 Україна і Туреччина підписали угоду про взаємний обмін водійських посвідчень

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Урядовий портал.

Зазначається, що подібні угоди вже існують між Україною, Італією та Іспанією. Також планується такий договір із Францією.

Відповідний документ підписали Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков та заступник Міністра внутрішніх справ Туреччини Мухтерем Індже. Очікується, що нові правила запрацюють уже через пів року.

Аваков зазначив, що Туреччина – давній стратегічний партнер України, наразі спостерігається значна динаміка двосторонніх відносин.

"Українсько-турецьке стратегічне партнерство передбачає планомірну координацію дій наших країн у всіх сферах, включно із сектором цивільної безпеки та протидією злочинності", - сказав Міністр.

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Аваков наголосив, що Угода про взаємний обмін водійських посвідчень – це ще один доказ продуктивної спільної роботи. Нова Угода дає можливість громадянам України та Туреччини обміняти національні посвідчення водія у спрощеному порядку - без необхідності повторно складати іспити. Це також дозволить уникнути додаткових фінансових витрат.

"Крім того, плануємо, що наступним етапом поглиблення співробітництва стане можливість подорожей до Туреччини за ID-паспортом", - додав Міністр внутрішніх справ України.

Нагадаємо, у вересні 2019 року під час зустрічі Україна та Туреччина домовилися про взаємне визнання водійських посвідчень.