 У кримського політв'язня Кантімірова підозра на хворобу Паркінсона, - адвокат Азаматов

Про це кореспонденту Крим.Реалії повідомив адвокат Айдер Азаматов, передає Цензор.НЕТ.

За словами адвоката, про підозру на наявність хвороби Паркінсона у його підзахисного повідомив лікар під час проходження Кантіміровим стаціонарної психіатричної експертизи.

"Ельдар Кантіміров повідомив мені, що у нього є проблеми з нирками. І в момент його перебування на стаціонарному обстеженні в психіатричній лікарні, під час обстеження, один із лікарів помітив і сказав, що в нього є тремор рук. Після пояснення Ельдара Кантімірова про те, що його батько хворий на хворобу Паркінсона, лікар сказала: це початкова стадія хвороби Паркінсона, і необхідно проводити лікування, оскільки тільки на ранній стадії можна заблокувати розвиток хвороби", - сказав Азаматов.

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За словами Айдера Азаматова, Ельдар Кантіміров звернувся із заявою про обстеження до керівництва СІЗО.

"Ельдар Кантіміров написав заяву на керівництво СІЗО приблизно три тижні тому, проте реакції ще не було. Ельдар не знав, що це за хвороба, і вона тільки проявилася", - зазначив адвокат

Раніше 3 лютого уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила про погіршення стану здоров’я фігуранта алуштинської справи "Хізб ут-Тахрір" Ельдара Кантімірова. За її словами, у нього з’явилися проблеми з нирками і сильний головний біль.

Підконтрольний Росії "Київський районний суд" окупованого Сімферополя 3 лютого 2020 року продовжив арешт фігурантів алуштинської "справи Хізб ут-Тахрір" до 5 травня 2020 року. Кримчан (Руслана Месутова, Ленура Халілова, Руслана Нагаєва, Ельдара Кантімірова і Асана Янікова) затримали російські окупанти після обшуків 10 червня 2019 року. ФСБ Росії заявила, що слідчі заходи відбуваються в межах кримінальної справи за ст. 205.5 (організація або участь у діяльності терористичної організації) і стосуються релігійної організації "Хізб ут-Тахрір".