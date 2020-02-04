 "Відпустіть мене з Богом і дайте мені свободу": Рада звільнила Бабак з посади міністра розвитку громад і територій. ВIДЕО

Верховна Рада підтримала звільнення Олени Бабак з посади міністра розвитку громад і територій України. За відповідне рішення проголосували 266 народних депутатів, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що Бабак написала заяву про звільнення за власним бажанням.

Сама Бабак у своєму виступі звернулася до народних депутатів з проханням: "Відпустіть мене з Богом і дайте мені свободу".

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Перед голосуванням за звільнення Бабак виступила зі зверненням із трибуни Ради.

"Я попросила слово для того, щоб сказати тим людям, яких я б назвала сьогодні недоброзичливцями в будівельній сфері, і які, думаю, хотіли б дуже радіти на моїх кістках після цього звільнення. Не вийде! Не вийде так, бо те, що розпочато цим урядом, міністерством розвитку громад, Офісом Президента щодо боротьби з корупцією в будівельній галузі, у сфері архітектурно-будівельного контролю, розпочато і не має зворотного шляху", - сказала Бабак.

Вона звернула увагу на те, що правоохоронці почали системну боротьбу з тими, хто намагається розгойдати ситуацію.

"Правоохоронні органи бачать те, що зараз через підставні особи намагаються звільняти людей у ДАБІ. Підставними я сьогодні називаю кишенькові громадські організації типу "Стоп свавілля" і "Громадська правда", через людей, які сьогодні в системі ДАБІ продовжують працювати і писати кляузи для того, щоб залишити сферу свого впливу. Я хочу зауважити, що за всіма вами зараз стежать належним чином. За тими, хто в інших кланах через бандитів погрожують окремим людям, щоб вони не виходили на роботу. Я також хочу сказати тим, хто почав зі мною боротьбу у пресі за недозвіл (будівництва. - Ред.) на Ольшанській, Гоголівській, і ці люди скоро почнуть будівництво біля "Палацу "Україна", на Івана Франка, - друзі-кияни не стоятимуть. Те, що я йду з цієї посади, не означає, що президент припинив боротьбу з вами", - сказала Бабак.

Згодом Бабак додала, що заяву про звільнення вона написала "за власним бажанням, тому що так необхідно на цей момент".

"Не тисне на мене система. Усі факти, які я зараз озвучила, на розгляді відповідних органів", - сказала вона.