштабного початку проєкту "Велике будівництво" по всій країні це більш ніж актуально", - підкреслив Голик.

Раніше радник прем'єр-міністра Юрій Голик розповів про плани уряду за рік капітально відремонтувати 4 000 км доріг міжнародного і національного значення і 2 500 км місцевих доріг.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173629
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Всё правильно, только сначала надо закрыть старые. Лишние расходы ни к чему.
 показати весь коментар
 
Розкажіть йому хтось про існування ДБН
 показати весь коментар
 
 
Диджитализаторы хреновы. Что с них взять? Есть старая хорошая приказка на подобную тему. "Если бы строители строили свои города так, как программисты пишут свои программы -- то первый залетевший дятел разрушил бы всю цивилизацию"
 показати весь коментар
 
За чей счет будет сей банкет? В бюджете на это шиш с кукишем заложен. Денег сейчас нет даже просто на оплату работы врачей.
 показати весь коментар
 
Новость, мать вашу, в том, что " критерии оценки проектирования новых школ и больниц" приведены так и мелко, что НИХРЕНА прочитать не возможно. И ссылки на оригинал нет.
 показати весь коментар
 
https://www.slideshare.net/NataNata38/heck-list?fbclid=IwAR0K34Td7afvef-FW4lEzQApZFg16is_hcao8GsLYRKy7W0wmDi7Rtqf70k
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
шо то занимаюца какой то фигней - где 100 заборов и 100 клозетов, окрашеныых в жовто-блакытный цвет. где 1000 мусорных контейнеров, окрашенных в веселенький патрыотический цвет, шобы кидать туда всякую вату, одним словом грядет очередной мыльный пузырь с фата-морганой и оседанием грошей на счетах правильных подрядчиков
 показати весь коментар
 
В преддверии масштабного начала проекта "Большая стройка" по всей стране,
с 1 марта, в Украину требуются строители всех специальностей:
- Поляки
- Чехи
- Словаки
- Итальянцы
- Немцы
- Французы
Минимальная зарплата 4173 грн
Знание украинского языка, наличие карты Украинца либо визы с разрешением на работу ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Проживание 3000 грн. + коммунальные платежи (всего 5500 грн) . Питание самостоятельно (в Украине продукты питания по цене как европейские - в 6000 грн можно уложиться)
 показати весь коментар
 
что есть то есть, реалиии.... вот пока объявления такого рода будут пробивать на смех а не желание трудоустройства и перспективы для себя и семьи - дело дрянь - сколько законов не напринимай!
 показати весь коментар
 
Анальфабети, в українській мові нема слова "проєкт".
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору