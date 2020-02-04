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 Політика України, Суспільство
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Все про:вибори (4214) молодь (38) Дмитро Дубілет (80) діджиталізація (38)

 "Електронні вибори - це спосіб повернути молодь на виборчі дільниці", - Дубілет

Міністр Кабінету Міністрів України Дмитро Дубілет вважає, що електронні вибори в Україні зможуть стати реальністю тоді, коли якась велика міжнародна компанія надасть промислове рішення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Якщо чесно, я цей напрямок не веду, але я висловлю суб'єктивну думку. Мені здається, що ця штука може стати реальністю тоді, коли якась велика відома компанія, як-от Microsoft, представить промислове рішення. Коли компанія скаже:"Дивіться, ось наше рішення для урядів всього світу, і я гарантую, що цю систему неможливо зламати", ось тоді у суспільства буде достатньо довіри для того, щоб зважитися впроваджувати такі системи", - сказав Дубілет.

Він вважає, що будь-яке рішення, яке уряд захоче створювати всередині, може викликати негатив і недовіру з боку суспільства.

Крім того, міністр зазначив, що запуск електронних виборів не має на увазі відмову від можливості голосувати традиційним чином.

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"Взагалі, це дуже важлива річ. Є відома проблема по всьому світу, що молодше суспільство менш активно бере участь у виборах, незважаючи на те, що вибори - це те, що найбільше впливає саме на молоде суспільство. Тому, електронні вибори - це спосіб повернути молодь на виборчі дільниці", - вважає Дубілет.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173587
 
   
 Топ коментарі
 
опоздал...молодёжь уже давно там. А с элетронными выборами есть большая вероятность хакерства и подтасовки властьимущим, опять шулерство и мухлёж. Украина пока ещё не готова.
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коррумпированные страны, выходят из этого состояния десятки лет!
нельзя такого делать в Украине, тем более при зеленой мрази... "Электронные выборы - это способ вернуть молодежь на избирательные участки", - Дубилет - Цензор.НЕТ 5555
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ага. а то понасмотрятся "скотов" по "г+г", и ходят за Голобородька голосовать.
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ага. а то понасмотрятся "скотов" по "г+г", и ходят за Голобородька голосовать.
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Я б так не сказав, після собак за комуналку старші люди повернуться до Йулі і Ляшка, а молодь залишиться вірною уклоністу.
"Ядерними" виявились одразу три вікові групи: 18-29 років (24,6% виборців), 30-39 років (майже 28%) та 40-49 років (21%). Люди з групи 50-59 років складають 14,5% електорату Зеленського, а старші за 60 років - всього 11,8%.
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От і я ПРО ТЕ!! "Електронні вибори - це спосіб повернути молодь на виборчі дільниці", - Дубілет - Цензор.НЕТ 9556
МОЛОДИХ ВЖЕ БІЛЬШЕ НІЖ ДОСТАТНЬО НА ДІЛЬНИЦЯХ!! "Електронні вибори - це спосіб повернути молодь на виборчі дільниці", - Дубілет - Цензор.НЕТ 5838а НЕ ВИСТАЧАЄ РОЗУМНИХ та старших..Вони не голосують, бо зневірилися в справедливості виборів та МАЮТЬ ПІДСТАВИ ДЛЯ ТОГО!!!
І впровадження електронного голосування НЕ ДОПОМОЖЕ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ВИБОРІВ...
А от іспанська виборча система коли за безпідставну неявку на дільницю платять ШТРАФ по 200євро ДУЖЕ б ДОПОМОГЛА.
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застарілі дані, реальний рейтинг зелені зараз менше 20%, хоч вони своїми "розумковими центрами" намагаються надувати рейтинг й пишуть по якісь міфічні "майже 40%" "Електронні вибори - це спосіб повернути молодь на виборчі дільниці", - Дубілет - Цензор.НЕТ 5974
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Приходи и стандартно кидай бюллетень,если нет смартфона.
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Ні, це щоб замилити бабло і спростити можливість маніпуляцій. Так, результати виборів можна зробити в одному кабінеті, не покидаючи його межі.
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опоздал...молодёжь уже давно там. А с элетронными выборами есть большая вероятность хакерства и подтасовки властьимущим, опять шулерство и мухлёж. Украина пока ещё не готова.
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Да нет, это способ получить голоса, самых ленивых и самых безответственных членов общества, которым вообще на все пох!
Голосование зе-баранов это были цветочки по сравнению с тем, что они хотят получить
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коррумпированные страны, выходят из этого состояния десятки лет!
нельзя такого делать в Украине, тем более при зеленой мрази...
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Дубилет мне нравится. Единственный вменяемый в правительстве клоунов, где он как инородное вещество.)
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Дубилет сделал Приватбанк лучшим в Украине и не только.Чистый технарь.Он и в правительстве работает за копейки.
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Дубилет помог Бене украсть 6,5 млрд баксов.

Нахрена ему та зарплата ?
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Как здесь кто-то сказал, что он занимался только контактами с клиентами, а о его "профессионализме" говорит его предложение перевести правительственную связь в смартфоны. Т.е. системно Дубилет полнейший ЗЕро...
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ой вей.. та не треба ваших хуцпатих ґлупастєф "Електронні вибори - це спосіб повернути молодь на виборчі дільниці", - Дубілет - Цензор.НЕТ 3991
мотя дуплєт і вся ота мішпуха хуцпатих поців(дуплєти-кАломойські-б*холюпські-мартинови.. та інші злодюжки з мішпухі"сваі люді") ЗРОБИЛИ банк Пріхват - БАНКРУТОМ!!!!!
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Да, но тот был не тот Дубилет. То был его отец. Вы что-нибудь о детях Билла Гейтса или Стива Джобса слышали? А почему Вы считаете что Дубилет младший такой же умный, как и его отец?
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следующий министр МВД и глава СБУ детально разберутся с махинациями "айтишников"-экс сотрудников Приватбанка и выявят кто стоял за сбоями в работе систем Банка после его национализации ...

тогда придется Дубилету съезжать в Лондон снова и оттуда голосить про "политические репрессии", бо иначе посодють "Електронні вибори - це спосіб повернути молодь на виборчі дільниці", - Дубілет - Цензор.НЕТ 1228
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Следующий?Ещё эти не наелись за "шведским столом".И так стараются,чтобы к нему никто посторонний из толпы не пробился,что ни"следующих",ни "случайных" никогда небыло и не будет.Только вирусами и можно демократизировать суспильство.Гы!Ай-ти...Шлагбаумы с бабкой и на верёвке при подъёме и в будке-комп,для учёта "вверх-вниз".На безлюдной трассе.И пальцы загинает.Для верности.
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Из Приватбанка вместе с Дубилетом ушли мозги.А кухарки есть кухарки
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да цікавий клоун мотя дуплєт... і вуха креативні "Електронні вибори - це спосіб повернути молодь на виборчі дільниці", - Дубілет - Цензор.НЕТ 9220
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Так Зелемойский специализировался на отборе клоунов в 95 квартале...
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может не надо молодежь?
они в большинстве своем проголосуют за любого кто пообещает откосить их от армии... "Электронные выборы - это способ вернуть молодежь на избирательные участки", - Дубилет - Цензор.НЕТ 2580
Последние выборы это доказали..
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Шобы маладьож еще больше начала голосовать за зебила?
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Якщо народ тупий, то можна не метушитися. Будь-яка схема не працює. Зеееее...
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Электронные выборы - это предсмертные судороги несостоявшейся власти.
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Запросто, сначала посадить тебя лить против Порошенко, а потом, чтобы никто этого не заметил, ты начинаешь лить против Зелемойского...
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"Электронные выборы - это способ вернуть виртуальную молодежь и не только, на избирательные участки"
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А еще на наших выборах смогут голосовать и кацапы, ну и тот кому товарищь нофелет даст доступ "Електронні вибори - це спосіб повернути молодь на виборчі дільниці", - Дубілет - Цензор.НЕТ 947 прямо мечта скобеевой: голосовать на украинских выборах
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Ну да еще нам не хватало электронных выборов "Электронные выборы - это способ вернуть молодежь на избирательные участки", - Дубилет - Цензор.НЕТ 2161
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нельзя этих паталогических лгунов допускать и на пушечный выстрел к "электронному" голосованию ...

тогда фальсификации неизбежны как и начало нового , очень кровопролитного гражданского конфликта, что в принципе и надо кремлевскому куйлу
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такі Ж ДА... лише є СУТТЄВЕ ЗАУВАЖЕННЯ... в Україні ЗАРАЗ нема громадянського конфлікту.. ПРОСТО НЕМА!! "Електронні вибори - це спосіб повернути молодь на виборчі дільниці", - Дубілет - Цензор.НЕТ 4888
а є гибридна війна та окупація фєдєрастичними фашистами Українських територій.
так що "нового"громадянського конфлікту НЕ БУДЕ бо нема й "старого"
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При обранні Чучми на другий термін застосували проміжний сервер де підтасували протоколи. Вже проходили.
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от все через промежность пока... беда...
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Умничка Дубилет. Напишем, чьто нам надо! И ни кто не подкопается. "Электронные выборы - это способ вернуть молодежь на избирательные участки", - Дубилет - Цензор.НЕТ 8683
У волшебника Сулеймана,всё по чесному без обмана. "Электронные выборы - это способ вернуть молодежь на избирательные участки", - Дубилет - Цензор.НЕТ 1016
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электронные выборы - это способ избавиться от влияния избирателей на "выборы"...
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Электронные выборы можно проводить онлайн и не нужны будут опросы на выходе.Результат в 20-00.
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Электронные выборы можно не проводить, поскольку в них нет смысла. Победит тот, кто разрабатывает платформу и те, кто платил разработчикам.
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Воно хворе, не вміє читати? В деяких країнах світу проходять електронні вибори і досить вдало. Чи на тих методах тре шось робити самім та й бабла не розпиляєш, а при купівлі готового рішення можна "нєплохо прібарахліться, внукам хватіт"?
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Судячи з коментiв, до виборів можно допускати лише порохоботів, незалежно від віку.
Усі інші - вороги. "Електронні вибори - це спосіб повернути молодь на виборчі дільниці", - Дубілет - Цензор.НЕТ 9825
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Судячи з коментів, зебобіків протрезвить тільки голод і відсутність електроенергії в телевізорах. Це доводять досліди академіка Павлова і його собачок, яких він не продав щоб оплатити комуналку.
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зе-гавно и его почитатели - кремлёвское гавно - враги, добивающие Украину...

кацап, можешь писать українською - та від тебе, номерного, козлятиною тхне за кілометр...
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Пэт Люра






- Ваша Светлость, народ у нас хитрый
- Шо такое?
- Мы подняли цены на газ и урезали субсидии а они ставят эконом котлы, экономят, а то и вообще на дрова переходят. Несем убытки
- Выделить транспортировку газа в отдельные квитанции. Топишь не топишь дом не жилой, не ибет, заплати!
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Что еще раз доказывает, что у пенсов нужно отобрать право голосовать. Ну или если хочешь голосовать - откажись от пенсии. Изи же
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Пенсы разные бывают, как и все остальные категории. Если и отбирать право голоса, то у недоумковатых и якобы продвинутых маминых сынков и дочек голосовавших за новые лица.
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что может наголосовать человек в 94 года? ну, к примеру)
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Спроси у Патона.
А что может наголосовать умник-недоросль без убеждений и понимания происходящих процессов?
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К тому же пенсионный возраст начинается не в 94, а маразм бывает не только старческий.
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Хай краще якийсь компьютер керує країною (фільм "Термінатор"), ніж зелені.
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Дубілєт порахував населення (+/- міліон), порахує і виборців, а чо?
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Тем, кому лень дойти до избирательных участков, голосовать вообще не должны. Так что их привлечение меня не интересует. Кроме того, такое голосование даст возможность скупать голоса разных овощей за ту же бутылку пива или пачку сигарет. А что? Напрягаться не нужно, а на кандидатуру им пох. И кому нужны результаты такого "волеизъявления"
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Невже в цьому табуні Сн такі всі дурні і тупі?
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Зеле нужно больше тупого электората на выборах. Не секрет что основная масса молодежи, которая не доходит до избирательного участка - это имбецилы, не способные заметить хотя бы слабой связи между результатами голосования и их реальной жизнью. Не говоря уже о том, чтобы проверить наличие себя в списках
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У Дубілета-Електроніка вже котрий день спостерігається політ інженерної думки. Не в цій державі, де злодій сидить на злодії і корупція майже найвища в світі, проводити електронні вибори. Якщо таке приймуть, то взагалі про вибори можна буде забути, намастирять найняті хакери будь-які результати.
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Вже на подходе элетронные собаки для выборов..
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Він вже зробив перепис населення, що виявилось повною нісенітнецею і не відповідає будь яким нормам .Не треба мудрувати робіть як це робится у всьому цивілізованому світі.
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Это когда нужна крупная махинация на выборах для слуг народа
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Если все правильно спроектировать, то подкрутить будет невозможно и сразу будет видно. Система выборов - это же не счетчик на сайте написанный пытиклассником...
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Электронные выборы - это источник фальсификаций. А возвращать на выборы недорослей-уклонистов не понятно зачем. Если не хотят голосовать - не надо.
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ИМХО электронная система (правильно спроектированная и выполненная) может быть значительно устойчивие и надежней по отношению к человеческому фактору. Хотя, если кто-то думает, что это будет дешево, то он ошибается. Можно пойти на некоторый компромиссы, но это уже вопрос оценки рисков...
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Пардон, но не надо тут расказывать об устойчивости электронных систем. При необходимости можно взломать что угодно. Тем более, если система под контролем власти.
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Нам уже провели перепис населення України , плюс - мінус мільйон . Давайте так проведем і вибори . Намалюємо любу потрібну цифру , а хто з цим буде розбиратись . Влада пройдисвітів і брехунів . І все переведемо в цифровий формат. Дубілет може і талановита людина , але не від світу цього.
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Дубілет - талановитий пройдисвіт без совісті.
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Нет таких систем, которые нельзя взломать.
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Идеальных государственных строев не бывает, но можно найти тот, который близок к идеальному и подходящему под реалии государства. В Украине сейчас например строй демократический вроде бы, а на деле углубляясь становится понятно, что олигархи, как на ипподроме делают ставки на выборах на политиков и даже не на одного кандидата, а по 3 могут брать и более. И дальше олигархи имеющие деньги, как средство для достижения целей всячески помогают своим кандидатам и деньгами и своими СМИ и другими инструментами. Таким образом в Украине строй в котором иллюзия демократии ибо люди делают выбор, а на деле кандидаты эти не людей кандидаты, которые должны работать на благо всему государству и обеспечивать благами государства всех граждан, а кандидаты являются подвластны олигархам! Тоже самое и с парламентом в котором руководители партий - это кандидаты олигархов и как они говорят партии голосовать, так те и голосуют в интересах предоставления больших благ для олигархов! Таким образом в Украине на самом деле власть олигархическая, то бишь высшая власть в Украине - это олигархи! Свойство олигархов - это обогащение ненасытное и по свойствам олигархов - им всегда будет мало! И делают они это в ущерб всему остальному государству! Таким образом олигархи богатеют, а люди беднеют! Олигархическая власть - это худшая власть считается! Украине нужно создать новый государственный строй. Идеальный строй - это тот строй, в котором все люди равны и нет перекосов в стороны богатых или бедных! Идеальный строй в котором правит средний класс, чтобы блага государства для всех были распределены в равной степени! Сейчас существуют технологии, которые позволяют каждому гражданину иметь право голоса в государстве! Технология при помощи которой это можно реализовать - это интернет! При помощи интернета можно внедрить прямую демократию, как высшую государственную власть в которой теперь государственная власть будет принадлежать не олигархам, а ровно всем - это уравнивание! Таким образом олигархи будут иметь в управлении государством не больше власти, чем любой гражданин страны ибо у него будет только свой голос, которым он сможет проголосовать. Таким образом люди будут все голосовать и больше Украине парламент не нужен, который устарел. То бишь сначала государства были маленькие, как село и людей там было мало и люди в демократическом обществе равных голосовали за решения, а потом людей стало больше и голосовать было не удобно каждый раз, когда людей уже стало тысячи и тогда придумали парламент, в который люди делегировали людей за которых проголосует тысячи, чтобы депутат представлял их интересы. Сейчас же появился интернет и у людей теперь появляется другой инструмент, который позволяет более качественно представлять себя самому и самому голосовать и выдвигать самому предложения на голосование народа! Идеальный строй в Украине - это оставить президента, оставить министров, и ввести прямую демократию, которая будет по силе иметь законодательную большую власть, чем у министров и президента! То бишь прямая демократия заменит Раду! Таким образом президент и министры будут менеджерами, которые будут уже нести полную ответственность перед всем народом и в случае, если президент отвечающий за внешнюю политику будет делать то, что не нравится большинству народа, то тогда народ сможет проголосовать за его снятие и перевыборы президента в любой момент! Тоже самое и по министрам, которые будут нести ответственность за свои сферы и если допустим люди будут жаловаться в своем большинстве, что в стране медицина плохая, то люди смогут в любой момент проголосовать за снятие министра медицины и начать конкурс на поиск нового и любой человек сможет просмотреть кандидатов и их опыт и выбрать за которого проголосовать! Или допустим в стране преступность большая и если большинство людей будет не довольно этим, то люди смогут провести голосование за снятие с должности министра внутренних дел и также провести конкурс и выбрать нового! И так со всеми министрами можно! Когда мы - народ Украины получим это уравнение, то мы будем жить практически в идеальном государстве и митингов не будет, ибо все будет решаться путем онлайн демократии.
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Если человек не в состоянии дойти до избирательного участка, то его мнение малоинтересно. Кроме того, лично я считаю, что права избирать и быть избранными надо заслуживать, но это уже другая история.
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