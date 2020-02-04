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Все про:Шеремет (352) Кузьменко Юлія (53)

 Убивство Шеремета: розгляд клопотань про зміну запобіжного заходу Кузьменко, Антоненку і Дугарь. ТЕКСТОВА ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ

Сьогодні о 10:00 у Печерському суді мав продовжитися розгляд клопотання про зміну запобіжного заходу хірургу Юлії Кузьменко, підозрюваній у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

11:52 Адвокат: Прокурор во время своего выступления приводил аргумент в пользу того, что Антоненко и Кузьменко общались "не только по поводу ДТП" с родными Антоненко, случайным свидетелем которого стала Кузьменко. Однако адвокат напоминает, что из-за этого ДТП они познакомились - однако никогда не скрывали, что общались и дальше, в частности, ездили вместе в АТО, ходили на концерт. Писала об этом Кузьменко и в фейсбуке.

Касательно "изображения Гитлера с другими фашистами" в фейсбуке Кузьменко - адвокат открывает пост и показывает, что на фото изображен Черчилль.

11:42 Адвокат Беспалый говорит о манипуляции фактами, в частности о рассуждениях следствия о "нетипичной" неактивности Юлии Кузьменко в Фейсбуке ночью с 19-го на 20-е июля 2019 года.

Также адвокат обращает внимание на еще один аргумент следствия - фиксацию мобильного телефона Кузьменко за сутки до убийства Шеремета "рядом с местом совершения преступления", а именно в районе Льва Толстого. Такие GPS координаты сохранились в ее старом телефоне.

Также, по словам Беспалого, следствие оперирует данными, которые ему дал оператор связи, и в это же время - когда Кузьменко якобы была на Льва Толстого - оператор связи дает совершенно другую информацию о месте нахождения Юлии Кузьменко (в районе ее дома).

11:35 Прокурор просит продлить действие меры пресечения Кузьменко на 60 дней. Напомним, вчера решением суда Кузьменко оставили под стражей.

По времени уже должно было бы начаться заседание по делу Андрея Антоненко - однако скорее всего оно не начнется до окончания рассмотрения дела Кузьменко. Заседание по Кузьменко задержали на час - вероятно, для того, чтобы найти свободный зал суда, окна которого выходят во внутренний двор. Под основным входом со стороны улицы - акция в поддержку Кузьменко.

11:24 Зузак говорит, что "критически относится" к показаниям свидетелей об алиби Кузьменко.

Также Зузак снова повторяет, что "в 2019 году Кузьменко размещала в соцсети изображение Адольфа Гитлера" и утверждает, что Кузьменко имеет два действующих загранпаспорта, неоднократно пересекала границу, выезжала из страны - а значит может скрываться от следствия.

11:15 Прокурор говорит, что вывод экспертов, согласно которому была идентифицирована Кузьменко, "сомнению не подлежит". После этого Зузак традиционно переходит к подробному рассказу о макете МОН-50, найденном у Антоненко.

11:04 Суд переходит к рассмотрению поданного обвинением ходатайства. Прокурор Сергей Зузак говорит о том, что Кузьменко должна оставаться под стражей, о том, что следственные действия продолжаются. Подозрение Кузьменко он считает обоснованным.

Далее он рассказывает о самодельном взрывном устройстве, использованном для убийства Шеремета.

10:58 Адвокат просит присоединить к делу материалы с сайта террористов "Трибунал", где в списках лиц, которых нужно ликвидировать, есть и Кузьменко. Так адвокат опровергает тезис прокурора о том,что Кузьменко может бежать на неподконтрольную территорию.

Также адвокат хочет присоединить к делу график операций Юлии Кузьменко и различные научные материалы о недостоверности методологии анализа походки - напомним, на данном этапе заключение британского эксперта Бирча остается единственным доказательством против Кузьменко.

Просит адвокат присоединить к делу и переписку между Кузьменко и Антоненко, которая свидетельствует о том, когда и при каких обстоятельствах познакомились подозреваемые.

Прокурор не возражает - по его словам, эти материалы важны для обьективного рассмотрения. Суд удовлетворяет ходатайство адвоката Беспалого.

10:54 Людей пустили в зал и заседание, которое должно было начаться в 10, началось.

Юлию Кузьменко в зал суда привезли, и в данный момент ее адвокат просит разрешить ей сидеть рядом с ним.

Прокурор не возражает против этого. Кузьменко выводят и разрешают ей сесть рядом с защитой.

Убивство Шеремета: розгляд клопотань про зміну запобіжного заходу Кузьменко, Антоненку і Дугарь 01
Убивство Шеремета: розгляд клопотань про зміну запобіжного заходу Кузьменко, Антоненку і Дугарь 02
Убивство Шеремета: розгляд клопотань про зміну запобіжного заходу Кузьменко, Антоненку і Дугарь 03
Убивство Шеремета: розгляд клопотань про зміну запобіжного заходу Кузьменко, Антоненку і Дугарь 04Убивство Шеремета: розгляд клопотань про зміну запобіжного заходу Кузьменко, Антоненку і Дугарь 05

На цей момент засідання ще не розпочалося.

На 11:30 заплановано слухання клопотань у справі Андрія Антоненка, а на 14-ту - у справі Яни Дугарь.

Як під судом, так і в коридорах будівлі, багато журналістів і людей, які прийшли підтримати хірурга.

Нагадаємо, вчора Печерський суд розглядав справу Кузьменко з 15 до 19, у підсумку її залишили під арештом, а потім у терміновому порядку призначили ще один розгляд її справи на неробочий час. Однак, зрештою засідання вирішили продовжити сьогодні. Також учора були в терміновому порядку призначені на пізній вечір розгляди справ двох інших фігурантів Яни Дугарь та Андрія Антоненка, проте їх також у підсумку перенесли на 4 лютого.

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка. Пізніше Печерський суд переглянув запобіжний захід Яні Дугар і змінив її з цілодобового домашнього арешту на нічний.

3 лютого 2020 року було несподівано призначено розгляд клопотань про продовження запобіжних заходів для обвинувачених. Через те, що адвокатів пізно повідомили, розгляд щодо Юлії Кузьменко перенесли на 10 ранку 4 лютого, щодо Андрія Антоненка - на 11 ранку того ж дня, щодо Яни Дугарь - на 14:00.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173608
 
 
 Топ коментарі
 
Припиняйте переслідувати людину, якщо немає незаперечних доказів її вини.
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портнову пох: є докази чи нема, сказав - значіт треба робить...
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... Слуга народа оказалось тем ещё сборищем)... Мелкие наглые циники. Быстро ощутившие пьянящий вкус больших шальных денег. Быстро встроившиеся в грязные лоббистские схемы. Быстро нарастившие свой собственный коррупционный жирок. И быстро заболевшие той самый "звёздной болезнью идиотов", когда каждый твой комментарий вызывает отвращение... Почему? Потому что - "никто". Потому что - "без карьер". Потому что - "не знают ничего". Потому что - дети вчерашних. Точно такие же жадные, циничные и хитрые. Само собой, очередной бренд очередной партии власти - СН - громко обрушится. По той простой причине, что все это создается из случайных людей под банальную задачу "немножко пограбить и немножко поиздеваться над людьми"...
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Припиняйте переслідувати людину, якщо немає незаперечних доказів її вини.
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портнову пох: є докази чи нема, сказав - значіт треба робить...
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Так чего тогда переслидувалы например Ефремова?
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Проти нього були докази сепарської діяльності.
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Тогда их надо обнародовать. Или доказы булы, но самоликвидировались?
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Звертайся до тих, хто вів цю справу. А взагалі стаття зовсім про інше.
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Чушь мелешь. Есть тайна следствия. Слыхал про такое, слободан?
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Для одних - давайте доказательства или отпускайте.
Для других - доказательства это тайна следствия, пусть сидит.
Значит дело не в доказательствах, а в персоналиях.
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В феврале 2014 года в Луганске был сходняк. Приехали брат Королевской (Константин Королевский, бывший заместитель министра регионального развития Российской Федерации, - ONLINE.UA) и Сергей Глазьев, советник Путина, который часто к нам ездил. Они встретились с Ефремовым и договорись, как делить активы после свержения украинской власти в Луганске. Ефремову сказали: "Нам не нужен Луганск, Донецк - вы тут будете командовать!" И распределили: кому из местных бизнесменов достанутся шахты, кому северодонецкий "Азот". В Луганске - кому универмаги, кому - рынки. И Ефремов под гарантии Путина пообещал этот "передел" своему окружению. А те верили: Путин в Луганск войдет! И мне лично говорили: "Перестань мочить Ефремова! Мы все в одной команде!" Я отвечал: "В какой команде? Ребята, я из вашей вонючей партии давно вышел. У вас сейчас не партия, а просто "паханат", бандитская организация! Вот и работайте в своей бандитской организации!" А они мне: "Да ты понимаешь!? Русские зайдут, русские уйдут, мы им не нужны, мы тут остаемся!" А я им объяснял: "Это война на годы!" - Это кто вам говорил? И откуда информация о встрече Ефремова с россиянами? - Говорили самые близкие Ефремову люди. Я эту информацию озвучивал в СБУ, и они меня просили ее не разглашать: не давать фамилии, не рассказывать об этом. Выходит - уже нарушаю. Но я эти обещания давал два года назад, и если СБУ - похер, то буду рассказывать журналистам. А встреча с Королевским и Глазьевым прошла в особняке Ефремова. Все было секретно, они не ходили ни в ресторан, ни в облгосадминистрацию - боялись, что их запишут. Но их сдали, и запись их разговора есть у Петрулевича, того что был у нас полтора месяца главой СБУ (Александр Петрулевич, глава управления СБУ в Луганской области с 10 марта по 15 апреля 2014 года, - ONLINE.UA). И Петрулевичу лично я отдал видео - как из "Укркоммунбанка" (владелец - Эдуард Лозовский, является другом и близким бизнес-партнером Александра Ефремова. Ефремов был председателем правления банка в 1996-1997 годах, - ONLINE.UA) привозили деньги в СБУ (захваченное сепаратистами, - ONLINE.UA).

Мы снимали, как выносили деньги в сумках из банка, грузили в машину Daewoo зеленого цвета. Эта машина ехала в СБУ, а мы сзади снимали. Потом с крыши облпотребсоюза снимали эти сумки во дворе СБУ - как из них доставали деньги. И именно эти деньги раздавали в сквере напротив. Эту запись я отдал Петрулевичу. - Где эта запись сейчас? - Так в СБУ должна остаться. У них спрашивайте. - То есть, вы не оставили себе копию? - Нет. Нас выгнали с ИРТА. Вот сейчас это смешно выглядит - не сохранили вещдок! Но какая запись - все осталось там! И на миллионы оборудования. Ничего не вывезли, все там осталось. Нас захватили, посадили в подвал и грозили поджечь. И вот как получилось: когда в Луганск зашел Путин, он кинул Ефремова. Зашла русская блатота и наша злыдота, пожалуйста: "Грабьте! Убивайте!" И у тех, кто поверил Ефремову, все отобрали, все порезали на металлолом. А у Путина простое оправдание: "Украинская армия не пустила нас на Киев, вот я и не выполнил обещание - форс-мажор!" (Смеется). И если Тихонова, Голенко, Пристюка, Кравченко арестовать и спросить: кто же их в эту беду втянул? - они ответят: "Ефремов!"
Больше информации на портале Антикор: https://m.antikor.com.ua/articles/106321-efremov_sdal_lugansk_pod_garantii_ot_putina__eks-nardep_landik
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Для більшості 73,22% манкуртів він «каратєль і нацик».
Звичайно вголос вони таке не скажуть.
Вони замінюють це словами: «Он поддєржівал баригу мародьора !!!»
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Чтобы заказчика не выявили , надо убрать исполнителя или обвинить кого-либо другого . Классика .
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Ніхто нікому нічого не змінить, бо влада боїться таких волонтерів та сержантів. "А презумція невинуватості, що прописана в Конституції?" - запитаєте ви, так Арахамія вже давно на це відповів: "А до чого тут Конституція?"...
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Ой, не смешите мои тапки, кто кого боится? Ви тут писали, чьто чуть шо всё ВСУ будет в Киеве под судом во всеоружии, а на деле чьто? Три калеки.
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Да чьто там рассматривать?! На видео с камер всё кому нада прекрасно видно. Убийцы должны отвечать по всей строгости закона! И без этих идиотских задержек.
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Видно що? Що справжні вбивці на відіо однакового зросту, а в атовців різниця в зрості на цілу голову? По чьом продайош помідори, Абрамовіч? Убивство Шеремета: розгляд клопотань про зміну запобіжного заходу Кузьменко, Антоненку і Дугарь - Цензор.НЕТ 5561
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Ви тики слепой? Тогда вам нужно очки, могу посоветовать хорошего специалиста и не очень дорого. Убивство Шеремета: розгляд клопотань про зміну запобіжного заходу Кузьменко, Антоненку і Дугарь - Цензор.НЕТ 3549
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... Слуга народа оказалось тем ещё сборищем)... Мелкие наглые циники. Быстро ощутившие пьянящий вкус больших шальных денег. Быстро встроившиеся в грязные лоббистские схемы. Быстро нарастившие свой собственный коррупционный жирок. И быстро заболевшие той самый "звёздной болезнью идиотов", когда каждый твой комментарий вызывает отвращение... Почему? Потому что - "никто". Потому что - "без карьер". Потому что - "не знают ничего". Потому что - дети вчерашних. Точно такие же жадные, циничные и хитрые. Само собой, очередной бренд очередной партии власти - СН - громко обрушится. По той простой причине, что все это создается из случайных людей под банальную задачу "немножко пограбить и немножко поиздеваться над людьми"...
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Ви тут распространяете дезинформацию? Бородянского на вас нет!
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но только порохнявые поймали белочку когда их с заднего сидения лимузина пересадили на бордюр Убивство Шеремета: розгляд клопотань про зміну запобіжного заходу Кузьменко, Антоненку і Дугарь - Цензор.НЕТ 6911
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хроника предательства...

Дмитро Корчинський
39 хв ·

Офіційно 45 поранених з початку року і 12 загиблих, з них в зоні відведення військ в Золотому - 20 поранених і 3 загинуло.
По фронту це найбільші втрати на одному участку. Минулого року на цій ділянці було 4 поранених.
Це селища, де Зеленський "розвів" наші війська і ОСОБИСТО гарантував безпеку місцевим жителям!
Будемо "розводити" далі???
В столицю масово везуть поранених, натомість журналістів та активістів максимально відволікають абсурдністю судилищ влаштованих показово.
Мені здається, що демонструються не суди! Демонструється саме їх абсурдність!
Нам показують що будуть діяти свавільно, як в 90х.
Тільки братки в наших "правових" структурах тепер.

Маруся Звіробій
Січень
2019 - 3 загиблих
2020 - 11 загиблих
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Убивство Шеремета: розгляд клопотань про зміну запобіжного заходу Кузьменко, Антоненку і Дугарь - Цензор.НЕТ 2057

Убивство Шеремета: розгляд клопотань про зміну запобіжного заходу Кузьменко, Антоненку і Дугарь - Цензор.НЕТ 6946
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ЗЕлено-ватное СБУ больше не борется с Роисей. Теперь про-кацапского СБУ другие враги.
было
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стало

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Ну так нам же пять років з усіх телеунітазів торочили: «Враг нє Путін, враг Порошенко!»
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це найвищий цінизм,коли злодії судять безвиних людей і патріотів.
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А от, як з совістю у тих, хто проголосував за таку владу «проти Порошенка» ?
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Зєлю геть. Дострокові. Зєля виявивсь ще гіршим за Пєцю.
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Зачем вам это геморрой? Ви уже всё сказали 21-го апреля, спасибо. Дальше ми сами. Убивство Шеремета: розгляд клопотань про зміну запобіжного заходу Кузьменко, Антоненку і Дугарь - Цензор.НЕТ 3129
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Это совсем не политкоректный форум. Какой то поц, отправляет в спам мои сообщения! Убивство Шеремета: розгляд клопотань про зміну запобіжного заходу Кузьменко, Антоненку і Дугарь - Цензор.НЕТ 5520
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Шо такоє? Нє успєваєм сдєлать скрін, шоб получіть копєєчку?
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Так это ты тот самый поц, который голосовал за моего бубочку, а теперь не доволен? Не надо корчить из себя бога-спамкипера, тебе не идёт. Скажи мне лучьше, что ни будь про Юлечку, очень приятная, мягкая женьщина. Убивство Шеремета: розгляд клопотань про зміну запобіжного заходу Кузьменко, Антоненку і Дугарь - Цензор.НЕТ 7447
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К сожалению они стали жертвами негативного общественного мнения.
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Даже на фотографии Кузьменко похожа на пришельца из космоса.
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"Касательно "изображения Гитлера с другими фашистами" в фейсбуке Кузьменко - адвокат открывает пост и показывает, что на фото изображен Черчилль"
Источник: https://censor.net.ua/n3173608

Это пять.
Нет, это десять.
Это "торжество" криминалистики, путать Гиплера с Черчиллем.
Ну что, Квартал, кто сядет на место Антоненко, если вы их отпустите?
Что говорят по по этому поводу сценаристы запоребрика?
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