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 Кількість хворих на коронавірус може бути в десятки разів більшою, - вчені

Реальний масштаб поширення епідемії нового коронавірусу 2019-nCoV може значно перевищувати офіційні дані, попереджають вчені.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "BBC News Україна", про це свідчать дані дослідження, опублікованого в медичному журналі Lancet.

Згідно з розрахунками медиків Університету Гонконга, вже до 25 січня кількість заражень вірусом в одному лише Ухані мала б перевищити 75 тисяч людей - хоча офіційно на той момент повідомляли лише про дві тисячі випадків по всьому світу.

Автори дослідження стверджують, що епідемія коронавірусу розповсюджується набагато швидше, ніж вважали раніше.

За їхніми даними, кожен носій 2019-nCoV в середньому заражає новим вірусом ще двох-трьох людей, а загальна кількість хворих зростає в геометричній прогресії й подвоюється щотижня (кожні 6,4 дня).

Офіційні цифри ВООЗ набагато скромніші: до 4 лютого були підтверджені 18 тисяч випадків захворювань по всьому світу. Майже 99% із них зареєстровані на материковій частині Китаю.

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Офіційна кількість померлих від вірусу, за останніми даними, - 426, одужали - 644 особи.

Проаналізувавши статистику внутрішніх авіарейсів і залізничних перевезень, вчені дійшли висновку, що насправді вже до 25 січня майже тисяча носіїв вірусу мали рознести інфекцію з Уханя в інші міста - передусім Чунцін, Пекін, Шанхай, Гуанчжоу та Шеньчжень.

Якби там вірус розповсюджувався з такою ж швидкістю, то "епідемія вже експоненціально розростається одразу в кількох великих містах Китаю - із затримкою спалаху захворювання в Ухані на один-два тижні", припускають автори дослідження.

Їхні дані опосередковано підтверджуються останньою статистикою ВООЗ, оскільки поки що кількість нових хворих продовжує зростати щодня.

У суботу було підтверджено 2128 нових випадків інфекції, у неділю - 2604, в понеділок - 2838.

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За словами авторів дослідження, настільки значну різницю між розрахунками й офіційними цифрами можна пояснити кількома факторами.

Передусім це відносно довгий інкубаційний період (до двох тижнів), коли інфікована вірусом людина ще не відчуває жодних симптомів хвороби, але вже є її переносником і може заражати інших.

Окрім того, навіть після звернення хворого до лікаря необхідно підтвердити, що його стан спричинений саме новим штамом коронавірусу, а це потребує проведення лабораторних досліджень, на які може піти кілька днів.

У результаті Пекін, Шанхай та інші великі китайські міста можуть перетворитися на нові осередки поширення вірусу, попереджають учені.

З іншого боку, якщо їхні розрахунки кількості захворілих правильні, то смертельна небезпека 2019-nCoV сильно перебільшена, і реальна смертність серед захворілих становить значно менше 1%.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173609
 
 
 Топ коментарі
 
Ничего. В Борисполе есть фельдшер и градусник. В подмогу можно прислать еще журналистов. Они отобьются от всех вирусов. Скалецкую лучше в помощь не призывать. Будет ведь хуже. Эта власть хуже любого вируса, от них почти не отбиться.
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http://kavkazcenter.com/russ/content/2020/02/03/118750/kitajskij-koronavirus---eto-biologicheskoe-oruzhie--situatsiya-ukhudshaetsya--.shtml
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в такем случае у китаезав должен быть антидот)
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Китайский коронавирус - это биологическое оружие. Ситуация ухудшается

http://kavkazcenter.com/russ/content/2020/02/03/118750/kitajskij-koronavirus---eto-biologicheskoe-oruzhie--situatsiya-ukhudshaetsya--.shtml
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Ех...На привеликий жаль для фармбізнесу їм так до цього часу і не вдалося з цього "корона-вірусу" створити істерію зразка 2009-го року та продати весь злежаний на полицях аптек непотріб..Число заболевших коронавирусом может быть в десятки раз больше, - ученые - Цензор.НЕТ 8662
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А, что статью Зикфрида убрали? Правда глаза режет? Позор цензору! https://censor.net.ua/news/3173601/vsu_prevratilis_v_otryjku_sovkovogo_rabstva_armiya_sposobna_tolko_prinyat_boyi_i_geroicheski_pogibnut
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Намного, намного больше. Латентный период до 30 дней. Вреде-бы здоровый человек уже заражает других.
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Люди во всём виноваты . Месть природы .
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Мракобесие это будить бабака, чтобы он предсказал какая будет весна: теплая или холодная)))
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Это методология учёными применяется или абы ляпнуть?
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Бабака сегодня как раз на заседание ВР вызвали и уволили.
Как видишь, бубочка борется с мракобесием как может.
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А куда делись очень опасные птичий и свиной грипп?
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Никуда. В том же районе Уханя были пару дней назад зафиксированы вспышки птичьего гриппа. Очень масштабные. Так что все есть, не волнуйтесь.
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Кстати, во время вспышки новой формы вируса, старые формы тоже активизируются с новой силой.
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Ну там тоже смертность была от 1% до 3%.
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Когда ученые что то утверждают стоит только посмеяться над ними. Ученые хоть что то доказали или предугадали? Ванги ***. Ети же ученые утверждали что 10 лет назад от птичьего гриппа все умрут. *Ученые* могут только раздувать из мухи слона когда им хорошо за ето заплатят в даном случае фармацевты.
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Ничего. В Борисполе есть фельдшер и градусник. В подмогу можно прислать еще журналистов. Они отобьются от всех вирусов. Скалецкую лучше в помощь не призывать. Будет ведь хуже. Эта власть хуже любого вируса, от них почти не отбиться.
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Вирус прилетит в Украину, Посмотрит вот на это на все, Вплакнет. И полетит обратно Число заболевших коронавирусом может быть в десятки раз больше, - ученые - Цензор.НЕТ 4861
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... или Таню Черновол . Эту ничем не напугать . Число заболевших коронавирусом может быть в десятки раз больше, - ученые - Цензор.НЕТ 5708
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_Статистика смертности также липа и сильно, очень занижена. Но действия китайской власти показывают насколько всё плохо и как они напуганы!
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Статистика смертности также липа

Китайская - возможно, но есть статистика по 20 другим странам, там смертность оч маленькая. Пугает то, что нет данных по Африке и Ю Америке - вот там возможно что угодно, если туда дойдет.
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***** за 10 лет убил более 1млн. людей по всей планете. Десятки миллионов покалеченых и пострадавших. Но почему то в мире визжат про какой то вирус который якобы причастен к смерти пару сотен человек в Китае, когда не меньше людей умирает от обычнного гриппа и других болезней.
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***** во время войны ничего не угрожает , а вирус не выбирает , Человек или гнида .
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С точки зрения науки тебя не может быть: без мозга человек погибает.
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ЗЕбиллы живут и без мозгов - доказано жизнью...(
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Nasha Canada
Не совсем понятно, зачем Минздрав собирается масштабно распространять коронавирус на территории России. Может лучше все-таки начать бороться с распространением?

НТВ
Минздрав РФ: Россия готовится к масштабному распространению коронавируса на территории страны
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Половина распространяет, вторая борется. Все при деле, всё ровно.
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вот мой пост в предыдущей статье никто не верит...

Nov

хотите прикол, корона вирус бот в чате говорит, что в раше возможно предположительно инфицировано 4К чел.
04.02.2020 10:28
Tierre

Очень надежный источник - на уровне агенства ОБС.
Особо доставляет " возможно предположительно".
04.02.2020 10:39
Nov

Из-за того что там авторитаризм, данные могут скрываться.
04.02.2020 10:42
Tierre

Могут скрываться, а могут не скрываться - в любом случае ваши источники информации не заслуживают абсолютно никакого доверия.
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ну не может же рашафил пройти мимо вопиющего такого
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Да хто их там считает? Ну умер и умер. От болезни.
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как маленький! да и так понятно, что для сбыта медикаментов со складов, поднятия внутреннего производства, развития медицины, пенсионный онд тоже никто спрашивать не будет - главное чтоб насосные станции в одну сторону качали газ и нефть в другую сторону деньги - ну пару тысяч обслуги нужно и все
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придётся чинанариду менять вероисповедние если жить хотят.
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Естественно, не все обращаются в мед учреждения, дома выбаливаются...это новость?
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Ничего чем больше ваті и зебобиков вімрет в Украине тем чище будет атмосфера! Кількість хворих на коронавірус може бути в десятки разів більшою, - вчені - Цензор.НЕТ 8505
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Говорят в первую очередь бъёт по Ылите! Вас 8% с срачу не продохнуть!
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Закрывайте нахер все, дебилы.
Я все сказал.
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вот откуда у раиськи взялся антидот от свежемутировавшего вируса?которій толком еще ни один ученій не изучил?

Кількість хворих на коронавірус може бути в десятки разів більшою, - вчені - Цензор.НЕТ 7148
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Вот это вопрос! И они точно знают, что болеют только китайцы, хотя у самих не было якобы ни вируса, ни заболевших. И якобы не они разрабатывали этот вирус как биологическое оружие.
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Результат зависит от методики расчёта. Это я вам как бывший начальник научно-методического отдела говорю.
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Смертность среди заразившихся - отвлекающий внимание показатель.
Нужно сравнивать показатели итога болезни. Итог - это здоров или умер.
При этом не валить все в одну кучу, так как выздоровление тоже понятие относительное.
Можно так выздороветь, что лучше не выздоравливать.
Где информация по инвалидности после выздоровления?
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Уже написали, что каждый четвертый будет иметь осложнения, то есть будет иметь воспаление легких.
Смертность от пневмонии 8.5%
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https://mignews.com/news/health/020220_90706_67513.html

Израильский ученый: от коронавируса в феврале умрет 1,5 млн

Математик Университета Тель-Авива Идан Друкман-Рафаэли утверждает, что не нужны особые математические навыки для того, чтобы осознать масштабы грозящей человечеству опасности в связи с распространением коронавируса.

Согласно формуле, составленной Рафаэли, следует ожидать следующих темпов распространения вируса в ближайшие недели и месяцы: на 1 февраля - 11 тысяч зараженных и 320 смертей в 25 государствах, на 8.02 - 143 тысячи зараженных и 4 тысячи смертей в 89 государствах, 15,2 - 1,9 миллиона зараженных и 55 тысяч умерших во всем мире. На 24,2 формула предсказывает 50 миллионов зараженных и 1,5 миллиона умерших.



Интересно посмотреть,совпадет ли график с действительностью.Ждать не долго осталось.


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_Пля, как не хочется верить. Но факты, математика и логика упрямые суки. Поверить что за следующие 4 дня будет плюс 120 тысяч заражённых? Т.е. по оф. статистике. Думаю упрутся в производительность диагностирования. Скорей за всё уже упёрлись.
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Но он не учитывает карантин и лечение . А они уменьшают эти цифры . И могут вообще свести на нет. Вот SAR всё-таки не дошла до нас и не превратилась в пандемию. И эбола тоже. Математика будет права только в том случае, если ничего не делать и не лечить и не изолировать.
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Тре пійти сіль цукор та консерви підкупити... хто зна , цей світ такй мінливий
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Если число заболевших реально идет на десятки тысяч - то этот вирус не страшнее гриппа, а тогда как повысить свою важность для воза? -неее, нужно людей стращать, пугать - тогда тамифлю хорошо продается
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китайскі комуняки як і радянські хер скажуть правду,їм легше мільон другий закопати або спалити-їм не вірять,в світі знають що то за франца
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Был птичий грипппп, был Атипичная пневмония, Эбола, лихорадка Нила..... много раз на идиотизме неплохо заработали и сейчас то же самое!
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