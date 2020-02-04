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 Через введення мит на імпорт палива походженням з РФ Україна втратить значні кошти, - Українська Зернова Асоціація

Введення мит на імпорт палива походженням з Росії призведе до втрати Україною значних коштів, "як в результаті зростання цін на паливо, так і зростання вартості супутніх товарів і послуг, собівартість яких залежить від цін на пальне".

Про це, як повідомляє Обозреватель, йдеться у зверненні Української Зернової Асоціації до прем'єр-міністра України Олексія Гончарука

В Асоціації навели статистику, яка свідчить про відсутність підстав для початку антисубсидиційного розслідування щодо імпорту дизпалива в Україну, зокрема:

  • Частка російського дизельного палива у поставках на ринок України знизилася з 42% у 2018 році до 36% у 2019, тоді як частка української продукції збільшилася з 11% до 12%.
  • Загалом поставки російського дизельного палива на внутрішній ринок України у 2019 зменшилися на 8%, до 2,5 млн т;
  • Внутрішнє виробництво дизельного палива у 2019 році збільшилося на 10% — до 0,81 млн т.
  • Зменшення частки російського дизельного палива на ринку України до 36% лише частково відображає тенденцію, яка намітилася з серпня 2019 г., коли був запроваджений акциз на російське дизпаливо, яке поставляється трубопроводами. Якщо у січні-липні 2019 року частка російського дизпалива складала 44%, то вже у серпні-жовтні 2019 року – лише 20%, що свідчить про подальше зниження поставок російського дизпалива на український ринок.

Також асоціація підтримала "імплементацію Директиви 2003/96/ЄС в частині закріплення в Податковому кодексі України компенсації аграріям вартості акцизного збору на пальне, що використовується сільгосптехнікою".

Представники вважають, що сплата аграріями акцизного збору на пальне є необґрунтованою, оскільки вони не виробляють і не продають, а лише використовують паливо для власних потреб.

З метою недопущення негативних наслідків Українська зернова асоціація закликала Гончарука підтримати її позицію та сприяти імплементації Директиви 2003/96/ЄС стосовно компенсації судновласникам та аграріям вартості акцизного збору на пальне.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173604
 
 
 Топ коментарі
 
Можно еще и воду в крысм продавать Из-за введения пошлин на импорт топлива происхождением из РФ Украина потеряет значительные средства, - Украинская Зерновая Ассоциация - Цензор.НЕТ 6905 топлива они из рахи захотели...
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От покидьки, бабло кров'ю не пахне.
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Введение пошлин на импорт топлива происхождением из России приведет к потере Украиной значительных средств, "как в результате роста цен на топливо, так и роста стоимости сопутствующих товаров и услуг, себестоимость которых зависит от цен на горючее". Источник: https://censor.net.ua/n3173604
-- что в этом ещё есть кроме лжи и манипуляций ? Украина ввела пошлины и при этом потеряла ? Так можно так писать абсурдно ?
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Можно еще и воду в крысм продавать Из-за введения пошлин на импорт топлива происхождением из РФ Украина потеряет значительные средства, - Украинская Зерновая Ассоциация - Цензор.НЕТ 6905 топлива они из рахи захотели...
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Конечьно, не можно, а нужно! Зачем вам вода когда земли у вас не будет? Через введення мит на імпорт палива походженням з РФ Україна втратить значні кошти, - Українська Зернова Асоціація - Цензор.НЕТ 5558 На попить дождика хватит...
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Вместо того, чтобы прекращать торговлю с врагом,зеленые дебилы ее наращивают и влезают в зависимость от АГРЕССОРА.Когда уже этих слабоумных кто-нибудь остановит.
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Наверное у нас с вами разные враги, да. И еще, не делайте себе нервы, по вашему уже не будет. Через введення мит на імпорт палива походженням з РФ Україна втратить значні кошти, - Українська Зернова Асоціація - Цензор.НЕТ 9118
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Смешьной вапрос, Крым таки наш. А ви сомневаетесь, чьто и земля по которой течет Днепр будет наша? Так закон уже в парламенте, а там таки наши люди и ви сами их туда привели за ручку и дали в ту ручку ручку, которой они и пишут таки вам законы. Через введення мит на імпорт палива походженням з РФ Україна втратить значні кошти, - Українська Зернова Асоціація - Цензор.НЕТ 8255
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Ну вот, я говорил.Я говорил, что начнутся сомнения. Ты что решений 1954 г не читал?
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Введение пошлин на импорт топлива происхождением из России приведет к потере Украиной значительных средств, "как в результате роста цен на топливо, так и роста стоимости сопутствующих товаров и услуг, себестоимость которых зависит от цен на горючее". Источник: https://censor.net.ua/n3173604
-- что в этом ещё есть кроме лжи и манипуляций ? Украина ввела пошлины и при этом потеряла ? Так можно так писать абсурдно ?
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И ещё , не в одной России есть топливо ? Если на это пошло
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И нефтеперерабатывающие предприятия в Украине тоже есть.
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Представники вважають, що сплата аграріями акцизного збору на пальне є необґрунтованою, оскільки вони не виробляють і не продають, а лише використовують паливо для власних потреб. Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3173604
Через введення мит на імпорт палива походженням з РФ Україна втратить значні кошти, - Українська Зернова Асоціація - Цензор.НЕТ 1379



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Так пусть покупают белорусское топливо. Оно уже не из РФ.
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Так стаття - це заказуха того самого Мертвечука.
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"Из-за введения пошлин на импорт топлива происхождением из РФ Украина потеряет значительные средства, - Украинская Зерновая Ассоциация" - слов нет ..... один мат......
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А зачем вам дизтопливо? Ви чьто сеять собрались? А где? Земля скоро будет уже не ваша, а наша. До конца марта закон примем и всё, не ходи собака в двор. А с апреля призыв с 16-ти лет сделаем, должен же кто нашу землю защищать.
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як можна відбудовувати незалежну Україну з такими покидьками...?
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Тобто все йде до того, що Україна стає колонією росії
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А что зебили 73 % этого не хотят ? Им же Росия халяву обещает , раз ве им этого мало ?
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Прибери капслок і навчися нормально звертатися. А до того в спам.
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молодец, сегодня в дурке тебе разрешат покинуть палату на 5 минут и кашу без таракановЧерез введення мит на імпорт палива походженням з РФ Україна втратить значні кошти, - Українська Зернова Асоціація - Цензор.НЕТ 1476
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"Украинская Зерновая Ассоциация". Один із засновників Асоціації - ДНІПРО КАРГО ЛІМІТЕД, ПП (м. Дніпро). Ну, і все ясно. Там ще багато інших членів.
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Вати в нас у Дніпрі не більше ніж у інших містах. Десь 50/50.
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Зрада такая нехилая....аж до "Зелю геть" Через введення мит на імпорт палива походженням з РФ Україна втратить значні кошти, - Українська Зернова Асоціація - Цензор.НЕТ 9196

хоцца еще послушать лекцию порохоботов шо "вроттер дам+-" то энергетическая безопасность Украины Через введення мит на імпорт палива походженням з РФ Україна втратить значні кошти, - Українська Зернова Асоціація - Цензор.НЕТ 9196 вот не знал шо покупать ЛДНРовский уголёк в срашке по цене в ротердаме плюс доставка то "энергетическая безопасность"...чья? Ахметки с Петюней?
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Так кому там не дают заработать ? Мертведчоку ? Ой , беда , то какая
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Та заработают все, кроме конечьного потребителя. А они вам нада чужие проблемы?
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Ну вот, ещё одна труба оказывается есть, которая на мнооооого больше денег приносит чем газовая.
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МОЖЛИВО УКРАЇНА ЩОСЬ І ВТРАТИТЬ АЛЕ НАШ ВОРОГ - МОСКОВІЯ ВТРАТИТЬ ЗНАЧНО БІЛЬШЕ ТОМУ В КІНЦЕВОМУ ПІДСУМКУ УКРАЇНА ВИГРАЄ !
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Дядя! Вы дурак от рождения? Или болячечка приобретенная на Майдане? Лечись, болезный... Скоро весна, обострения.
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Ну да... Конечно... Себе же хуже...
Вот только не надо нас дурить!
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Всіх "обращенцев" за шкірку і на передову. Хай провітряться
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Обложив пошлинами внутреннего потребителя, громко скавчим... Да, в принципе, как всегда... Героям слава! Аминь.
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Ага. Звездите дальше. Почему то введение дополнительных налогов на простых украинцев ето на благо Украины. А когда платить налоги вынуждают олигофренов а в даном случае зернотрейдеров так ето вдруг для Украины плохо
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Ахметов тоже говорил что его предприятия убыточные и если ему не дадут льготы и дотации то он обанкротится. А тут вдруг взял и купил на Лазурном берегу королевский дворец чего ниодин политик или бизнесмен в сотни раз более сильных стран не смог себе позволить. Посмотреть на дворцы других наших олигофренов, которые плачут что их налогами давят так на куски порвать их охота.
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С каждым рублём, потерянным Рашкой, неотвратимо приближается к ней писец, а значит и наша победа.
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у РФ ничего нельзя покупать! потому что это спонсирование террористов, которые потом стреляют в Украинцев и захватывают земли Украины! Это идиотизм спонсировать врага!
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Про что эти суки блеют?
Как Расии законно перечислить бабло пятой колонне в Украине? Правильно, продавать им газ и бензин со скидкой!
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На красівих золотих ,пасторальних ланах,
Зібраних мордатими мужчинами з паїв старих колгоспниць,
Цілком-законно-добровільно і тому безкоштовно,
Пашуть трактори наймитів-аграріїв,
Наливається зерно для єгиптян,
Бо жопатеньким синкам хазяйським,
Какаїну нада білоснєжного.
То ж акциз зніміть,
З агресорського пального!
Бо дорого, мля!
І шо тута нє панятна?!
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Це лікується дуже просто. Мобілізувати на військову службу і відправити в зону АТО усіх керівників цієї соціації, що мають призивний вік, а також усіх їх нащадків призивного віку. Вважаю, це допоможе кардинально, назавжди.
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Ne mozno polnostiu zapretyt s rosiji pokupat no mozno vesti kvoty,dopustim ne bolse 10% ili tam 20%.Stob oni poniali
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