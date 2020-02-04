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 Політика України, Суспільство
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Все про:Кабмін (3286) Дубілет (11) месенджери (2)

 До кінця року буде реалізовано можливість звернення громадян до міністерства через месенджери, - Дубілет

Міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет розраховує, що до кінця 2020 року українцям стане доступною можливість звертатися до всіх міністерств через месенджери.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Ми вже запустили кілька органів, це Мінсоц і МЗС. Ти заходиш на сайт і можеш або просто відкрити віконце і там друкувати, або обрати зручний месенджер", - сказав Дубілет.

На уточнювальне запитання, чи буде в майбутньому система реалізована так, щоб громадянин заходив у месенджері в профіль "Держава", робив там свій запит, а йому відповідали з потрібної структури, міністр відповів, що розраховує на це незабаром.

"Тому що справді зараз ми впроваджуємо в кожному міністерстві окремо, а потім, коли ми побачимо, що окремо все працює, ми зведемо це в єдиний сценарій. Я думаю, що зробимо це до кінця року", - заявив Дубілет.

Крім того, міністр повідомив, що на цей момент вже запущено Єдиний урядовий кол-центр і всі нові лінії, які зараз запускаються, роблять це на його базі.

"Останні з того, що ми запустили, - це лінія допомоги жертвам насильства, лінія для скарг на митницю і лінія МОЗ щодо коронавірусу", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У лютому-березні буде проведено наступний етап оцінки чисельності населення в Україні, - Дубілет

Крім того, уряд поступово починає централізувати наявні служби підтримки, які раніше були запущені на окремих платформах.

"Наприклад, я сподіваюся, що незабаром всю службу підтримки податкової ми переведемо на єдину платформу", - констатував він.

Серед іншого, Дубілет розповів про проєкт з обробки вхідної кореспонденції держорганів.

"Ми створили цілий бізнес-процес, як правильно працювати з цими документами, і хочемо також централізувати цю функцію. Замість того, щоб кожне міністерство і кожен орган мав свої відділи з обробки вхідної кореспонденції, ми хочемо це централізувати в одному місці, щоб правильно працювати і щодо якості, і щодо таймінгу", - повідомив він.

Також у лютому буде запущено пілот зі створення екстреної служби "112" у Києві, Київській і Дніпропетровській області.

"Протягом року я розраховую, що ми зможемо відпілотувати проєкт, вибрати найкращий софт, впровадити його у всіх системах і запустити по всій країні до кінця цього року", - додав Дубілет.

Нагадаємо, раніше Дубілет заявив, що серед його планів - протягом 6-9 місяців "винищити" паперові процеси у сфері HR держорганів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173617
 
 
 Топ коментарі
 
Сьогодні беніфіс цього капловухого поца?
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Тепер в моді нофтрамс (смартфон).
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Сьогодні беніфіс цього капловухого поца?
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Зачем обижаешь мальчика, он таки наступил тебе на мозоль?
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А кто читать будет ? Можно ничего не создавать . На "Цензоре" всё написано .
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У народа вопрос!! Мессенджеры волнуют намного меньше чем знание сколько вы зеленые еще пробудете у власти??!! Хочеться понять пистец неминуем или есть шанс удержаться на краю!!??
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а к этому времени - экономика Украины еще останется ? вопрос простой
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Умничка. У меня для этого месенджера даже название есть «Зикарон».
Когда я взываю, услышь меня, Боже правды моей!
В тесноте Ты давал мне простор.
Помилуй меня и услышь молитву (тфила) мою.


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смогут оброщатсья в министерство и быть услышенным, две большие разницы. Думаю вы видели статив при выходе из магазинов (по краиней мере на западе это популярно) там 4 лица нарисованны на кнопки, вот и вроди как нажимая отсылаешь меседж, на сколько доволен обслуживанием. На самом деле это только психологически действует на посетителя - если довольный, нажимая на зелёную улыбочку людина думает что отправило благодарность и в двое довольный уходит, если зол, нажимает на красную и некоторые и по нескольку раз, опять в итоге это позитивно, так как свою злобу оставляет на красную кнопку и нне передаёт своё не довольство окружающим, а то что постукал по пластмасовой безделюшки, ну ей о по барабана, она пластмасса без дольнеишой связи
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