 "Зрада відміняється": У СБУ пояснили, чому із сайту зникло зображення козака-переможця. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Еспресо", нещодавно користувачі помітили, що із сайту СБУ зникло зображення пам'ятника козака-переможця, який убиває двоголового змія на території Донбасу.
Відповідну скульптуру відкрили перед входом до будівлі СБУ на вулиці Володимирській у 2015 році перед Днем Незалежності. Пам'ятний знак у вигляді великого каменю, на якому козак на коні вбиває списом двоголового змія, присвячено всім захисникам незалежності України - учасникам війни на Сході.
"Пам'ятник символізує перемогу над алегоричним образом зла, що намагається наповзти на Україну", - коментували образ пам'ятника в СБУ.
Такий вигляд мала сторінка СБУ до змін.
Такий вигляд має сторінка СБУ зараз.
Пресслужба СБУ у вівторок, 4 лютого, на сторінці у Facebook прокоментувала цю ситуацію.
"Пам`ятник захисникам Незалежності України стояв, стоїть і буде стояти біля будівлі СБУ та є одним із символів Служби. А ми як ловили зрадників, так і ловитимемо. Лише за останній тиждень впіймали 4 бойовиків-сепаратистів. А ще, серед іншого, затримали кількох хабарників і попередили розтрат на 100 млн гривень, зірвали замовне вбивство та ліквідували російську ботоферму. Тож #Зрада_відміняється", - наголосили в СБУ.
"Співробітники СБУ щодня захищають країну, бо козацький дух у них в серцях. І це – головне. А фото козака зникло із сайту, бо зараз відбувається його технічне й дизайнерське оновлення. Ніякої конспірології. "Козак-переможець" і надалі буде знаковим та важливим образом для СБУ", - наголошується в повідомленні.
У Службі сподіваються, що новий сайт запрацює за графіком - наприкінці березня. Він буде більш інформативним і доступним для всіх, кого цікавить робота і результати СБУ.
"І це не всі зміни. На черзі - реформа Служби після прийняття нового закону "Про СБУ". За цим також пильно стежте. Це мотивує нас ставати ще більш ефективними", - наголошується в повідомленні.
1. Почему так долго? видимо, чтобы народ забыл, что было в старом!
2. Почему из старого дизайна убрали только казака?
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вывод - таки отмазались для зебилов! Если бы не заметили, то старый дизайн был бы уже без казака!!!
2. бо редизайном займається сторонній підрядчик і бовдур-дизайнер не в курсі важливості цієї картинки - він так бачить
Правильніше, - для жертв їх свавілля.
це хамство
А це не буде версія: «Падішах, Ходжа, Віслюк», у турборежимі?
Очередная тупая отмазка.
Если бы люди не увидели и не начали возмущаться, то так бы и было.
Т.е. если мы увидели, то что увидели, то скорее всего именно это они и заказывали. Сейчас наверное включат заднюю, расположив всадника в другом углу
Даже Геракл(или одиссей) там целый год зависал з рептилоидшей.
Можно подумать, что " работы по техническому и дизайнерскому обновлению сайта" что то типа ремонта дома, то нужно на время снять, побелить потом мол прицепим обратно....
Если такие работы по сайту и ведутся, то это делают не на рабочем сайте, на рабочий сайт заливают уже готовый результат утвержденный заказчиком.
И если мы видим измененный сайт, то скорее всего это и есть его окончательный вариант и работы по редизайну завершены. В данном случае, раз уж возникла шумиха, они просто могут дать заднюю и попросить дизайнеров вернуть на место
ЦРУ работает исключительно ВНЕ территории США
Это закреплено законом
Тада. Джипег картинки мешал больше всего сайту СБУ. Вот прям с этой картинки технические работы и начали.
ланов послав козака-пэрэможця ермолку прымиряты...
Напишіть туди скаргу - вам лейтенант-письменник якусь відповідь пришле, розкаже вам , що ви маєте право ...