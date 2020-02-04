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Все про:Бельгія (99) вірус (179)

 Перший випадок зараження коронавірусом зафіксовано в Бельгії

У Бельгії в одного з членів групи, евакуйованої літаком з Ухані минулої неділі, виявлено зараження коронавірусом, оголосило бельгійське міністерство охорони здоров'я, не наводячи подробиць про особу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Аналізи інших членів цієї групи, розміщеної на карантин у військовому госпіталі міста Недер-овер-Хембек дали негативний результат.

За повідомленням телеканалу RTBF, зараженого пацієнта, який не проявляє жодних ознак захворювання і почувається добре, переведено до брюссельської клініки Святого Петра і поміщено до ізольованої палати.

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Те, що серед евакуйованих виявлено коронавірус, може мати наслідки для інших членів вивезеної з Китаю групи, зазначає канал. Термін їхнього карантину, передбачений на дві тижня, можуть продовжити.

Нагадаємо, вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019 nCoV від людини до людини.

Раніше повідомлялося, що кількість хворих на пневмонію, що спричиняється новим типом коронавірусу, становить 20 тис. 438 осіб, смертельний результат зафіксовано в 425 випадках.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173622
 
 
 Топ коментарі
 
І знову вітаємо короновірус у Європі. Первый случай заражения коронавирусом был зафиксирован в Бельгии - Цензор.НЕТ 7919
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І знову вітаємо короновірус у Європі. Первый случай заражения коронавирусом был зафиксирован в Бельгии - Цензор.НЕТ 7919
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Вернись Лесной Алень
По моему хотенью!
Умчись Алень
В свою страну аленью...
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если ты не монголоидной расы, то можешь не беспокоится...
я встретил в инете пока один случай заболевания среди не монголоидной расы (кажется немец) - он вылечился за 3 дня употребляя виски с медом....
ну так писали по крайней мере...
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Сумнівно, щоб короновірус так впливав лише на монголоїдів
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Ali Hasan - но по фактам пока так получается...

или не заражаются или болезнь проходит очень легко...
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Ничего так не получается. Лаг по времени заражения просто-напросто.
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там мед.светилы писали, что у монголоидов в легких больше каких то рецепторов которые восприимчивые к вирусу чем у других рас.. - в этом дело..
Китайцы разрабатывали под себя какой то антивирус, но для создания его нужен был вирус..
Они его и создали, но он вышел из под контроля...
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По факту в Європі, включаючи Україну народ має різноманітні гени. Тому стверджувати, що важко хворіють лише монголоїди поки неможливо.
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в этом случае только и остается написать - Будем посмотреть..
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_Первыми заразившимися за пределами кетая были ближайшие соседи. Первые умершие именно там и появились. И их число будет расти. Позже начнут умирать в более отдалённых местах. Австралия, США, Европа. Дней через 10-15.
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Им радость . Зараза заразу не обидит .
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та есть там уже...но они не парятся Первый случай заражения коронавирусом был зафиксирован в Бельгии - Цензор.НЕТ 9198.какая им разница,от короновируса или в сирии,на донбассе,в ливии?
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Очень похоже на 2014-й , когда исчезнет тушенка и крупа в атб .
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Чего исчезать продуктам то,нафиг они нужны про запас 😂
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То цензор щось глючить, я в зараз Україні
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глючит - точно...(ты зараза в "я в зараз Україні"...(\
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Инетересно чем же все закончиться история с этим коронавирусом?
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да ничем...! - об этом стоит переживать только бессмертным...)
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Сообщите это кто-нибудь нашим дебилам в МОЗ. Эвакуировали в воскресенье. ВСЯ группа на двухнедельном карантине. Обнаружили у одного во вторник. У зараженного человека пока не было вообще никаких симптомов, но при этом он является носителем. А свои термометры, которыми они меряли температуру прилетевшим из Китая пусть себе в задницы позасовывают. Почему в маленькой Бельгии минздрав знает, как вести себя в подобной ситуации, а наши дебилы в МОЗ нет? А может быть дело не в знаниях, а в заинтересованности в продаже лекарств? Может нашим ублюдкам выгодна эпидемия?
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