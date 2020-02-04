EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Коронавірус із Китаю Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 За кордоном
  3833  12
Все про:Кадиров (109) вбивство (2053) Франція (826) Чечня (135)

 У Франції вбили чеченського блогера Алієва, який критикував Кадирова

У французькому місті Лілль знайшли вбитим 44-річного чеченського блогера Імрана Алієва, також відомого як Мансур Старий.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

Тіло чоловіка з ножовими пораненнями знайшли в номері готелю Coq Hardi в місті Лілль на півночі Франції. Ніж, яким імовірно вбили блогера, лежав поруч.

Алієв приїхав в Лілль з Бельгії. Номер, в якому знайшли тіло, був заброньований на ніч. З ним був чоловік "тієї ж національності". Як пише французьке видання La Voix Du Nord, слідство вважає його головним підозрюваним.

Читайте також: Найманець РФ із Молдови, який утік із Донбасу після вбивства дружини, перерізав горло коханій у російському Петербурзі, - російські ЗМІ

Видання зазначає, що в Бельгії Алієв переховувався від чеченського уряду. Минулого літа на нього здійснювали замах.

Імрану Алієву було 44 роки, під ніком "Мансур Старий" він вів YouTube-канал і сторінку у Facebook, де критикував владу Чечні загалом і Рамзана Кадирова зокрема. "Кавказький вузол" зазначає, що блогер привертав увагу своїми епатажними й гучними заявами на адресу кавказьких народів. На сьогодні YouTube-канал Імрана Алієва заблокований "за порушення принципів спільноти YouTube".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173625
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
в цієї новини така ж борода, як в Алієва (царство небесне)
 показати весь коментар
 
А зеленський попросив покаяння в кадирова - і живий...
 показати весь коментар
 
 
Патамуша дипломат. Во Франции убили чеченского блогера Алиева, критиковавшего Кадырова - Цензор.НЕТ 8664

У Ирана ЗЕ плохо попросил прощения и Иран положил на ЗЕ елду.
У ***** ЗЕ плохо прощения просит и ***** тоже положил на ЗЕ елду.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
А "Рошен" спонсирует "Голос" на 1+1 и тоже нормально почуваеться)))
Пока соевые поросята хрюкают про зраду - в верхах всё уже чики-пуки))
 показати весь коментар
 
нє то шо в СБУ - своєму сайту ради не дадуть - в рєзультатє обновлєнія щез неполіткоректний неонацист-козак (сильно роздражав кураторів із кримля), залишивши порожній простір, а всьо остальнойє нє пострадало
 показати весь коментар
 
как там лягушатный посол сказал?, с русскими надо по-хорошему???
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору