 Така культура спілкування - це і є минуле, - Головаха про висловлювання Богуцької

Таку думку в ефірі програми "Громадська хвиля" на Громадському радіо висловив соціолог, доктор філософських наук, професор, заступник директора Інституту соціології НАН України Євген Головаха, коментуючи допис у соцмережі народної депутатки від "Слуги народу" Єлизавети Богуцької, передає Цензор.НЕТ.
Зокрема, професор зауважив, не має образи з приводу того, що депутатка його не знала, бо він про неї "також не чув". Проте зауважив, що допис Богуцької був неприємним для нього, і побажав молодому поколінню пам’ятати про культуру спілкування.
"Для мене це неприємне, але, до речі, це другорядна справа. Тут тільки єдине – це рівень культури. Я б хотів наголосити на одній деталі - це полеміка. Полеміки можуть бути будь-якими - гарячими, завзятими, але ніколи не треба переходити на особистості. Особливо переходити на певні ознаки - за віком, статтю, етнічним походженням, станом здоров’я і так далі. Це вже у світі всі порядні люди давно зрозуміли. І минулим є саме ось такий підхід - коли людина каже, що "оцей дід стоїть і щось говорить". Яка різниця - хто говорить? Бо важливо - що говорить… Така культура спілкування - з минулого. І про це я хочу наголосити - що можливо бути формально молодим за віком, а за культурою - бути у далекому минулому, у середньовіччі. І це треба, щоб люди розуміли - що це не залежить від віку…", - резюмував Головаха.
Нагадаємо, народна депутатка від СН Єлизавета Богуцька написала 31 січня пост у Facebook, де прокоментувала дискусію між міністром Кабінету міністрів Дмитром Дубілетом і Євгеном Головахою у студії "Свободи слова Савіка Шустера". Зокрема, соціолог опонував міністру, заявляючи про необхідність проведення повноцінного перепису населення. Богуцька написала допис, використовуючи некоректні висловлювання щодо Євгена Головахи. Зокрема, вона натякала на нібито поважний вік професора. Згодом депутатка вибачилася, але переплутала його прізвище.
а это у них считается невоспитанностью.
да хоть у папы евойного спросите.
10 ч. ·
НАХИБА Богуцкая от Зеленского просит прощения у "Головка" если обосрала Головаху? Они даже не знают тех, кому на голову гадят ((((
бабуся_казкарка
Охренеть... "Я тoчнo знaю, пeнсiонeри лягaють в лiкaрні, щoб пoїсти нaхaлявy", чeргoвий чинoвник oскaндaливcя cвоєю зaявoю
https://taz.de/Die-Ukraine-nach-Selenskis-Wahlsieg/!5638760/
"Украина после победы Зеленского на выборах
Безмолвный в Киеве
Украиной правит серийный герой, который знает о русских комиках больше, чем о своей стране. Интеллектуальная катастрофа...."
Вовочку просто бараном называют. Перевод статьи тута
Блин, применительно к 2014 году стрый лозунг: "Кто был ничем тот станет всем!"
Их таких целое стадо зашло в Раду.
А вот придурки, вроде вас, воют и на Цензоре, и фес заваен, олигархи воют и плачут.
А это означает, что Зеленский наступил туда куда нужно....
Источник: https://censor.net.ua/n3173596
Возраст прифессора то может и почтенный, но проблема с краткосрочной памятью (раз фамилию путает) таки у Богуцкой. А проблемы с краткосрочной памятью - симптом нехороший...
является видом спора, при котором не важно найти компромисс или истину, а важно морально и иформационно уничтожить противника, в том числе используются и ложные аргументы и подмена подмена понятий и т.д.
Поэтому и полемика является недопустимой, но для кацапов здесь можно делать исключение)))
Из википедии:
"В полемике, как и в споре вообще, недопустимы (нечестны) некорректные приёмы: подмена тезиса, аргумент к силе[en] или к невежеству, использование ложных и недоказанных аргументов и т. п."
И немного от себя: Полемика - один из распостраненных и древнейших видов спора в научных кругах. И как в любом споре, его цель - установление ИСТИНЫ, а истина не может базироваться на обмане. И ни "кацапы", ни "хохлы" здесь ни при чем.
То, что на заборе написали свое видение правил, это их проблемы.
Полемика это самый грязный и извращенный вид спора в применении методов.
Источник: https://censor.net.ua/n3173596
Блин, применительно к 2014 году стрый лозунг: "Кто был ничем тот станет всем!"
Девяносто прОцентов наших дОцентов вместо "портфЕль" говорят "пОртфель"!