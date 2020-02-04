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Все про:сайт (125) СБУ (5100)

 "Зрада відміняється": У СБУ пояснили, чому із сайту зникло зображення козака-переможця. ФОТО

Із сайту СБУ зникло зображення пам'ятника козака-переможця, який убиває двоголового змія на території Донбасу, у зв'язку з тим, що тривають роботи з технічного та дизайнерського оновлення сайту.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Еспресо", нещодавно користувачі помітили, що із сайту СБУ зникло зображення пам'ятника козака-переможця, який убиває двоголового змія на території Донбасу.

Відповідну скульптуру відкрили перед входом до будівлі СБУ на вулиці Володимирській у 2015 році перед Днем Незалежності. Пам'ятний знак у вигляді великого каменю, на якому козак на коні вбиває списом двоголового змія, присвячено всім захисникам незалежності України - учасникам війни на Сході.

"Пам'ятник символізує перемогу над алегоричним образом зла, що намагається наповзти на Україну", - коментували образ пам'ятника в СБУ.

Зрада відміняється: У СБУ пояснили, чому із сайту зникло зображення козака-переможця 01

Такий вигляд мала сторінка СБУ до змін.

Зрада відміняється: У СБУ пояснили, чому із сайту зникло зображення козака-переможця 02
Такий вигляд має сторінка СБУ зараз.

Пресслужба СБУ у вівторок, 4 лютого, на сторінці у Facebook прокоментувала цю ситуацію.

"Пам`ятник захисникам Незалежності України стояв, стоїть і буде стояти біля будівлі СБУ та є одним із символів Служби. А ми як ловили зрадників, так і ловитимемо. Лише за останній тиждень впіймали 4 бойовиків-сепаратистів. А ще, серед іншого, затримали кількох хабарників і попередили розтрат на 100 млн гривень, зірвали замовне вбивство та ліквідували російську ботоферму. Тож #Зрада_відміняється", - наголосили в СБУ.

"Співробітники СБУ щодня захищають країну, бо козацький дух у них в серцях. І це – головне. А фото козака зникло із сайту, бо зараз відбувається його технічне й дизайнерське оновлення. Ніякої конспірології. "Козак-переможець" і надалі буде знаковим та важливим образом для СБУ", - наголошується в повідомленні.

У Службі сподіваються, що новий сайт запрацює за графіком - наприкінці березня. Він буде більш інформативним і доступним для всіх, кого цікавить робота і результати СБУ.

"І це не всі зміни. На черзі - реформа Служби після прийняття нового закону "Про СБУ". За цим також пильно стежте. Це мотивує нас ставати ще більш ефективними", - наголошується в повідомленні.

Зрада відміняється: У СБУ пояснили, чому із сайту зникло зображення козака-переможця 03

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173623
 
   
 Топ коментарі
 
Отмазка, почему убрали рассчитана на зебилов "Зрада отменяется": В СБУ пояснили, почему с сайта исчезло изображение казака-победителя - Цензор.НЕТ 6509
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"Модернизация" сайта началась именно с того, что убрали фото памятника против рашастана.
Очередная тупая отмазка.
Если бы люди не увидели и не начали возмущаться, то так бы и было.
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Тупейшее объяснение!
Можно подумать, что " работы по техническому и дизайнерскому обновлению сайта" что то типа ремонта дома, то нужно на время снять, побелить потом мол прицепим обратно....
Если такие работы по сайту и ведутся, то это делают не на рабочем сайте, на рабочий сайт заливают уже готовый результат утвержденный заказчиком.
И если мы видим измененный сайт, то скорее всего это и есть его окончательный вариант и работы по редизайну завершены. В данном случае, раз уж возникла шумиха, они просто могут дать заднюю и попросить дизайнеров вернуть на место
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Отмазка, почему убрали рассчитана на зебилов "Зрада отменяется": В СБУ пояснили, почему с сайта исчезло изображение казака-победителя - Цензор.НЕТ 6509
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на них и рассчитана... а прямого ответа, между прочим, нет - одно бла-бла-бла
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Похоже убрали козака (пока только с сайта) чтобы не раздражать ФСБ. И посмотреть как ,,мудрый нарид,, схавает
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дизайн поменяют до конца марта!!!
1. Почему так долго? видимо, чтобы народ забыл, что было в старом!

2. Почему из старого дизайна убрали только казака?

----------------------------------
вывод - таки отмазались для зебилов! Если бы не заметили, то старый дизайн был бы уже без казака!!!
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1. бо на редизайн виділені значні кошти і буде дуже підозріло якщо все зроблять за два дні
2. бо редизайном займається сторонній підрядчик і бовдур-дизайнер не в курсі важливості цієї картинки - він так бачить
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дизайн сайту - це як ранше оформлення офіційної бамаги - тут не може бути мєлочєй - (С) даже овци в тулупах!
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«Плохие новости для страны бензоколонки и хорошие для их врагов!»
Правильніше, - для жертв їх свавілля.
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вибачатись треба, а не під'япувати, панове стражі держбезпеки!
це хамство
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В кінці березня?
А це не буде версія: «Падішах, Ходжа, Віслюк», у турборежимі?
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"Модернизация" сайта началась именно с того, что убрали фото памятника против рашастана.
Очередная тупая отмазка.
Если бы люди не увидели и не начали возмущаться, то так бы и было.
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Модернизация сайта это не модернизация/ремонт здания. В случае с сайтом, сначала работает дизайнер, показывает заказчику свои наброски (где нибудь в фотошопе), после того как заказчик утверждает, передают задачу программистам, которые все работы ваполняют на своих серверах и по завершению показывают все заказчику и если он одобрил, то только тогда заливают на рабочие сервера.
Т.е. если мы увидели, то что увидели, то скорее всего именно это они и заказывали. Сейчас наверное включат заднюю, расположив всадника в другом углу
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Думали що ніхто не помітить і відразу відмазались. "Зрада отменяется": В СБУ пояснили, почему с сайта исчезло изображение казака-победителя - Цензор.НЕТ 6667
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А почему змий на донбассе, но не в Крыму? Там какой-то другой враг или что?
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В Крыму рептилоиды,ты шо не знав?
Даже Геракл(или одиссей) там целый год зависал з рептилоидшей.
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шушеру ловят..... лучше поймайте Ермака, который с Сурковым договорняки за спинами украинцев подписывал, и того пи#са, который в Крым воду собрался продавать.....
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на новом сайте, змей будет выглядить добрее т.с. шоб вражду не разжигал своим пламенем )
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И они с козаком будут бухать у телека.
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Зрада, нэ зрада, а порохободикам еще один поставьте.
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Тупейшее объяснение!
Можно подумать, что " работы по техническому и дизайнерскому обновлению сайта" что то типа ремонта дома, то нужно на время снять, побелить потом мол прицепим обратно....
Если такие работы по сайту и ведутся, то это делают не на рабочем сайте, на рабочий сайт заливают уже готовый результат утвержденный заказчиком.
И если мы видим измененный сайт, то скорее всего это и есть его окончательный вариант и работы по редизайну завершены. В данном случае, раз уж возникла шумиха, они просто могут дать заднюю и попросить дизайнеров вернуть на место
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Скорее всего им понадобился месяц теперь, чтобы написать новый сайт. Хочешь, не хочешь, а придется! Козака с копьем в москальском змее не забудьте вернуть на сайт Службы Беспечности Украины!
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не відміняється, а відмінюється. Різниця є.
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Зє!льоная плєсєнь разніци не бачить
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В Америке ФБР и ЦРУ конкурируют, и это на пользу и государству, и гражданам.
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ФБР работает исключительно на территории США
ЦРУ работает исключительно ВНЕ территории США

Это закреплено законом
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в связи с тем, что ведутся работы по техническому и дизайнерскому обновлению сайта

Тада. Джипег картинки мешал больше всего сайту СБУ. Вот прям с этой картинки технические работы и начали.
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Пора розганять проросийское сбу и мвд и полностью обновлять
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СБУ, вы - позорище! Ставлю вас на один уровень с тем кретином, который вещал про продажу собаки.
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а на коне то хто воздвигнут -козак гаврылюк?
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Вата з рашею вже не приховує що працюють в СБУ. Цікаво, хто дав вказівку на видалення переможця. Негайно поверніть.
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якогось русрого окупанта нервувало те зображення
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А подумать вначале слабо было? И, кстати, никогда не думал, что работа над сайтом ведется дизайнером в натуре кистью, красками и прочими инструментами в живую, а не в виртуальном виде! Очередная отмазка дебилов с расчетом на подобных. Но мы то и рядом с ними не стояли!
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..нет ничего более постоянного, чем временное.. Забудьте..
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колоборанти зебіли будуть засуджені за зраду
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нє, це ми пострадаєм, якшо не будемо боротись
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лыйтинант бакланов послав козака-пэрэможця ермолку прымиряты...
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Що, ви не бачите, що на місці козака вже "гаряча лінія" і адрес електронної пошти.
Напишіть туди скаргу - вам лейтенант-письменник якусь відповідь пришле, розкаже вам , що ви маєте право ...
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А если сново появится, тогда все, что ниже - просто обчный 3,14здешжь!!!
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" 3,14здешжь!!! " - посередині, там, де "протсенко".
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