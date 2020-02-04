 До кінця року буде реалізовано можливість звернення громадян до міністерства через месенджери, - Дубілет

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Ми вже запустили кілька органів, це Мінсоц і МЗС. Ти заходиш на сайт і можеш або просто відкрити віконце і там друкувати, або обрати зручний месенджер", - сказав Дубілет.

На уточнювальне запитання, чи буде в майбутньому система реалізована так, щоб громадянин заходив у месенджері в профіль "Держава", робив там свій запит, а йому відповідали з потрібної структури, міністр відповів, що розраховує на це незабаром.

"Тому що справді зараз ми впроваджуємо в кожному міністерстві окремо, а потім, коли ми побачимо, що окремо все працює, ми зведемо це в єдиний сценарій. Я думаю, що зробимо це до кінця року", - заявив Дубілет.

Крім того, міністр повідомив, що на цей момент вже запущено Єдиний урядовий кол-центр і всі нові лінії, які зараз запускаються, роблять це на його базі.

"Останні з того, що ми запустили, - це лінія допомоги жертвам насильства, лінія для скарг на митницю і лінія МОЗ щодо коронавірусу", - зазначив він.

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Крім того, уряд поступово починає централізувати наявні служби підтримки, які раніше були запущені на окремих платформах.

"Наприклад, я сподіваюся, що незабаром всю службу підтримки податкової ми переведемо на єдину платформу", - констатував він.

Серед іншого, Дубілет розповів про проєкт з обробки вхідної кореспонденції держорганів.

"Ми створили цілий бізнес-процес, як правильно працювати з цими документами, і хочемо також централізувати цю функцію. Замість того, щоб кожне міністерство і кожен орган мав свої відділи з обробки вхідної кореспонденції, ми хочемо це централізувати в одному місці, щоб правильно працювати і щодо якості, і щодо таймінгу", - повідомив він.

Також у лютому буде запущено пілот зі створення екстреної служби "112" у Києві, Київській і Дніпропетровській області.

"Протягом року я розраховую, що ми зможемо відпілотувати проєкт, вибрати найкращий софт, впровадити його у всіх системах і запустити по всій країні до кінця цього року", - додав Дубілет.

Нагадаємо, раніше Дубілет заявив, що серед його планів - протягом 6-9 місяців "винищити" паперові процеси у сфері HR держорганів.