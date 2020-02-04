 Китай допустить у країну експертів зі США для боротьби з коронавірусом

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Білий дім заявив, що Китай прийняв пропозицію про залучення американських експертів у межах місії ВООЗ з вивчення і боротьби з коронавірусом.

Державне інформаційне агентство Сіньхуа повідомило, що президент Китаю Сі Цзіньпін заявив, що боротьба з вірусом є найважливішим завданням його країни.

Країни продовжують евакуювати своїх громадян з міста Ухань.

Сполучені Штати, які вивезли близько 200 осіб минулого тижня, планують "ще кілька рейсів".

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Нагадаємо, уперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.