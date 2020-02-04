 Перший випадок зараження коронавірусом зафіксовано в Бельгії

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Аналізи інших членів цієї групи, розміщеної на карантин у військовому госпіталі міста Недер-овер-Хембек дали негативний результат.

За повідомленням телеканалу RTBF, зараженого пацієнта, який не проявляє жодних ознак захворювання і почувається добре, переведено до брюссельської клініки Святого Петра і поміщено до ізольованої палати.

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Те, що серед евакуйованих виявлено коронавірус, може мати наслідки для інших членів вивезеної з Китаю групи, зазначає канал. Термін їхнього карантину, передбачений на дві тижня, можуть продовжити.

Нагадаємо, вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019 nCoV від людини до людини.

Раніше повідомлялося, що кількість хворих на пневмонію, що спричиняється новим типом коронавірусу, становить 20 тис. 438 осіб, смертельний результат зафіксовано в 425 випадках.