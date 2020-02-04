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Все про:Зеленський (4351) опитування (471) соціологія (151) Донбас (13205)

 64% українців очікують від Зеленського припинення війни на Донбасі, 45% - очікують посилення боротьби з корупцією, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Основним суспільним запитом до президента залишається припинення війни на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування соціологічної групи "Рейтинг".

В опитуванні брали участь 2500 респондентів від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонах і типом поселення. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%. Терміни проведення дослідження: 22-26 січня 2020 року.

Припинення військових дій на Сході України залишається ключовим суспільним запитом до Президента (64%).

Посилення боротьби з корупцією очікують 45%, відродження промисловості - 30%, підвищення соціальних стандартів - 24%, підвищення якості медицини - 22%.

Також читайте: Рейтинг довіри до Зеленського вперше впав нижче 50%, - опитування (оновлено)

За останні місяці зросла значимість запитів на припинення війни і відродження промисловості.

64% українців очікують від Зеленського припинення війни на Донбасі, 45% - очікують посилення боротьби з корупцією, - опитування Рейтингу 01
64% українців очікують від Зеленського припинення війни на Донбасі, 45% - очікують посилення боротьби з корупцією, - опитування Рейтингу 02
64% українців очікують від Зеленського припинення війни на Донбасі, 45% - очікують посилення боротьби з корупцією, - опитування Рейтингу 03
64% українців очікують від Зеленського припинення війни на Донбасі, 45% - очікують посилення боротьби з корупцією, - опитування Рейтингу 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173627
 
 
 Топ коментарі
 
Я очікую його зникнення...
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Припинення військових дій хочуть 64 %

Зміцнення обороноздатності країни - 6 %

То есть 59 % хотят капитуляции ?
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Лажовый опрос. Борьба с коррупцией и освобождение украинской территории,это обязанность преза.Не можешь? Вон ***** с посады.
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