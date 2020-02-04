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Все про:обстріл (5943) Донбас (13205) операція Об'єднаних сил (2022)

 Від початку року найманці РФ здійснили 93 обстріли позицій ОС із забороненого озброєння, випустивши при цьому понад 1000 боєприпасів, - штаб

Українська сторона СЦКК повідомляє, що противник систематично здійснює обстріли позицій підрозділів Об'єднаних сил із забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу Об’єднаних сил, збройні формування Російської Федерації від початку 2020 року 93 рази порушували режим припинення вогню із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння, випустивши при цьому 1087 боєприпасів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один український воїн зазнав поранення на Донбасі, ще один - бойової травми. За добу - 12 ворожих обстрілів, - штаб

Українська сторона СЦКК вказує на неприпустимість порушення існуючих домовленостей.

Від початку року найманці РФ здійснили 93 обстріли позицій ОС із забороненого озброєння, випустивши при цьому понад 1000 боєприпасів, - штаб 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173624
 
 
 Топ коментарі
 
Надо продолжать решительно отступать.
Обстрелы обязательно прекратятся, как только ВСУ отступят на территорию Польши.
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Да никому ваши артобстрелы не интересны. Подумаешь людей на части рвут. Давайте о нападении коронавируса которого никто не видел рассказывайте
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А кто у нас главнокомандующий ? С начала года наемники РФ осуществили 93 обстрела позиций ОС из запрещенного вооружения, выпустив при этом более 1000 боеприпасов, - штаб - Цензор.НЕТ 1819
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Надо продолжать решительно отступать.
Обстрелы обязательно прекратятся, как только ВСУ отступят на территорию Польши.
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Да никому ваши артобстрелы не интересны. Подумаешь людей на части рвут. Давайте о нападении коронавируса которого никто не видел рассказывайте
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Про волну инвестиций еще хорошо бы...

Ну и то, шо идиоты из СН будут с планшетами делать то же, что делали с бумагами - однозначно позитивчик.
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Тут Ви неправі, тепер зелебобікам можна буде не відриваючись від планшета і повію викликати і закон переглянути. Хоча, що це я про закон, закони нах, повії головне, тільки без всяких табу
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Про "посмотреть закон" - это ты загнул. Від початку року найманці РФ здійснили 93 обстріли позицій ОС із забороненого озброєння, випустивши при цьому понад 1000 боєприпасів, - штаб - Цензор.НЕТ 73 Сказали голосовать - голосуют. Шо там читать...
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Ага. Но вопрос чтения законов в СН не стоит. Это ты их идеализировал.

Если честно, я вообще не уверен, что в СН все умеют читать и писать. Від початку року найманці РФ здійснили 93 обстріли позицій ОС із забороненого озброєння, випустивши при цьому понад 1000 боєприпасів, - штаб - Цензор.НЕТ 6503 Походу туда брали только тех, кто смог доказать свою половозрелость, а не интеллект и грамотность.
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треба ще сильніше продовжувати відводити війська!
може не дострелять
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Где там внизу французкие и германские политики рассказывают что разговаривать и восстанавливать сотрудничество с ****** ето очень полезно и действенно
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Конечно полезно.
Они это ощущают на своих карманах.
А обстреливают или не обстреливают это мелочи.
Буферная территория.
Что вы хотели?
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Для них реально полезно и действенно. Но обстреливают то не их.
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Проста констатация факта. Пооный провал Парижа. Вова из Кремля получил тех, кого хотел. Занавес.....
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А что поэтому поводу скажет БлаЗЕнь? С начала года наемники РФ осуществили 93 обстрела позиций ОС из запрещенного вооружения, выпустив при этом более 1000 боеприпасов, - штаб - Цензор.НЕТ 950
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он репетирует пьесу "Клован, зебабуля и собака"
просьба соблюдать тишину и не срывать репетицию
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Раніше я думав, що тільки в американських фільмах ********** ніколи не закінчуються в зброї, а виявляється, що й у ********* новососів не закінчуються. Тут або занадто багато *********** було в шахтах, або їх підганяють з недоімперії, яка "симпатизує" всій нечисті в світі, на чолі якої стоїть видатний спортсмен-баскетболіст, якого на днях тисячі самців-московитів назвали самим гарним і сексуальним в підаРосії.
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