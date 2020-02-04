 Продаж води в Крим - здача позицій щодо деокупації, - Чубаров

Таку думку 3 лютого Крим.Реалії висловив глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, коментуючи ідею глави бюджетного комітету Верховної Ради України Юрія Арістова продавати воду в Крим, передає Цензор.НЕТ.

"Постачання води до Криму - це буде означати здачу ще однієї позиції, яка все далі і далі буде віддаляти Крим від України. І буде змушувати громадську думку виходити від того, що Крим є Росією, оскільки вона (Росія. - Ред.) дуже ефективно ним керує, серед іншого домовляється з Україною про постачання води", - вважає Чубаров.

Нагадаємо, глава бюджетного комітету Верховної Ради України Юрій Арістов розповів про ідею продавати воду в окупований Росією Крим у коментарі кореспонденту проєкту Радіо Свобода "Схеми".

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