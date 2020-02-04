 Ставити Росію в кут, наче учня, немає сенсу, - посол Франції в Україні де Понсен

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен в інтерв'ю hromadske.
Говорячи про те, чому президент Франції Емманюель Макрон вирішив відновити контакти з Росією, посол повідомив, що попередня стратегія не давала хороших результатів.
"Точкою відліку для президента Макрона було те, що попередні стосунки з Росією не могли тривати далі. Ситуація, в якій ми не розмовляли з росіянами, в якій ми піддавали їх ізоляції чи тримали від них дистанцію — це все не було доброю тактикою та стратегією. Головним чином тому, що не давало хороших результатів. Роками не збирався "нормандський саміт", не було жодного прогресу. Отже, первинним прагненням президента Макрона було те, що потрібно спробувати відновити довіру, почати з ними говорити, зокрема, з Володимиром Путіним, відновити контакт, але при цьому з чітким дотриманням умов такого діалогу", - сказав посол.
Разом з тим де Понсен додав, що позиція Франції абсолютно не змінилася ані стосовно територіальної цілісності України, ані стосовно санкцій проти Росії, які регулярно подовжувалися, в тому числі й зовсім недавно на рівні Європейського Союзу. Тобто, діалог — так, але діалог вимогливий, і такий, що приносить результати, адже ми бачимо повернення до "нормандського формату". Це напряму пов’язано з тим, що ми працювали над відновленням довіри між Путіним та Зеленським".
"Росія є великим партнером, в неї є військова сила, а також економічні потужності, у нас є економічні інтереси в Росії, як і в України. Тому ставити Росію в кут, наче учня в шкільному класі, не має сенсу. Потрібно з ними вести діалог", - резюмував посол.
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Понсен говорить про результати, але не говорить, що ці результати можуть бути негативними. Тобто ми бачимо зовсім інший вектор руху Франції. Варто було би виключити Францію з Нормандського формату.
Як французи просто перестали стріляти, а де Голля, який закликав боротися, дали під трибунал.
Отже, до кінця тридцятих років французька армія вважалася найпотужнішою в Європі. Коли Гітлер домовився зі Сталіним і вторгся до Польщі, Франція, слідом за Англією, оголосила Німеччині війну.
За ідеєю, це подія сама по собі мала змусити Гітлера присісти і включити задню.
Але щось пішло не так.
10 травня 1940 німці почали наступ в Арденнах, а 14 червня німецька армія увійшла в Париж. Через тиждень Франція капітулювала.
Особливо знущальний зигзаг історії полягає в тому, що вже напередодні поразки французький уряд закликав до влади героїв-переможців Першої світової - 84 -літнього маршала Філіпа Петена (перемога під Верденом в 1916 році) і 72-літнього генерала Максима Вейгана (під час підписання Компьенского перемир'я зачитував німцям його умови).
Через тиждень після призначення герой-переможець Вейган запропонував припинити "безглузде кровопролиття" і укласти з німцями перемир'я. Ще через 2 тижні, напередодні вступу німців до Парижа, про перемир'я заговорив і маршал Петен.
За цей місяць французи так втомилися від війни, ну так втомилися, що пропозиція Петена була сприйнята на ура. "Довгоочікуваний мир", "наші хлопчики більше не гинуть", ось це все.
І тільки 50-літній Шарль де Голль з Лондона баламутив воду і закликав французів продовжувати чинити опір.
У відповідь миротворці з уряду Петена заочно піддали де Голля військовому трибуналу і засудили до смерті, а заодно і до конфіскації майна, щоб два рази не вставати.
Отже, Франція окупована, але не повністю. Уряд Петена приніс нації довгоочікуваний мир (тобто, капітуляцію) і "домовився десь посередині". Рейх забрав собі 60% території Франції, решта 40%, так і бути, залишилося за французьким урядом.
Сам уряд перебрався в містечко Віші, а залишений клаптик суверенної Франції гордо назвали "Вільної зоною".
Епоха республіки закінчилася, почалася епоха колабораціонізму. Слово "колабораціонізм", до речі, придумав рятівник нації маршал Петен.
Характерно, що дії уряду Віші представляли собою реванш махрової, ватної Франції над республікою.
Потім дійшла черга до євреїв. Почали з перепису євреїв, продовжили забороною займати державні посади, і вже до кінця року перейшли до арештів усіх євреїв-іноземців. У грудні 1940-го в таборах "Вільної зони" сиділо більше 50 000 євреїв.
Далі більше. У 1941 уряд Віші зайнявся єврейською "деолігархізацією". За новим законом їхні підприємства "аріанізовувались" і конфісковувались на користь "нових облич". Братський Рейх теж не залишився у програші, тому що "нові обличчя" щедро постачали її робочими руками.
Будувати в Німеччині "новий світовий порядок" відправлялися пачками як євреї, так і французи. Причому апетити Рейху росли рік від року.
В рамках колаборації уряд миротворців взяв участь і в гітлерівському "остаточному вирішенні єврейського питання".
«Нові обличчя» відправили в німецькі концтабори 76 000 євреїв.
З відщепенцями з Опору, яких де Голль з Лондона всіляко підбивав розхитувати мир і новий порядок, теж особливо не церемонилися.
У 1943 "нові обличчя" створили "Французьку Міліцію". Нова Міліція покликана боротися з "тероризмом" (Опором) і "виразкою єврейства". А що поробиш, такий ось був "запит суспільства".
Дивно, але перемир'я з "братньою Німеччиною", договорняки десь посередині і навіть боротьба з євреями не врятували колабораціоністів від повної окупації. Коли в 1942-му союзники висадилися в північній Африці, французькі колонії перейшли на сторону воюючої Франції. Гітлер зрозумів, що досить награвся в миротворця, і в 43-му окупував Францію повністю. До бенкету приєдналася Італія, відкусивши собі Корсику й південний схід "Вільної зони". З цього моменту влада уряду Віші стала просто картонною.
6 червня 1944, день "Д". Союзники висадилися в Нормандії і почали колупати Рейх із заходу. 19 серпня бабахнуло повстання Опору в Парижі. Через тиждень він був звільнений. Де Голль з тріумфом пройшов по Єлисейських Полях.
Тим часом у "нових облич" тривало веселе шоу. Вони встигли заарештуватися німцями, потім евакуюватися до Німеччини і навіть - будете сміятися - взяти участь у "французькому уряді у вигнанні".
У травні 1945-го шоу різко змінило продюсерів. «Нові обличчя» були доставлені в Париж, де постали перед судом. Петен, Лаваль і ще ряд товаришів були визнані державними зрадниками. Фінальною дією шоу був розстріл. З конфіскацією, зрозуміло.
Мораль всієї історії проста і доступна: "борітеся - й поборете".
Де Голль, тягнув націю боротися за свою незалежність, домігся свого.
Петен, який закликав перестати стріляти заради якого завгодно миру, в кінці кінців отримав свій символічний контрольний постріл. З поваги до похилого віку обвинуваченого і його заслугам в роки Першої світової війни смертна кара для Анрі Філіпа Петена була замінена на тюремне ув'язнення. У 1951 році він був переведений з в'язниці в цивільну лікарню, де і помер.
Автор: Максим Сердечний
За матеріалами https://enigma.ua/
Достаточно вспомнить их поведение и участие в первой и второй МВ...
Прислушиватся нужно к мнению настоящих лидеров...США и Великобритания...а не мнения предателей и союзников твоих врагов
Не стоих оставлять Германию в изоляции!
Их мнение оченьь важно для мира в Европе...
Стрєлок Воз борн ту Хєлл
Звернення Романа Ковальова.(того самого офіцера ЗСУ,якого ******** за пост у фейсбуці)
https://twitter.com/i/status/1224601125673893888
Иски это итог платы агрессора за войну...
Это война РФ со всем Западным миром...
Их личное вендетто за развал СеРуСеРу...
Без него РФ превратилась из мирового лидера в регионального гопника...
Воевать будут ВСЕ!
и каждый сам выберет свою сторону...
Европа наивно верит что войны не будет...
Но снова будет лежать в руинах как после 1 и 2 МВ...
Франція все більше і більше нагадує валютну повію
https://www.checheninfo.com/2020/01/28/852/
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гедь добавити нічого
попытаться восстановить доверие, начать с ними говорить, в частности, с
Владимиром Путиным, восстановить контакт, но при этом с четким
соблюдением условий такого диалога
Прям до боли знакомые тезисы. Им (местным дурачкам, лягушатникам и фрицам) всем тексты один и тот же ФСБ-шник писал?
До речі ті держслужбовці, особи і організації в Україні хто бере хабарі Московії такі ж класичні повії і курви, бо їдуть проти Бога і Його правди
@13Hellis_13
·
Все очень просто. Ле Пен путину больше не нужна. Путин оседлал Макрона.
Радио Свобода
@SvobodaRadio
Российская компания потребовала от Марин Ле Пен 9 миллионов евро.
Но эти хитрожопые и беспринципные европейцы готовы "вести диалог" с ворами и убийцами, только бы ни один цент не проскользнул мимо их кассы...