 "Електронні вибори - це спосіб повернути молодь на виборчі дільниці", - Дубілет

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".
"Якщо чесно, я цей напрямок не веду, але я висловлю суб'єктивну думку. Мені здається, що ця штука може стати реальністю тоді, коли якась велика відома компанія, як-от Microsoft, представить промислове рішення. Коли компанія скаже:"Дивіться, ось наше рішення для урядів всього світу, і я гарантую, що цю систему неможливо зламати", ось тоді у суспільства буде достатньо довіри для того, щоб зважитися впроваджувати такі системи", - сказав Дубілет.
Він вважає, що будь-яке рішення, яке уряд захоче створювати всередині, може викликати негатив і недовіру з боку суспільства.
Крім того, міністр зазначив, що запуск електронних виборів не має на увазі відмову від можливості голосувати традиційним чином.
"Взагалі, це дуже важлива річ. Є відома проблема по всьому світу, що молодше суспільство менш активно бере участь у виборах, незважаючи на те, що вибори - це те, що найбільше впливає саме на молоде суспільство. Тому, електронні вибори - це спосіб повернути молодь на виборчі дільниці", - вважає Дубілет.
"Ядерними" виявились одразу три вікові групи: 18-29 років (24,6% виборців), 30-39 років (майже 28%) та 40-49 років (21%). Люди з групи 50-59 років складають 14,5% електорату Зеленського, а старші за 60 років - всього 11,8%.
МОЛОДИХ ВЖЕ БІЛЬШЕ НІЖ ДОСТАТНЬО НА ДІЛЬНИЦЯХ!! а НЕ ВИСТАЧАЄ РОЗУМНИХ та старших..Вони не голосують, бо зневірилися в справедливості виборів та МАЮТЬ ПІДСТАВИ ДЛЯ ТОГО!!!
І впровадження електронного голосування НЕ ДОПОМОЖЕ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ВИБОРІВ...
А от іспанська виборча система коли за безпідставну неявку на дільницю платять ШТРАФ по 200євро ДУЖЕ б ДОПОМОГЛА.
Голосование зе-баранов это были цветочки по сравнению с тем, что они хотят получить
нельзя такого делать в Украине, тем более при зеленой мрази...
Нахрена ему та зарплата ?
мотя дуплєт і вся ота мішпуха хуцпатих поців(дуплєти-кАломойські-б*холюпські-мартинови.. та інші злодюжки з мішпухі"сваі люді") ЗРОБИЛИ банк Пріхват - БАНКРУТОМ!!!!!
тогда придется Дубилету съезжать в Лондон снова и оттуда голосить про "политические репрессии", бо иначе посодють
они в большинстве своем проголосуют за любого кто пообещает откосить их от армии...
Последние выборы это доказали..
тогда фальсификации неизбежны как и начало нового , очень кровопролитного гражданского конфликта, что в принципе и надо кремлевскому куйлу
а є гибридна війна та окупація фєдєрастичними фашистами Українських територій.
так що "нового"громадянського конфлікту НЕ БУДЕ бо нема й "старого"
У волшебника Сулеймана,всё по чесному без обмана.
Усі інші - вороги.
кацап, можешь писать українською - та від тебе, номерного, козлятиною тхне за кілометр...
Пэт Люра
- Ваша Светлость, народ у нас хитрый
- Шо такое?
- Мы подняли цены на газ и урезали субсидии а они ставят эконом котлы, экономят, а то и вообще на дрова переходят. Несем убытки
- Выделить транспортировку газа в отдельные квитанции. Топишь не топишь дом не жилой, не ибет, заплати!
А что может наголосовать умник-недоросль без убеждений и понимания происходящих процессов?