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 Політика України
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Все про:Кабмін (3286) електронні документи (47) Дмитро Дубілет (80)

 Електронний документообіг до 1 липня запрацює у всьому Кабміні, - Дубілет

Міністр Кабінету Міністрів України Дмитро Дубілет заявляє, що повністю по всьому уряду і міністерствам електронний документообіг запрацює до кінця першого півріччя.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Система документообігу складається з трьох великих блоків. Перший блок - це стандартна документація, на кшталт доповідних і службових записок. Другий великий блок - це кадрова документація, оскільки вона становить близько 40% документообігу. Третій блок - це нормативно-правові акти", - сказав Дубілет.

За його словами, лише після того, як усі ці блоки буде повністю запущено в електронній формі, тоді можна буде сказати, що це справжній електронний документообіг.

"До кінця лютого ми запустимо секретаріат уряду та проходження нормативно-правових актів в інших міністерствах, а повністю в усьому Кабміні - до кінця першого півріччя", - заявив міністр.

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Дубілет також повідомив, що цього тижня в тестовому режимі буде запущено проходження проєктів актів повністю в електронній формі на рівні секретаріату уряду, а протягом місяця після цього планується підключити всі міністерства.

"Проходження документа від моменту зародження ідеї до моменту прийняття його на Кабміні все буде повністю в електронній формі, прозоро, зі встановленими таймінгами та з прізвищами конкретних людей, які затримали певний акт. Я хочу також виставити це публічно на сайт, щоб кожен громадянин, журналіст і активіст міг відстежувати цей процес у режимі реального часу", - додав він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173603
 
 
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Дубілет, синок Дубілета який допоміг боголюбому бабломойському грабонуть Приват-банк на 155 мільярдів, або на 10 000 гривень кожного працюючого українця при мінімальній на той час зарплаті в 1350 гривень...
Зараз синок своїм дИбілізмом ще на таку ж суму розведе українців "джиджиліталізацією".
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В міністерствах Польщі, Чехії та інших держав Східної Європи давно вже введений електронний документообіг, але там ніхто так не волав про ці "здобутки" (яких, до речі, ще немає) як Діма Дубілет.
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А когда заработает суд по заявлению Брагара на двух волонтёрок в защиту русского языка в автобусах?
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