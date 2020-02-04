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 Політика України
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Все про:Богуцька Ліза (6) Головаха (2) Слуга народу (626)

 Така культура спілкування - це і є минуле, - Головаха про висловлювання Богуцької

Під час полеміки необхідно дотримуватися культури спілкування, і в жодному разі не можна переходити на особистості.

Таку думку в ефірі програми "Громадська хвиля" на Громадському радіо висловив соціолог, доктор філософських наук, професор, заступник директора Інституту соціології НАН України Євген Головаха, коментуючи допис у соцмережі народної депутатки від "Слуги народу" Єлизавети Богуцької, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, професор зауважив, не має образи з приводу того, що депутатка його не знала, бо він про неї "також не чув". Проте зауважив, що допис Богуцької був неприємним для нього, і побажав молодому поколінню пам’ятати про культуру спілкування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Богуцька спершу назвала соціолога Головаху "якимось дідусем позаминулого століття", а потім вибачилася, переплутавши його прізвище

"Для мене це неприємне, але, до речі, це другорядна справа. Тут тільки єдине – це рівень культури. Я б хотів наголосити на одній деталі - це полеміка. Полеміки можуть бути будь-якими - гарячими, завзятими, але ніколи не треба переходити на особистості. Особливо переходити на певні ознаки - за віком, статтю, етнічним походженням, станом здоров’я і так далі. Це вже у світі всі порядні люди давно зрозуміли. І минулим є саме ось такий підхід - коли людина каже, що "оцей дід стоїть і щось говорить". Яка різниця - хто говорить? Бо важливо - що говорить… Така культура спілкування - з минулого. І про це я хочу наголосити - що можливо бути формально молодим за віком, а за культурою - бути у далекому минулому, у середньовіччі. І це треба, щоб люди розуміли - що це не залежить від віку…", - резюмував Головаха.

Нагадаємо, народна депутатка від СН Єлизавета Богуцька написала 31 січня пост у Facebook, де прокоментувала дискусію між міністром Кабінету міністрів Дмитром Дубілетом і Євгеном Головахою у студії "Свободи слова Савіка Шустера". Зокрема, соціолог опонував міністру, заявляючи про необхідність проведення повноцінного перепису населення. Богуцька написала допис, використовуючи некоректні висловлювання щодо Євгена Головахи. Зокрема, вона натякала на нібито поважний вік професора. Згодом депутатка вибачилася, але переплутала його прізвище.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173596
 
   
 Топ коментарі
 
Новые хозяева жизни. Быдло к власти пришло под зелеными флагами.
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Миха Чаплыга
10 ч. ·

НАХИБА Богуцкая от Зеленского просит прощения у "Головка" если обосрала Головаху? Они даже не знают тех, кому на голову гадят ((((
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он усомнился в адекватности зе,

а это у них считается невоспитанностью.

да хоть у папы евойного спросите.
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шо предлагаешь ей вернуться опять к продаже билетов в туалет ? а как же управление страной . на кого оставить ?
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«Кожню продавчиню квитків у привокзальному сортирі, можна навчити керувати Малороссієй !»
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Головаха выглядел беспардонным и и невоспитанным в дискуссии.Горлопан.Аргументы были ничтожны по сути.
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он усомнился в адекватности зе,

а это у них считается невоспитанностью.

да хоть у папы евойного спросите.
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Новые хозяева жизни. Быдло к власти пришло под зелеными флагами.
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Там все такие, метку ставить негде. Советник Премьер-Профан-министра по экономическим вопросам Алексей Мушак по поводу пенсионной реформы: "Я с удовольствием отменил бы пенсии вообще. Украинцы и так помогают родителям, которые в свою очередь обязаны еще где-то работать." Этот ДЭБИЛ советник по экономике у ПРОФАНА!
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Миха Чаплыга
10 ч. ·

НАХИБА Богуцкая от Зеленского просит прощения у "Головка" если обосрала Головаху? Они даже не знают тех, кому на голову гадят ((((
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Пенсионеры вас привели к власти. И вас жаба давит дать им покушать бесплатно ? Скоты вы после этого.
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Одноклеточные все равно не поймут, что натворили
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А зелені і є натуральними патентованими совками.
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Немцы о нынешней зеленой власти

https://taz.de/Die-Ukraine-nach-Selenskis-Wahlsieg/!5638760/

"Украина после победы Зеленского на выборах
Безмолвный в Киеве

Украиной правит серийный герой, который знает о русских комиках больше, чем о своей стране. Интеллектуальная катастрофа...."

Вовочку просто бараном называют. Перевод статьи тута
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Команда зхеленского-быдлокоманда во главе с самим зе.Разумков пытается дистанциироваться,если еще провалит и продажу земли,у него будет шанс войти в историю.
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До речі, пан Євген помилився, називаючи Лізу Богуцьку молодим поколінням. Вона точно за віком до нього не належить. І так, правда, навіть повага і толерантність у молодих вишюща на порядок.
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Зрелая с***! Но способная - внешность не позволяла зарабатывать на шесте, так она пустила в ход оральные способности в качестве блоггерши, спекулируя крымским происхождением...
Блин, применительно к 2014 году стрый лозунг: "Кто был ничем тот станет всем!"
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У Шустера если сравнивать Дубилета и остальных горлопанов,то это всё равно, что сравниватьТеслу Маска и бричку.
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Про яку культуру спілкувуання та полеміки говорить шановний професор?Рівень культури нинішньої влади- це запропонувати бабці продати пса,та ще вміння грати самі знаєте чим на роялі...
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На то она и богуцкая, чтобы не знать ни истории Украины, ни ее ученых.
Их таких целое стадо зашло в Раду.
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После произошедшего, что с нее можно взять окроме мандата?
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Треба ще аналізи з психлікарні на предмет розумового здоровья
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Та ні, така "культура" спілкування не з минулого, така "культура" спілкування це наша сьогоднішня реальність. Зебіли всі такі, починаючи з хама Зеленського і закінчуючи останнім зебільним ідіотом. Зебіли, ви це зробили, разом.
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И сделаем вас ещё не раз!
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Ай, молодець! Чесно і відкрито, але тільки, придурку, не нас, а себе. Себе, ідіоте ви так зробили. Це ж тобі, дебіле, жити серед цього хамства і ненависті, в цьому зебільному дурдомі. Тобі і твоїм дітям.
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Зеленський наївний? Не смішіть. А від статті заказухою тхне.
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Заказуха? А почему её не стало? НЕФОРМАТ!
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Может её не стало потому что её этот немец прочитал и сказал , что он такого не говорил (
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Вы посмотрите интервью немца с Дейнегой и сравните то что было написано в статье и тогда окажется или немец на видео врёт ( хотя вряд ли ) или кто-то статью написал от себя про этого немца
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Ну интервью этого немца с дейнегой на 24 я смотрел ещё где то месяц назад и там он заявил , что петя конечно не подарок , но при зе он не хочет больше продливать контракт , так не видет больше смысла служить в армии которую настраивают на капитуляцию
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А ему нравится жить среди быдла. Он и сам быдло, и дети его. Быдло выбирает быдло.
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Баран, то есть ты, это и есть быдло.....
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Кацап, а чего ты своего аквафреша стесняешься?
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И сделаем вас ещё не раз!
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А не смущает, что ты тут один такой придурок?
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Нет, не смущает! Тут собирается ШАКАЛАдная аудитория. Других тут быстро банят. И меня скоро не будет. Но запалить ШАКАЛАдный пердак.... Это святое!
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А где собирается зебилоидная аудитория?? Схожу , поржу.
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Меня этот вопрос тоже волнует - только вот ответа не разу от свидетелей зе не получил
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"А где собирается зебилоидная аудитория?" Отвечаю. Нигде не собирается! Живут себе люди. Чхать на вас,националозабоченных, хотели! Зебильную аудиторию вполне устраивают действия власть. Жопы у нас не горят.

А вот придурки, вроде вас, воют и на Цензоре, и фес заваен, олигархи воют и плачут.
А это означает, что Зеленский наступил туда куда нужно....
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Слушай ты когда ты эти шесть лет жрал пил срал и трахался это нациналозабоченая аудитория не пустила сруский мир к тебе домой и смотрю тебя это сильно расстроило
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А что вы, уважаемый профессор, от нее хотите - "служанка". Если судить по их делам, словам, поступкам, то к месту привести слова литературного героя: "- Вы стоите на самой низшей ступени развития, - перекричал Филипп Филиппович, - ... позволяете себе с развязностью совершенно невыносимой подавать какие-то советы космического масштаба..."
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"В частности, она намекала на якобы почтенный возраст профессора. Впоследствии депутат извинилась, но перепутала его фамилию."
Источник: https://censor.net.ua/n3173596

Возраст прифессора то может и почтенный, но проблема с краткосрочной памятью (раз фамилию путает) таки у Богуцкой. А проблемы с краткосрочной памятью - симптом нехороший...
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Псы безродные и кухарки пришли к власти
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А причем здесь вообще прошлое? Что за бред.
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Это Головаха вело себя не лучше, быдляк такой же...
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Доктор философских наук должен знать, что полемика переводится как военное искусство ,

является видом спора, при котором не важно найти компромисс или истину, а важно морально и иформационно уничтожить противника, в том числе используются и ложные аргументы и подмена подмена понятий и т.д.
Поэтому и полемика является недопустимой, но для кацапов здесь можно делать исключение)))
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Вы откуда набрались столь искаженных представлений? В полемике, как и в любом споре недопустимы никакие ложные аргументы.
Из википедии:
"В полемике, как и в споре вообще, недопустимы (нечестны) некорректные приёмы: подмена тезиса, аргумент к силе[en] или к невежеству, использование ложных и недоказанных аргументов и т. п."
И немного от себя: Полемика - один из распостраненных и древнейших видов спора в научных кругах. И как в любом споре, его цель - установление ИСТИНЫ, а истина не может базироваться на обмане. И ни "кацапы", ни "хохлы" здесь ни при чем.
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Полемика используется в пропаганде, информационных диверсиях, в информационной войне и т.д. Это инструмент военного дела.
То, что на заборе написали свое видение правил, это их проблемы.
Полемика это самый грязный и извращенный вид спора в применении методов.
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А если я в споре тебе в рыло заеду? Это полемика?
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Все зависит от ключевого слова если)))
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Вы вообще понимаете о чем говорите? Полемика - это спор. При чем тут пропаганда и диверсия? Зачем вы мне расскрываете полет своей бурной фантазии? Приведите пож. свои источники знаний.
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"переходить на определенные признаки - по возрасту, полу, этническому происхождению, состоянию здоровья и так далее." - це такий стиль спілкування притаманний кацапам, якщо в них нема інших аргументів. то вони переходять до обговорення зовнішності, шукають в ній недоліки, якими докоряють опоненту.
Источник: https://censor.net.ua/n3173596
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Мерзкая блевотина лиза окончательно берега потеряла.мразь!!
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Зрелая с***! Но способная - внешность не позволяла зарабатывать на шесте, так она пустила в ход оральные способности в качестве блоггерши, спекулируя крымским происхождением...
Блин, применительно к 2014 году стрый лозунг: "Кто был ничем тот станет всем!"
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"Тут тільки єдине - це рівень культури." - єх добродію, - де культура, а де зелена цвіль. Між іншим прийшло на думку - колись була така група "Красная Плесень", а в нас тепер "Зелёная Плесень" рулить державою.
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про яку культуру йдеться? Про що Ви?? Ці злидні виховувались в малороських іпінях, хто б мав їм привити "культуру спілкування"? А тепер дорвались до корита, то взагалі гальми втратили. Бидло залишиться бидлом, навіть, якщо йому в руки поклади гетьманську булаву, чи царський скипетр.. Це такий рівень сьогоднішної влади, - або в штанях прямо в будівлі Ради коперсаються, або повіям листівки пишуть, або хамлять з екранів телевізору, або брешуть, або мордяки одне одному мутузять.. Єдине чим вони оволоділи досконало, - хамуватість, бидлячество та недоумкуватість.
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а втім, який президент, така в нього і "команда"..(
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нормальное у нас молодое поколение - зеле 42, лизке ,судя фейсу, все 50
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Млять!
Девяносто прОцентов наших дОцентов вместо "портфЕль" говорят "пОртфель"!
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Шановний пане професор, зебілізм та культура поняття несумісні.
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