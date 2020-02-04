 У середньому по Києву немає дефіциту місць у дитсадках. У січні пропозиція в 1,7 раза перевищувала потребу, - КМДА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написала директорка департаменту освіти і науки КМДА Олена Фіданян у статті на ZN.ua.

За її словами, Система електронного запису в дитсадки показала, що ситуація у районах і мікрорайонах міста різна: десь справді стоять черги батьків, а десь — ледь не половина місць у садочках незаповнена. Наприклад, у Новій Дарниці яблуку ніде впасти, а в садочках Старої Дарниці — є вільні місця. Якщо переглянути статистику у районах столиці, побачимо дивні речі: наприклад, у садках Деснянського району вільних місць удесятеро більше, ніж маленьких киян, які туди хочуть потрапити; в Оболонському — втричі, у трьох районах (Дніпровському, Святошинському та Солом'янському) — вдвічі; в Подільському вільних місць більше за необхідне в 1,5 раза; в Шевченківському більше на 8 місць (дані — станом на 20 січня, адже статистика — живий організм, який постійно змінюється).

"Це звучить фантастично, та загалом на січень 2020-го року в садках Києва кількість вільних місць в 1,7 раза перевищувала потребу киян. І це "середня температура по палаті". А ось справжній дефіцит вільних місць у дитсадках зафіксовано програмою лише у трьох столичних районах", - написала Фіданян.

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Разом з тим чиновниця зазначила, що ситуацію треба виправляти: або заповнювати вільні місця в садочках за рахунок дітей із сусідніх районів, або закривати в одних районах і передавати кошти на розвиток садків в інших.

Фідонян також повідомила, що лише 57% вихованців ходять до дитячих садків щодня, нагадавши, що згідно з чинним законодавством, щоденне відвідування садка не є обов'язковим (норму, що коли дитина не відвідує садок більше двох місяців, її можуть відрахувати, в Україні скасували, - хоча вона діє в багатьох пострадянських країнах).

"За даними електронної системи, з вересня по грудень 2019 року щодня відвідували садок в середньому близько 57% його вихованців. Тобто третина місць у дитсадках була не заповнена. Виходить, в середньому кожен день у садках стоять порожніми близько 30 тисяч ліжечок. І це в той час, коли сім'ї з дітьми чекають своєї черги за дверима установ.

У трьох районах з найвищими показниками наповнюваності садків (Голосіївському, Дарницькому та Святошинському) виявили 1380 дітей, які більше двох місяців не відвідували дошкільний заклад. Тоді як в цілому в черзі - близько 1800 киян!

Чому місця пустують? Ми почали з'ясовувати це, спілкуючись з родинами в електронних кабінетах, створених ними в Системі електронного запису в дитсадки. Виявилося, половина сімей перестали водити дитину в садок, тому що змінили місце проживання", - написала вона.

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Крім того, Фіданян підкреслила, що завдяки ревізії, яка була проведена в садах трьох районів було відкрито 707 додаткових місць без додаткових витрат бюджетних коштів.

"Тільки окремі, активно забудовувані мікрорайони потребують нових установ, оскільки звичайне людське бажання водити дитину в садок у дворі хотілося б задовольнити для кожного", - резюмувала чиновниця.