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 Китай допустить у країну експертів зі США для боротьби з коронавірусом

Китай погодився допустити в країну американських експертів в галузі охорони здоров'я в межах зусиль Всесвітньої організації охорони здоров'я, спрямованих на боротьбу з коронавірусом, що швидко поширюється, оскільки кількість випадків захворювання і смерті продовжує зростати.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Білий дім заявив, що Китай прийняв пропозицію про залучення американських експертів у межах місії ВООЗ з вивчення і боротьби з коронавірусом.

Державне інформаційне агентство Сіньхуа повідомило, що президент Китаю Сі Цзіньпін заявив, що боротьба з вірусом є найважливішим завданням його країни.

Країни продовжують евакуювати своїх громадян з міста Ухань.

Сполучені Штати, які вивезли близько 200 осіб минулого тижня, планують "ще кілька рейсів".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість жертв нового коронавірусу в Китаї зросла до 425, інфіковано 20,4 тис. осіб, - держкомітет КНР

Нагадаємо, уперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173583
 
   
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Нужно заказать по почте пробирку с мокротами инфицированного коронавирусом китайца и распылить это в систему кондиционирования в ОП и в верховной раде Китай допустит в страну экспертов из США для борьбы с коронавирусом - Цензор.НЕТ 840
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И если заболеет только андрей богдан, то значит коронавирус действует только на бурято-китайцев Китай допустит в страну экспертов из США для борьбы с коронавирусом - Цензор.НЕТ 1301
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Это да, если Китай уже пошел на такие уступку
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_Только сейчас пускают... Ладно, нужно ждать что скажут амеровские спецы. Даже если зажмут информацию что дело дрянь, то по действиям и подготовке Штатов это будет видно.
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