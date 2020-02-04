EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Коронавірус із Китаю Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 Політика України
  4241  93
Все про:Росія (15441) Франція (826) нормандська четвірка (971) Понсен (14)

 Ставити Росію в кут, наче учня, немає сенсу, - посол Франції в Україні де Понсен

Франція виступає за діалог з Росією, оскільки утримання РФ "в ізоляції" не є хорошою стратегією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен в інтерв'ю hromadske.

Говорячи про те, чому президент Франції Емманюель Макрон вирішив відновити контакти з Росією, посол повідомив, що попередня стратегія не давала хороших результатів.

"Точкою відліку для президента Макрона було те, що попередні стосунки з Росією не могли тривати далі. Ситуація, в якій ми не розмовляли з росіянами, в якій ми піддавали їх ізоляції чи тримали від них дистанцію — це все не було доброю тактикою та стратегією. Головним чином тому, що не давало хороших результатів. Роками не збирався "нормандський саміт", не було жодного прогресу. Отже, первинним прагненням президента Макрона було те, що потрібно спробувати відновити довіру, почати з ними говорити, зокрема, з Володимиром Путіним, відновити контакт, але при цьому з чітким дотриманням умов такого діалогу", - сказав посол.

Також читайте: Деякі пункти Мінських угод заслуговують уточнення і деталізації, - посол Франції в Україні де Понсен

Разом з тим де Понсен додав, що позиція Франції абсолютно не змінилася ані стосовно територіальної цілісності України, ані стосовно санкцій проти Росії, які регулярно подовжувалися, в тому числі й зовсім недавно на рівні Європейського Союзу. Тобто, діалог — так, але діалог вимогливий, і такий, що приносить результати, адже ми бачимо повернення до "нормандського формату". Це напряму пов’язано з тим, що ми працювали над відновленням довіри між Путіним та Зеленським".

"Росія є великим партнером, в неї є військова сила, а також економічні потужності, у нас є економічні інтереси в Росії, як і в України. Тому ставити Росію в кут, наче учня в шкільному класі, не має сенсу. Потрібно з ними вести діалог", - резюмував посол.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173593
 
 
 Топ коментарі
 
Правильно, її потрібно ставити в стійло наче тупу скотину.
 показати весь коментар
 
нужно не в угол, а к стенке
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Правильно, її потрібно ставити в стійло наче тупу скотину.
 показати весь коментар
 
 
Можна і в кут. Але не як школяра, а як дорослу людину - у колвнно-ліктьову позу. І жарити. Всім світом.
 показати весь коментар
 
 
Залиште це китайцям - їх багато (близько 140 млн офіційних гомосексуалістів). Ставити Росію в кут, наче учня, немає сенсу, - посол Франції в Україні де Понсен - Цензор.НЕТ 6023
 показати весь коментар
 
 
Китайцям, так китайцям. Аби лиш результат був. 😁
 показати весь коментар
 
 
Не допоможе, вже скільки разів ставили, ці довбні вилазять зі свого гівна і марають ним всіх, хто хоч трохи чистіший за них. Тут один спосіб, закопати це гівно і як мога глибше.
 показати весь коментар
 
Канечьна. Россиюшку надо любить и вустрицами кормить!
 показати весь коментар
 
 
Этого французы никому не отдадут, это своё, родное.
 показати весь коментар
 
Эту лядь нужно ставить раком и на площади! Ставить Россию в угол, как школьника, нет смысла, - посол Франции в Украине де Понсен - Цензор.НЕТ 445
 показати весь коментар
 
 
Лягушатників расеюшка не поливає "градами" з своєї території і не озброює банди, щоб убивали українців на українській території.
 показати весь коментар
 
Некоректне порівняння. росія - це політичний гопнік. Відповідною має бути реакція.
 показати весь коментар
 
 
Вместе с тем де Понсен добавил, что позиция Франции абсолютно не изменилась ни относительно территориальной целостности Украины, ни относительно санкций против России, которые регулярно продлевались, в том числе и совсем недавно на уровне Европейского Союза: "То есть, диалог - да, но диалог требовательный и приносящий результаты, так как мы видим возвращение к "нормандскому формату". Это напрямую связано с тем, что мы работали над восстановлением доверия между Путиным и Зеленским" Источник: https://censor.net.ua/n3173593
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Понсен говорить про результати, але не говорить, що ці результати можуть бути негативними. Тобто ми бачимо зовсім інший вектор руху Франції. Варто було би виключити Францію з Нормандського формату.
 показати весь коментар
 
 
Корочше - цей Поцсен приїхав топити за *****. Франція нам не союзник.
 показати весь коментар
 
 
да они всю историю думали только о себе - так шо не удивительно
 показати весь коментар
 
 
жабоеды хреновы.. дух маршала Петена вселился в некрофила Макрона и его посла де Понсена..
 показати весь коментар
 
 
Да, эти научат...

Як французи просто перестали стріляти, а де Голля, який закликав боротися, дали під трибунал.
Отже, до кінця тридцятих років французька армія вважалася найпотужнішою в Європі. Коли Гітлер домовився зі Сталіним і вторгся до Польщі, Франція, слідом за Англією, оголосила Німеччині війну.
За ідеєю, це подія сама по собі мала змусити Гітлера присісти і включити задню.
Але щось пішло не так.
10 травня 1940 німці почали наступ в Арденнах, а 14 червня німецька армія увійшла в Париж. Через тиждень Франція капітулювала.
Особливо знущальний зигзаг історії полягає в тому, що вже напередодні поразки французький уряд закликав до влади героїв-переможців Першої світової - 84 -літнього маршала Філіпа Петена (перемога під Верденом в 1916 році) і 72-літнього генерала Максима Вейгана (під час підписання Компьенского перемир'я зачитував німцям його умови).

Через тиждень після призначення герой-переможець Вейган запропонував припинити "безглузде кровопролиття" і укласти з німцями перемир'я. Ще через 2 тижні, напередодні вступу німців до Парижа, про перемир'я заговорив і маршал Петен.
 показати весь коментар
 
 
Вже після падіння Парижа, коли французький уряд втік в Бордо, не бажаючого здаватися прем'єр-міністра Поля Рейно відправили у відставку, а його місце зайняв Петен, який негайно закликав французів "просто перестати стріляти".
За цей місяць французи так втомилися від війни, ну так втомилися, що пропозиція Петена була сприйнята на ура. "Довгоочікуваний мир", "наші хлопчики більше не гинуть", ось це все.

І тільки 50-літній Шарль де Голль з Лондона баламутив воду і закликав французів продовжувати чинити опір.
У відповідь миротворці з уряду Петена заочно піддали де Голля військовому трибуналу і засудили до смерті, а заодно і до конфіскації майна, щоб два рази не вставати.
Отже, Франція окупована, але не повністю. Уряд Петена приніс нації довгоочікуваний мир (тобто, капітуляцію) і "домовився десь посередині". Рейх забрав собі 60% території Франції, решта 40%, так і бути, залишилося за французьким урядом.
Сам уряд перебрався в містечко Віші, а залишений клаптик суверенної Франції гордо назвали "Вільної зоною".
Епоха республіки закінчилася, почалася епоха колабораціонізму. Слово "колабораціонізм", до речі, придумав рятівник нації маршал Петен.
Характерно, що дії уряду Віші представляли собою реванш махрової, ватної Франції над республікою.
 показати весь коментар
 
 
Перше, що зробили "нові обличчя", це змінили Конституцію. Вся влада переходила до "глави держави" Петена, а гасло французької революції "Свобода, рівність, братерство" було замінено на "Праця, сім'я, батьківщина". Потім "нові обличчя" почали боротьбу з інакомислячими. Першими під роздачу потрапили комуністи і масони.

Потім дійшла черга до євреїв. Почали з перепису євреїв, продовжили забороною займати державні посади, і вже до кінця року перейшли до арештів усіх євреїв-іноземців. У грудні 1940-го в таборах "Вільної зони" сиділо більше 50 000 євреїв.
Далі більше. У 1941 уряд Віші зайнявся єврейською "деолігархізацією". За новим законом їхні підприємства "аріанізовувались" і конфісковувались на користь "нових облич". Братський Рейх теж не залишився у програші, тому що "нові обличчя" щедро постачали її робочими руками.
Будувати в Німеччині "новий світовий порядок" відправлялися пачками як євреї, так і французи. Причому апетити Рейху росли рік від року.
В рамках колаборації уряд миротворців взяв участь і в гітлерівському "остаточному вирішенні єврейського питання".
«Нові обличчя» відправили в німецькі концтабори 76 000 євреїв.
З відщепенцями з Опору, яких де Голль з Лондона всіляко підбивав розхитувати мир і новий порядок, теж особливо не церемонилися.
У 1943 "нові обличчя" створили "Французьку Міліцію". Нова Міліція покликана боротися з "тероризмом" (Опором) і "виразкою єврейства". А що поробиш, такий ось був "запит суспільства".
Дивно, але перемир'я з "братньою Німеччиною", договорняки десь посередині і навіть боротьба з євреями не врятували колабораціоністів від повної окупації. Коли в 1942-му союзники висадилися в північній Африці, французькі колонії перейшли на сторону воюючої Франції. Гітлер зрозумів, що досить награвся в миротворця, і в 43-му окупував Францію повністю. До бенкету приєдналася Італія, відкусивши собі Корсику й південний схід "Вільної зони". З цього моменту влада уряду Віші стала просто картонною.
6 червня 1944, день "Д". Союзники висадилися в Нормандії і почали колупати Рейх із заходу. 19 серпня бабахнуло повстання Опору в Парижі. Через тиждень він був звільнений. Де Голль з тріумфом пройшов по Єлисейських Полях.
Тим часом у "нових облич" тривало веселе шоу. Вони встигли заарештуватися німцями, потім евакуюватися до Німеччини і навіть - будете сміятися - взяти участь у "французькому уряді у вигнанні".
У травні 1945-го шоу різко змінило продюсерів. «Нові обличчя» були доставлені в Париж, де постали перед судом. Петен, Лаваль і ще ряд товаришів були визнані державними зрадниками. Фінальною дією шоу був розстріл. З конфіскацією, зрозуміло.
Мораль всієї історії проста і доступна: "борітеся - й поборете".
Де Голль, тягнув націю боротися за свою незалежність, домігся свого.
Петен, який закликав перестати стріляти заради якого завгодно миру, в кінці кінців отримав свій символічний контрольний постріл. З поваги до похилого віку обвинуваченого і його заслугам в роки Першої світової війни смертна кара для Анрі Філіпа Петена була замінена на тюремне ув'язнення. У 1951 році він був переведений з в'язниці в цивільну лікарню, де і помер.
Автор: Максим Сердечний
За матеріалами https://enigma.ua/
 показати весь коментар
 
 
а нет других параллелей...потребляйте то,шо есть Ставити Росію в кут, наче учня, немає сенсу, - посол Франції в Україні де Понсен - Цензор.НЕТ 5167
 показати весь коментар
 
Это мерзавец в чистом виде. Людоед в костюме и с галстуком.
 показати весь коментар
 
 
Політика умиротворення агресора до добра ніколи не доводила,і зараз не доведе.Нічому вас історія так і не навчила...
 показати весь коментар
 
 
жабоеды видать напрашиваются на хардкор ... думают, что жилетики успокоятся, если с хкуйлом договориться ...а оно не так
 показати весь коментар
 
Вопрос не бесспорный - по факту Французы по итогам 2мв стали очень неплохо себя чувствовать, не превратив города и экономику в руины, и не положив миллионы своих солдат, решив свои проблемы чужими руками. А в случае с Россией, которая перед ними хвостиком машет - дружите с нами, и вам будет хорошо - какая Украина, какое международное право? "Какой в такую минуту может быть Козлевич?"
 показати весь коментар
 
вот нихера не знакомы французы с народным мокшанским творчеством... и, в частности, с поговорками про свиней за столом...
 показати весь коментар
 
 
им накласть, они ж свинью не за свой стол пускать собрались, а за наш.
 показати весь коментар
 
 
скоро новый президент во Франции ,будет действовать противоположно,чем этот ,этот не оправдал надежд большинства французов - это точно
 показати весь коментар
 
 
вот мне не понятно - зачем тогда посылать почти 600 военных в Африку - не логично как то))
 показати весь коментар
 
 
Згоден її треба п.здити можливо й ногами.
 показати весь коментар
 
 
Французы всегда были политическими шлюхами и ссыкунами...
Достаточно вспомнить их поведение и участие в первой и второй МВ...
Прислушиватся нужно к мнению настоящих лидеров...США и Великобритания...а не мнения предателей и союзников твоих врагов
 показати весь коментар
 
 
1940-41...Париж...
Не стоих оставлять Германию в изоляции!
Их мнение оченьь важно для мира в Европе...
 показати весь коментар
 
 



Стрєлок Воз борн ту Хєлл






Звернення Романа Ковальова.(того самого офіцера ЗСУ,якого ******** за пост у фейсбуці)


https://twitter.com/i/status/1224601125673893888



 показати весь коментар
 
 
Выигрыш по судам у газпрома,показал,что такой путь очень даже рентабелен. А раз так,то разве так мало у нас к ней вопросов ? Значит этим ее и давить пока давится.Исками,судами. Пока ей не станет очевидно,что это ее тупик и он бесконечен.До ее полной смерти .
 показати весь коментар
 
 
Войны не выигрываются судебными исками...
Иски это итог платы агрессора за войну...
 показати весь коментар
 
 
Ну выиграй войной,раз такой боевой )) Шестой год готовишься ? ))
 показати весь коментар
 
Тормоз! Это не война РФ против Украины...
Это война РФ со всем Западным миром...
Их личное вендетто за развал СеРуСеРу...
Без него РФ превратилась из мирового лидера в регионального гопника...
Воевать будут ВСЕ!
и каждый сам выберет свою сторону...
 показати весь коментар
 
 
Сейчас Европа повторяет новый аншлюз Гитлера...
Европа наивно верит что войны не будет...
Но снова будет лежать в руинах как после 1 и 2 МВ...
 показати весь коментар
 
 
Ну так выбирай скорее сторону )) Шестой год ведь ))
 показати весь коментар
 
Путь войны выбрала НЕ Украина . Войну нельзя остановить .Её можно выиграть , а можно проиграть .Понятно что в век информационных технологий появилась возможность воевать информационно а в информационной войне часто бывает что одна из сторон проигрывая войну в реальной жизни выставляет поражение как победу в войне виртуальной , а лукавство всем кажется похожим на правду .Но от этого поражение не перестаёт быть только поражением . Поэтому если мы хотим победы то её прийдётся добывать на поле боя , а если чего то другого -просто мира , дипломатического компромисса , урегулирования конфликта , начала диалога то мы должны понимать простую истину .У поражения много определений , но СУТЬ остаётся одной и той же
 показати весь коментар
 
 
Нада б паРашку повесить , а уж лучче-закопать!!
 показати весь коментар
 
 
И потому решили поставить Украину раком.
 показати весь коментар
 
Франция выступает за диалог с Россией, поскольку удержание РФ "в изоляции" не является хорошей стратегией. Источник: https://censor.net.ua/n3173593

Франція все більше і більше нагадує валютну повію Ставить Россию в угол, как школьника, нет смысла, - посол Франции в Украине де Понсен - Цензор.НЕТ 8824

Ставить Россию в угол, как школьника, нет смысла, - посол Франции в Украине де Понсен - Цензор.НЕТ 6078
 показати весь коментар
 
 
Щось не сходиться. В тому сезоні паризькі красуні носили черевички на платформі.
 показати весь коментар
 
Ну, солдатам не до вишуканості - можна і в старомодному взутті взути.
 показати весь коментар
 
 
Украина - самое логичное и актуальное для Кремля направление блицкрига,

https://www.checheninfo.com/2020/01/28/852/
 показати весь коментар
 
шо прошлый посол, шо этот - просто политика Кэ д'Орсе ,а вернее президентов Франции, однозначна - Франция превыше всего - как то так
 показати весь коментар
 
 
когда у нас это поймут - Порох понимал ,а этот нет
 показати весь коментар
 
 
Самая позорная нация в Европе , это французы . Читал я одну книгу о сталине , но написанную на Западе , где сталин вообще не воспринимал никак французов , а они как и сегодня зад лизали
 показати весь коментар
 
 
просто сталин не отдавал долги - а они были огромные - вы однако, за шо, так французов не любите? люди как и везде разные - есть хорошие и плохие - а законы просто заставляют ,жить и поступать ,как они и делают - нам с нашими законами тяжело это понять - многие ведь думает - шо заграница это манна небесная - а таки нет ,далеко нет
 показати весь коментар
 
 
Жаль Господь не разместил Францию рядом с Рашкой((((
 показати весь коментар
 
 
"Загонять гитлеровскую Германию в угол-неэфективно...." Забыли?! Чем окончилось?!
 показати весь коментар
 
 
А головне це газ, ГАЗ, ГААААЗЗЗЗ!!!!!!! Навіть нагла смерть президента "Тоталь" від руки алкаша-водія, участь кацапської агентури у підбурюванні "жовтих жилетів" та кацапська терористично-диверсійна база у французських Альпах не може утримати жалюгідних хранцузів від плазування перед ******, бо газ і гроші тхнуть непереможно. Мерзотні европейські повії, тут вже без жодного перебільшення.
 показати весь коментар
 
 
Тебя урода жабоедного спросить забыли)))
 показати весь коментар
 
Вы жабоеды уже понянчились в 1939 с Гитлером, ну и к чему это привело
 показати весь коментар
 
 
Какой угол...Обнести колючей проволокой и ров вокруг с крокодилами.И дружелюбную Францию туда же.
 показати весь коментар
 
"Киев - мать городов русских" почему-то находится в Украине, а самая, самая русская Россия почему-то находится на московских болотах. Страну, которая украла название, история, религию, которая напала на русскую землю, на Украину, нет смысла ставить в угол, как школьника, ее место в стойле, ее необходимо именно держать "в изоляции"
 показати весь коментар
 
 
зря британцы с американцами освободили Франции в 1944 году. У Германии была военная мощь, с ней можно было бы развивать общие экономические интересы. А на жабоедов можно было бы и насрать и оставить Гитлеру Париж и все атлантическое побережье, чтобы французы не мешали торговать.
 показати весь коментар
 
 
Россия является крупным партнером, у нее есть военная сила, а также экономические мощности, у нас есть экономические интересы в России Источник: https://censor.net.ua/n3173593
--------------------------------------------
гедь добавити нічого
 показати весь коментар
 
Итак, первичным стремлением президента Макрона было то, что нужно
попытаться восстановить доверие, начать с ними говорить, в частности, с
Владимиром Путиным, восстановить контакт, но при этом с четким
соблюдением условий такого диалога

Прям до боли знакомые тезисы. Им (местным дурачкам, лягушатникам и фрицам) всем тексты один и тот же ФСБ-шник писал?

 показати весь коментар
 
 
угу. надо как гопника - по ипалу. иначе не доходит.
 показати весь коментар
 
 
в гітлера смоктали і в ***** смокчуть...це клініка
 показати весь коментар
 
У французов большой опыт общения с оккупантами. Они в свое время уже с Гитлером вели разговоры, после чего тот оккупировал Францию
 показати весь коментар
 
 
Ну тоді нехай посадить цю свиню за стіл. Відразу "смысл" зрозуміє.
 показати весь коментар
 
 
Цікаво, а щоб воно казало, якби окупували частину їхньої території?
 показати весь коментар
 
Конечно французам нет смысла - Прованс, например, Россия пока ж ещё не отжимала. А вспоминать всякую ерунду, типа режим Виши, так то ж давно было.
 показати весь коментар
 
Не иначе, у путлера есть видео, где гей макрон долбится в анус с нигерами....
 показати весь коментар
 
Колись так само не бажали ставити у куток Німеччину та совок - дочого це привело???
 показати весь коментар
 
Що тут казати -- всі хто прогинається під хабарі Московії за всі віки то повії, і погано коли це Європа, бо вона декларує моральні цінності,а от у Московії на всі віки була відсутня мораль і сором, завдяки прогибу Європи під хабарі Москви, замість Московії на мапі світу з явилась міфічна Росія.

До речі ті держслужбовці, особи і організації в Україні хто бере хабарі Московії такі ж класичні повії і курви, бо їдуть проти Бога і Його правди Ставити Росію в кут, наче учня, немає сенсу, - посол Франції в Україні де Понсен - Цензор.НЕТ 2393
 показати весь коментар
 
 

@13Hellis_13
·
Все очень просто. Ле Пен путину больше не нужна. Путин оседлал Макрона.
 показати весь коментар
 

Радио Свобода
@SvobodaRadio

Российская компания потребовала от Марин Ле Пен 9 миллионов евро.
 показати весь коментар
 
Отсидел человек в тюрьме, вышел и опять совершил преступление, а судья такой: " Не помогло ему предыдущее наказание, не будем мы его лишать свободы - отпустим".
 показати весь коментар
 
помогают захватчикам мрази. они не дальновидны! такими своими действиями они поощряют захватчиков к новым захватам чужих земель. Это все приведет к большой войне!!!
 показати весь коментар
 
Макрон стелится перед ******, ***** имеет компромпт на Макрона. После их закрытой встречи ***** выложил Макрону. Макрон есть гомосек да и наркота там присутствует. Вот и Макрон стелится перед ******,
 показати весь коментар
 
Ну естественно нет смысла.Тем более прости*утке,которую имеет раша раком.
 показати весь коментар
 
Франция, Германия, Италия самые известные их стран-проституток Европы, которые пользует Россия. Когда Орда во главе с Путлером кинулась опять захватывать соседние территории, чтобы восстановить свою гнилую империю, наверняка это учитывалось. Желаю еще раз французской "Тотал", менеджмент которой летал за медальками к Медведеву, столкнуться на взлетной полосе с очередным снегоуборщиком. Желаю всем, кто любит Украину, не покупать товары не только из Мордора, но и товары путинских проституток. Им-то, в общем, плевать купим мы ихнее какое дерьмо или нет, их пользует богатый клиент, за счет которого они пытаются обеспечить больше свое дерьмовое благосостояние, но Россия убивает наших людей и пытается уничтожить нашу государственность, поэтому нам не должно быть наплевать, кто у этих проституток является их самым щедрым клиентом.
 показати весь коментар
 
 
Логика идиота. Договориться с Путиным можно только на условиях Путина.
 показати весь коментар
 
Ну конечно же, ведь в цивилизованном обществе принято не "ставить в угол" преступников, а изолировать их от социума в соответствующих местах.
Но эти хитрожопые и беспринципные европейцы готовы "вести диалог" с ворами и убийцами, только бы ни один цент не проскользнул мимо их кассы...
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору