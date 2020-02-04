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 Політика України
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Все про:Аваков (1150) угода (153) Туреччина (917) посвідчення водія (43)

 Україна і Туреччина підписали угоду про взаємний обмін водійських посвідчень

Угода про взаємне визнання прав передбачає, що громадяни України та Туреччини, які легально проживають на території обох країн, зможуть обміняти свої національні водійські посвідчення на аналогічні документи країни проживання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Урядовий портал.

Зазначається, що подібні угоди вже існують між Україною, Італією та Іспанією. Також планується такий договір із Францією.

Відповідний документ підписали Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков та заступник Міністра внутрішніх справ Туреччини Мухтерем Індже. Очікується, що нові правила запрацюють уже через пів року.

Аваков зазначив, що Туреччина – давній стратегічний партнер України, наразі спостерігається значна динаміка двосторонніх відносин.

"Українсько-турецьке стратегічне партнерство передбачає планомірну координацію дій наших країн у всіх сферах, включно із сектором цивільної безпеки та протидією злочинності", - сказав Міністр.

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Аваков наголосив, що Угода про взаємний обмін водійських посвідчень – це ще один доказ продуктивної спільної роботи. Нова Угода дає можливість громадянам України та Туреччини обміняти національні посвідчення водія у спрощеному порядку - без необхідності повторно складати іспити. Це також дозволить уникнути додаткових фінансових витрат.

"Крім того, плануємо, що наступним етапом поглиблення співробітництва стане можливість подорожей до Туреччини за ID-паспортом", - додав Міністр внутрішніх справ України.

Нагадаємо, у вересні 2019 року під час зустрічі Україна та Туреччина домовилися про взаємне визнання водійських посвідчень.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173585
 
   
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Вот єто новость -- моей радости нет предела !!! Дебилы
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Ну да.... Ведь сразу сдать на международные - вопрос вопросов
Дочь неделю по Штатам ездила на арендованной машине. У нас с ними договор?
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Водійські посвідчення міжнародного зразка діють короткий термін- тому всюди можна машину напрокат брати. Тут жеж, як я зрозумів мається на увазі, безлімітне визнання строку дії, це більшк для тих, хто довгий час живе/працює в Туреччинв, що не треба через пів-року перездавати на місцеві права.
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уверен - шо украинки, будут активно возражать, по количеству жен - это аксиома
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А до чого тут кількість жінок? В Туреччині може бути лише 1 дружина. Це світська держава. За сімейним законодавством Туреччини якраз жінка, а не чоловік, захищена. В порівнянні з ними навіть італійські закони нормальні, а там при розлученні чоловіка практично без нічого залишають.
Я мав дві справи про розлучення з громадянами Туреччини. Тому знаю що кажу.
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Ваше представление о Турции крайне ограничено
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То вы просто не видели, как в Турции водят. Это скорее азиатский хаотичный стиль, чем европейский. Они даже не парятся с нерегулируемыми пешеходными переходами - никто все равно никогда не остановится.
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"Кроме того, планируем, что следующим этапом углубления сотрудничества станет возможность путешествий в Турцию по ID-паспортам", это вчера написали, а это 2017 год,

Максим Соколюк
20 мая 2017 г. ·

Турецкие власти, сегодня 20 мая, официально опубликовали решение 2017/10324 об внесении изменений в порядок взаимных поездок и признания нового (внутреннего) украинского паспорта (ID карты) как проездного документа (travel document) для поездок граждан Украины в Турцию.
Ждём ноты МИД с официальной датой начала поездок. Я думаю одна-две недели.
Кратко : украинцы скоро смогут ездить в Турцию без заграничного паспорта по новой ID карте.
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Я в Туреччину літаю вже 2 роки по ІД картці, яку оформив у 45 років. Не хотів кацапської мови в паспорті.
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и я о том же, в конце статьи что написали, они по второму кругу договариваются?
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