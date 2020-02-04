 "Зрада відміняється": У СБУ пояснили, чому із сайту зникло зображення козака-переможця. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Еспресо", нещодавно користувачі помітили, що із сайту СБУ зникло зображення пам'ятника козака-переможця, який убиває двоголового змія на території Донбасу.

Відповідну скульптуру відкрили перед входом до будівлі СБУ на вулиці Володимирській у 2015 році перед Днем Незалежності. Пам'ятний знак у вигляді великого каменю, на якому козак на коні вбиває списом двоголового змія, присвячено всім захисникам незалежності України - учасникам війни на Сході.

"Пам'ятник символізує перемогу над алегоричним образом зла, що намагається наповзти на Україну", - коментували образ пам'ятника в СБУ.

Такий вигляд мала сторінка СБУ до змін.



Такий вигляд має сторінка СБУ зараз.





Пресслужба СБУ у вівторок, 4 лютого, на сторінці у Facebook прокоментувала цю ситуацію.

"Пам`ятник захисникам Незалежності України стояв, стоїть і буде стояти біля будівлі СБУ та є одним із символів Служби. А ми як ловили зрадників, так і ловитимемо. Лише за останній тиждень впіймали 4 бойовиків-сепаратистів. А ще, серед іншого, затримали кількох хабарників і попередили розтрат на 100 млн гривень, зірвали замовне вбивство та ліквідували російську ботоферму. Тож #Зрада_відміняється", - наголосили в СБУ.

"Співробітники СБУ щодня захищають країну, бо козацький дух у них в серцях. І це – головне. А фото козака зникло із сайту, бо зараз відбувається його технічне й дизайнерське оновлення. Ніякої конспірології. "Козак-переможець" і надалі буде знаковим та важливим образом для СБУ", - наголошується в повідомленні.

У Службі сподіваються, що новий сайт запрацює за графіком - наприкінці березня. Він буде більш інформативним і доступним для всіх, кого цікавить робота і результати СБУ.

"І це не всі зміни. На черзі - реформа Служби після прийняття нового закону "Про СБУ". За цим також пильно стежте. Це мотивує нас ставати ще більш ефективними", - наголошується в повідомленні.

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