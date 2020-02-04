Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.
Тіло чоловіка з ножовими пораненнями знайшли в номері готелю Coq Hardi в місті Лілль на півночі Франції. Ніж, яким імовірно вбили блогера, лежав поруч.
Алієв приїхав в Лілль з Бельгії. Номер, в якому знайшли тіло, був заброньований на ніч. З ним був чоловік "тієї ж національності". Як пише французьке видання La Voix Du Nord, слідство вважає його головним підозрюваним.
Видання зазначає, що в Бельгії Алієв переховувався від чеченського уряду. Минулого літа на нього здійснювали замах.
Імрану Алієву було 44 роки, під ніком "Мансур Старий" він вів YouTube-канал і сторінку у Facebook, де критикував владу Чечні загалом і Рамзана Кадирова зокрема. "Кавказький вузол" зазначає, що блогер привертав увагу своїми епатажними й гучними заявами на адресу кавказьких народів. На сьогодні YouTube-канал Імрана Алієва заблокований "за порушення принципів спільноти YouTube".
У Ирана ЗЕ плохо попросил прощения и Иран положил на ЗЕ елду.
У ***** ЗЕ плохо прощения просит и ***** тоже положил на ЗЕ елду.
Пока соевые поросята хрюкают про зраду - в верхах всё уже чики-пуки))
А также рузке работают на разделение Украины - например - по принципу "зебилы-пебилы" - тоже чисто рузге технология.
Та ні - це ваші колеги під кожною новиною про "зебілів" верещать. Нащо стрілки переводити?
Де я таке писав? Нащо перекручувати? Я й сам ніколи не був за Зе і ніколи не голосував за Зе чи СН.
Я не тих, хто не за зе, а тих, хто сіє ворожнечу, називає людей зебілами та закликає до хаосу та беззаконня.
"пєтіками, педрофілами, парахаботамі? "
А це робиться навзаєм. Давайте чесно - хайп із массовою образою своїх співвідчизників роздмухали саме прилильники Порошенка. Вже скоро рік буде, як під кожною новиною хвиля ненависті до "зебілів" розкачується як до більшості населення України.
Порохоботами ж до того називали лише окремих індивідуумів, які відверто весь час вилизували Порошенку зад, а не всіх, кто за нього голосував.
"Чи людьми є лише ті, хто за зе"
Я вам на це вже відповів у попередньому пості, чи ви не читаєте відповідей?
Ненависть у мене лише до ватних пропагандонів, що заперечують агресію расєйки, вживають такі епітети, як рагуль, кастрюля та ін. Їх я розкручую на такі відповіді, за які їх деактивують. На жодного з прихильників зе скарги я не писав, хоча і матюкали мене, і прізвище перекручували, і пебілом, пєтіком та іншими іменами величали.
А з багатьма не сильно агресивними прихильниками зе я можу вести діалог. Проте доти, доки вони не опускаються до рівня жопно-сортирного діалогу.
"Россия является крупным партнером, у нее есть военная сила, а также экономические мощности, у нас есть экономические интересы в России, как и в Украине. Поэтому ставить Россию в угол, как ученика в школьном классе, не имеет смысла. Нужно с ними вести диалог", - резюмировал посол. Источник: https://censor.net.ua/n3173593