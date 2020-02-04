 Така культура спілкування - це і є минуле, - Головаха про висловлювання Богуцької

Таку думку в ефірі програми "Громадська хвиля" на Громадському радіо висловив соціолог, доктор філософських наук, професор, заступник директора Інституту соціології НАН України Євген Головаха, коментуючи допис у соцмережі народної депутатки від "Слуги народу" Єлизавети Богуцької, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, професор зауважив, не має образи з приводу того, що депутатка його не знала, бо він про неї "також не чув". Проте зауважив, що допис Богуцької був неприємним для нього, і побажав молодому поколінню пам’ятати про культуру спілкування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Богуцька спершу назвала соціолога Головаху "якимось дідусем позаминулого століття", а потім вибачилася, переплутавши його прізвище

"Для мене це неприємне, але, до речі, це другорядна справа. Тут тільки єдине – це рівень культури. Я б хотів наголосити на одній деталі - це полеміка. Полеміки можуть бути будь-якими - гарячими, завзятими, але ніколи не треба переходити на особистості. Особливо переходити на певні ознаки - за віком, статтю, етнічним походженням, станом здоров’я і так далі. Це вже у світі всі порядні люди давно зрозуміли. І минулим є саме ось такий підхід - коли людина каже, що "оцей дід стоїть і щось говорить". Яка різниця - хто говорить? Бо важливо - що говорить… Така культура спілкування - з минулого. І про це я хочу наголосити - що можливо бути формально молодим за віком, а за культурою - бути у далекому минулому, у середньовіччі. І це треба, щоб люди розуміли - що це не залежить від віку…", - резюмував Головаха.

Нагадаємо, народна депутатка від СН Єлизавета Богуцька написала 31 січня пост у Facebook, де прокоментувала дискусію між міністром Кабінету міністрів Дмитром Дубілетом і Євгеном Головахою у студії "Свободи слова Савіка Шустера". Зокрема, соціолог опонував міністру, заявляючи про необхідність проведення повноцінного перепису населення. Богуцька написала допис, використовуючи некоректні висловлювання щодо Євгена Головахи. Зокрема, вона натякала на нібито поважний вік професора. Згодом депутатка вибачилася, але переплутала його прізвище.