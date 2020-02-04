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 Політика України
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Все про:ВР (5711) законопроект (923) кнопкодавство (53) Разумков Дмитро (365)

 Законопроєкт про позбавлення мандата за кнопкодавство потрібно доопрацювати і прийняти, - Разумков

Законопроєкт, який стосується додаткових підстав дострокового припинення повноважень народних депутатів, повинен бути допрацьований і прийнятий.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив спікер парламенту Дмитро Разумков.

"Ми маємо зробити багато речей, які обіцяли, в тому числі нашим виборцям… Це і боротьба з кнопкодавством. Ми зробили перший крок - прибрали це явище частково, тому що ввели кримінальну відповідальність за це. Однак ми обіцяли, що люди (народні депутати - ред.) втрачатимуть мандат, якщо вони будуть це робити не персонально. Станом на сьогодні є рішення Конституційного Суду, однак я думаю, що цей законопроєкт має бути доопрацьований. І все ж таки ми, як народні депутати, будемо наполягати на виконанні цієї обіцянки", - зазначив Разумков.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський підписав закон про відповідальність нардепів за кнопкодавство.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закон про штрафи за кнопкодавство нардепів набув чинності

Зокрема, закон вводить кримінальну відповідальність за умисне голосування парламентарієм на пленарному засіданні Верховної Ради замість іншого народного депутата (неособисте голосування). Таке діяння буде каратися штрафом від 3 тис. до 5 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173620
 
   
 Топ коментарі
 
...когда космические корабли ... Почему в ВР думают , что все вокруг идиоты ?
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Законопроект, касающийся дополнительных оснований досрочного прекращения полномочий народных депутатов, должен быть доработан и принят. Источник: https://censor.net.ua/n3173620
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Повій викликати можна, займатися онанізмом теж можна... Продовжуйте працювати...
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...когда космические корабли ... Почему в ВР думают , что все вокруг идиоты ?
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В принципе кнопкодавство для нашей страны это норма. С этим можна мириться. Ибо слуги нарита и так проголосуют как скажет главзебил Законопроект о лишении мандата за кнопкодавство нужно доработать и принять, - Разумков - Цензор.НЕТ 5004
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Законопроект, касающийся дополнительных оснований досрочного прекращения полномочий народных депутатов, должен быть доработан и принят. Источник: https://censor.net.ua/n3173620
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Повій викликати можна, займатися онанізмом теж можна... Продовжуйте працювати...
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Справа в тому, що вони отримали шалені зарплати, владу, повноваження. А життя? Життя воно протікає скрізь пальці: замість того, щоб ходити на тусовки, кохати повій та відриватися в кулі - треба сидіти на засіданнях в Раді. Тому кнопкодавство це необхідна міра, щоб твій колега міг взяти "від жизні усьо", а наступного разу він тебе підстрахує і отткнопкодаить за тебе Законопроект о лишении мандата за кнопкодавство нужно доработать и принять, - Разумков - Цензор.НЕТ 1481
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Ось роздадуть їм планшети і почнуть грати в танчики, або в марской бой.
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Із планшетами їм легше викликати повій...
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Краще б розробили законопроект про позбавлення мандату у випадку виходу з фракції(політ сили), від якої йшов на вибори.
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Нужен закон о прогульщиках. барыгу первого на выход!
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Депутатская неприкосновенность - это возможность проверить любую заповедь экспериментальным путем.
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примут, когда зе-вредители полностью Украину в унитаз сольют
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Вішальницю треба поставить на площі перед ВР, а біля неї плакат - за кнопкодавство, за прогули, за паРашофілію і тд.і тп., і щобхтось на ній постійно висів і закону не треба буде!
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