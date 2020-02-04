 Електронний документообіг до 1 липня запрацює у всьому Кабміні, - Дубілет

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Система документообігу складається з трьох великих блоків. Перший блок - це стандартна документація, на кшталт доповідних і службових записок. Другий великий блок - це кадрова документація, оскільки вона становить близько 40% документообігу. Третій блок - це нормативно-правові акти", - сказав Дубілет.

За його словами, лише після того, як усі ці блоки буде повністю запущено в електронній формі, тоді можна буде сказати, що це справжній електронний документообіг.

"До кінця лютого ми запустимо секретаріат уряду та проходження нормативно-правових актів в інших міністерствах, а повністю в усьому Кабміні - до кінця першого півріччя", - заявив міністр.

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Дубілет також повідомив, що цього тижня в тестовому режимі буде запущено проходження проєктів актів повністю в електронній формі на рівні секретаріату уряду, а протягом місяця після цього планується підключити всі міністерства.

"Проходження документа від моменту зародження ідеї до моменту прийняття його на Кабміні все буде повністю в електронній формі, прозоро, зі встановленими таймінгами та з прізвищами конкретних людей, які затримали певний акт. Я хочу також виставити це публічно на сайт, щоб кожен громадянин, журналіст і активіст міг відстежувати цей процес у режимі реального часу", - додав він.