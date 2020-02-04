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 Друга смерть від коронавірусу за межами Китаю зафіксована в Гонконзі

Гонконг повідомив про першу смерть від нового коронавірусу. Це вже другий смертельний випадок за межами материкового Китаю.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Reuters".

Повідомляється, що медичні працівники проводять страйк за межами Адміністрації лікарні, вимагаючи, щоб Гонконг закрив кордон із Китаєм, щоб зменшити поширення коронавірусу.

Китайські дані свідчать про те, що новий вірус, хоча і набагато більш заразний, ніж атипова пневмонія, однак значно менше смертоносний, хоча цифри можуть швидко змінюватися.

Нагадаємо, вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Також читайте: Китай допустить у країну експертів зі США для боротьби з коронавірусом

Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019 nCoV від людини до людини.

Раніше повідомлялося, що Китай допустить в країну експертів з США для боротьби з корона вірусом.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173591
 
 
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нужно больше новостей про коронавирус Вторая смерть от коронавируса за пределами Китая зафиксирована в Гонконге - Цензор.НЕТ 3186 зато про самолет сбитый ираном как-то все забыли. Нам все время впаривают какую-то дичь, что бы отвести внимание от более насущных проблем...
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Эх... Эта дрянь не собирается останавливаться.
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Да вы что? Люди болеют гриппом и грипп дает осложнения? И некоторые от них умирают?!! Вы сегодня об этом узнали?! Я лет 30 знаю, мой брат тогда умер таким образом... Зачем делать удивленное лицо и панику ...
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Вот только коронавирус - это не грипп. А то что из-за него целые города закрывают вообще вызывает серьезный повод задуматься. От гриппа в прошлые годы тоже много людей гибло, но города никто не закрывал.
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Гонконг - это, как бы, тоже Китай Вы так международный скандал можете спровоцировать. Вроде как что-то произошло за пределами Украины - в Крыму...
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Вообще-то большая часть Гонконга находится на материковой части Китая. Да и потом, если требовать от мира называть Крым Украиной всегда без исключений, нужно самим соответствовать. Гонконг имеет особый статус, но от этого он не становится "за пределами Китая", как сказано в заголовке.
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