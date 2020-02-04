 "Відпустіть мене з Богом і дайте мені свободу": Рада звільнила Бабак з посади міністра розвитку громад і територій. ВIДЕО

Верховна Рада підтримала звільнення Олени Бабак з посади міністра розвитку громад і територій України. За відповідне рішення проголосували 266 народних депутатів, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що Бабак написала заяву про звільнення за власним бажанням.
Сама Бабак у своєму виступі звернулася до народних депутатів з проханням: "Відпустіть мене з Богом і дайте мені свободу".
Перед голосуванням за звільнення Бабак виступила зі зверненням із трибуни Ради.
"Я попросила слово для того, щоб сказати тим людям, яких я б назвала сьогодні недоброзичливцями в будівельній сфері, і які, думаю, хотіли б дуже радіти на моїх кістках після цього звільнення. Не вийде! Не вийде так, бо те, що розпочато цим урядом, міністерством розвитку громад, Офісом Президента щодо боротьби з корупцією в будівельній галузі, у сфері архітектурно-будівельного контролю, розпочато і не має зворотного шляху", - сказала Бабак.
Вона звернула увагу на те, що правоохоронці почали системну боротьбу з тими, хто намагається розгойдати ситуацію.
"Правоохоронні органи бачать те, що зараз через підставні особи намагаються звільняти людей у ДАБІ. Підставними я сьогодні називаю кишенькові громадські організації типу "Стоп свавілля" і "Громадська правда", через людей, які сьогодні в системі ДАБІ продовжують працювати і писати кляузи для того, щоб залишити сферу свого впливу. Я хочу зауважити, що за всіма вами зараз стежать належним чином. За тими, хто в інших кланах через бандитів погрожують окремим людям, щоб вони не виходили на роботу. Я також хочу сказати тим, хто почав зі мною боротьбу у пресі за недозвіл (будівництва. - Ред.) на Ольшанській, Гоголівській, і ці люди скоро почнуть будівництво біля "Палацу "Україна", на Івана Франка, - друзі-кияни не стоятимуть. Те, що я йду з цієї посади, не означає, що президент припинив боротьбу з вами", - сказала Бабак.
Згодом Бабак додала, що заяву про звільнення вона написала "за власним бажанням, тому що так необхідно на цей момент".
"Не тисне на мене система. Усі факти, які я зараз озвучила, на розгляді відповідних органів", - сказала вона.
Це бабак
БабкаБабак вчасно з"їхала від токсичного Гончарука, так точно, як це зробила Інька Богосранська від Овоча. Завтра спливе в їншому, можливо ще теплішому місці при владі.
Мабуть Ляшко буде задоволений.
(простите за сарказм)
а вот когда уже подошвы грязные а гоуно прибывает и смердит - тогда чуйка просыпается (но не у всех)))
2 hrs · Советник премьер-министра по экономическим вопросам Алексей Мушак заявил, что будь его воля, он бы вообще пенсии отменил.
И правильно, да. Это ж барыга Порошенко крал из бюджета и пенсии повышал, а долларовый миллионер Зеленский не крадет, наверное поэтому бюджет недовыполняется страшными темпами и его необходимо наполнить.Отменить пенсии, обкласть (даже не обложить, а именно обкласть) налогами заробитчан, продать карпатские леса, загрязнить Черное море, сдать энергосистему, и пр и пр.
Конец эпохи бедности, конец пенсионерам, конец всему.
Вот что значит молодая зекоманда! Это ведь за нее многие пенсионеры голосовали с прочими по приколу вкупе.
Ай какой хороший Зеленский! Верной дорогой идете, товарисчи!»
Пєнси будуть вимагати «Посадіть баригу-мародьора!»
100000 грн.× 9 міс. ≈1 мільйон.
Вистачить на 52 роки, з розрахунку 1600 грн на місяць.