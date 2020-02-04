 Від початку року найманці РФ здійснили 93 обстріли позицій ОС із забороненого озброєння, випустивши при цьому понад 1000 боєприпасів, - штаб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.
За даними штабу Об’єднаних сил, збройні формування Російської Федерації від початку 2020 року 93 рази порушували режим припинення вогню із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння, випустивши при цьому 1087 боєприпасів.
Українська сторона СЦКК вказує на неприпустимість порушення існуючих домовленостей.
Обстрелы обязательно прекратятся, как только ВСУ отступят на территорию Польши.
Ну и то, шо идиоты из СН будут с планшетами делать то же, что делали с бумагами - однозначно позитивчик.
Если честно, я вообще не уверен, что в СН все умеют читать и писать. Походу туда брали только тех, кто смог доказать свою половозрелость, а не интеллект и грамотность.
може не дострелять
Они это ощущают на своих карманах.
А обстреливают или не обстреливают это мелочи.
Буферная территория.
Что вы хотели?
просьба соблюдать тишину и не срывать репетицию