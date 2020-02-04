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Все про:ВР (5711) звільнення (767) Бабак (18) Міністерство розвитку громад і територій (10)

 "Відпустіть мене з Богом і дайте мені свободу": Рада звільнила Бабак з посади міністра розвитку громад і територій. ВIДЕО

Верховна Рада звільнила Олену Бабак з посади міністра розвитку громад і територій

Верховна Рада підтримала звільнення Олени Бабак з посади міністра розвитку громад і територій України. За відповідне рішення проголосували 266 народних депутатів, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що Бабак написала заяву про звільнення за власним бажанням.

Сама Бабак у своєму виступі звернулася до народних депутатів з проханням: "Відпустіть мене з Богом і дайте мені свободу".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Термін добровільного об'єднання громад продовжать до лютого 2020 року, - міністр Бабак. ВIДЕО

Перед голосуванням за звільнення Бабак виступила зі зверненням із трибуни Ради.

"Я попросила слово для того, щоб сказати тим людям, яких я б назвала сьогодні недоброзичливцями в будівельній сфері, і які, думаю, хотіли б дуже радіти на моїх кістках після цього звільнення. Не вийде! Не вийде так, бо те, що розпочато цим урядом, міністерством розвитку громад, Офісом Президента щодо боротьби з корупцією в будівельній галузі, у сфері архітектурно-будівельного контролю, розпочато і не має зворотного шляху", - сказала Бабак.

Вона звернула увагу на те, що правоохоронці почали системну боротьбу з тими, хто намагається розгойдати ситуацію.

"Правоохоронні органи бачать те, що зараз через підставні особи намагаються звільняти людей у ДАБІ. Підставними я сьогодні називаю кишенькові громадські організації типу "Стоп свавілля" і "Громадська правда", через людей, які сьогодні в системі ДАБІ продовжують працювати і писати кляузи для того, щоб залишити сферу свого впливу. Я хочу зауважити, що за всіма вами зараз стежать належним чином. За тими, хто в інших кланах через бандитів погрожують окремим людям, щоб вони не виходили на роботу. Я також хочу сказати тим, хто почав зі мною боротьбу у пресі за недозвіл (будівництва. - Ред.) на Ольшанській, Гоголівській, і ці люди скоро почнуть будівництво біля "Палацу "Україна", на Івана Франка, - друзі-кияни не стоятимуть. Те, що я йду з цієї посади, не означає, що президент припинив боротьбу з вами", - сказала Бабак.

Згодом Бабак додала, що заяву про звільнення вона написала "за власним бажанням, тому що так необхідно на цей момент".

"Не тисне на мене система. Усі факти, які я зараз озвучила, на розгляді відповідних органів", - сказала вона.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173611
 
 
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Видать холодную весну предсказала "Отпустите меня с Богом и дайте мне свободу": Рада уволила Бабак с должности министра развития громад и территорий - Цензор.НЕТ 9072 А зеленский теплую предсказал. Вот и уволили "Отпустите меня с Богом и дайте мне свободу": Рада уволила Бабак с должности министра развития громад и территорий - Цензор.НЕТ 8944
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Бабка Бабак вчасно з"їхала від токсичного Гончарука, так точно, як це зробила Інька Богосранська від Овоча. Завтра спливе в їншому, можливо ще теплішому місці при владі.
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Отпустите меня в Гималаи .Отпустите меня насовсем .А не то я завою .А не то я залаю .А не то я кого нибудь съем !
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Замість неї Шмигаль, який свого часу попрацював в ахметівському ДТЕК.
Мабуть Ляшко буде задоволений.
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Після такого довгого "воздержания" оргІазм у Ляшка буде просто незабутній.
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"Злопихателі з будівельної сфери радітимуть на моїх кістках", - заявила вона з трибуни.
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а она свою тень увидела? ну чтоб весну предсказать ))))
(простите за сарказм)
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Вряд ли кто из тех, кто когда либо по чужим головах взобрался к "Олимпу власти", видят свою тень и отражение в зеркале...
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Была бы отличная чуйка -- совсем бы не полезла в это болото. А так -- уже замаралась в зеленые фекалии
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а простая человеческая жадность? (до денег и тупо до власти...) там чуйка молчит
а вот когда уже подошвы грязные а гоуно прибывает и смердит - тогда чуйка просыпается (но не у всех)))
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) но по любому, запашок останется на фсю оставшуюся жисть.
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Судячи з підлабузницького відїзду від Гончарука, завтра спливе в іншому теплому місці при владі. "Відпустіть мене з Богом і дайте мені свободу": Рада звільнила Бабак з посади міністра розвитку громад і територій - Цензор.НЕТ 8450
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багиня! она не фрайер - она всё мониторит ))
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В цирке тяжело работать , особенно , когда клоуны в руководстве .
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Эта девушка с печальным взглядом в прошлом созыве Рады "подарила" нам закон о жилищно-коммунальных услугах, по которому мы должны всем, а нам никто и ничего.
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О, дайте, дайте мне свободу, Я мой позор сумею искупить. ©
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Дайте ей место в другом публичном доме - где бы она могла долги отработать! Ей видать и 100 тыс. в месяц не хватало...
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Какие громады, какие территории?! Ваше будущее - кибуцы. И работа в батраками на нашей земле. Можете уже сейчас запасаться мотыгами, без инструмента на работу брать не будем.
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Сейчас и другие пассажиры кинутся сдавать билеты
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Нет это не 2005-й год! Это 2020-й! Регионалы Сивохо и Бахтеева в Славянске. А должны были быть на нарах!"Відпустіть мене з Богом і дайте мені свободу": Рада звільнила Бабак з посади міністра розвитку громад і територій - Цензор.НЕТ 9254
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«Олександр Дедюхін
2 hrs · Советник премьер-министра по экономическим вопросам Алексей Мушак заявил, что будь его воля, он бы вообще пенсии отменил.
И правильно, да. Это ж барыга Порошенко крал из бюджета и пенсии повышал, а долларовый миллионер Зеленский не крадет, наверное поэтому бюджет недовыполняется страшными темпами и его необходимо наполнить.Отменить пенсии, обкласть (даже не обложить, а именно обкласть) налогами заробитчан, продать карпатские леса, загрязнить Черное море, сдать энергосистему, и пр и пр.
Конец эпохи бедности, конец пенсионерам, конец всему.
Вот что значит молодая зекоманда! Это ведь за нее многие пенсионеры голосовали с прочими по приколу вкупе.
Ай какой хороший Зеленский! Верной дорогой идете, товарисчи!»
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Нехай відмінить пенсії. Одразу виникне зовсім інша ситуація.
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Та да. Ще й яка!
Пєнси будуть вимагати «Посадіть баригу-мародьора!»
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Пенсы будуть вымагать блендер на 80 кг. мяса!
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Ну і нахрена ти в зелене гівно влазила на півроку?
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Для того, щоб отримувати велику зарплату.
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9 місяців роботи з хорошою зарплатою.
100000 грн.× 9 міс. ≈1 мільйон.
Вистачить на 52 роки, з розрахунку 1600 грн на місяць.
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а чого було пертися до влади? Шо - встигла вже прібарахліцца шо внукам хватіт?
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Блин, ему просто никто из экспертов не сказал, шо та булава не в единому экземплярi, и та шо у Богдана може даже и больш волшебниша...
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Да а весна уже скоро.Читайте про Запорожскую Сичь.
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я ухажу но прєзідєнт - муся-пуся люблююю цьом цьом!!! І ваабще прєзідєнт і я єнто СІЛА!!! Я хароша і прєзідєнт хароший а ви всі гамно
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Почти год прошел - нихрена не сделано - отпустите меня.... В труппе клоуна там почти все такие-же кретины...
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А шож такое таких ценных кадров теряем "Відпустіть мене з Богом і дайте мені свободу": Рада звільнила Бабак з посади міністра розвитку громад і територій - Цензор.НЕТ 4554
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"Начали борьбу..." А почему ж не закончили? Почему срыгнула? Может потому что ничего и не начинали? Или жареным запахло7 Никчемы зеленые. За бешеные зарплаты и не в состоянии выполнять функциональные обязанности? Ты вообще где-нибудь когда-нибудь работала до назначения тебя министром? "Відпустіть мене з Богом і дайте мені свободу": Рада звільнила Бабак з посади міністра розвитку громад і територій - Цензор.НЕТ 5022
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"Відпустити" в першу чергу потрібно Гончарука! Економіка суттєво падає з жовтня 2019р., а зараз вже летить в прірву! Таке, але в менших масштабах, було лише при йулі! Треба повертати Гройсмана, хоча можливо вже пізно!
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