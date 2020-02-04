 Продаж води в Крим - здача позицій щодо деокупації, - Чубаров

Таку думку 3 лютого Крим.Реалії висловив глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, коментуючи ідею глави бюджетного комітету Верховної Ради України Юрія Арістова продавати воду в Крим, передає Цензор.НЕТ.
"Постачання води до Криму - це буде означати здачу ще однієї позиції, яка все далі і далі буде віддаляти Крим від України. І буде змушувати громадську думку виходити від того, що Крим є Росією, оскільки вона (Росія. - Ред.) дуже ефективно ним керує, серед іншого домовляється з Україною про постачання води", - вважає Чубаров.
Нагадаємо, глава бюджетного комітету Верховної Ради України Юрій Арістов розповів про ідею продавати воду в окупований Росією Крим у коментарі кореспонденту проєкту Радіо Свобода "Схеми".
Государственная измена, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином Украины во вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины: переход на сторону врага в условиях военного положения или в период вооруженного конфликта, шпионаж, оказание иностранному государству, иностранной организации или их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Ук-раины, -
наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет
На биржевых площадках в США цены на газ сейчас составляют $70 за тысячу кубометров, в Европе - около $120, в Азии - $140.
Напомню, что Россия предлагала Украине газ со скидкой за $200
- Він першим побіжить домовлятися з ворогом про мир.
Захар Беркут (с)
Активисты это те, кто может оторвать жопу от кресла и хоть что то сделать для проявление своей позиции - даже просто постоять перед АП, к примеру.
Продать воду в Крым- это плевок на Небесную сотню и Мадан. Тех, кто заикнется об этом, смывать в унитаз нужно!
Віталій Барабаненко
Нова реформа СБУ. Для початку прибрали св. Георгія який пронизує списом кремлівського дракона
Попробую объяснить автору -- почему:
1. Это прописная истина. По крайней мере здесь, на ЦЕНЗОРе, ни у кого и сомнений в этом не возникает. Поэтому, чтобы написать это, особой смелости не требуется.
2. Это может оказаться провокацией: раз "Крым -- это Украина", почему же Украина не снабжает свои земли водой?
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Після того, як Україна дасть воду для Криму, то про деокупацію можна буде забути. Ті, хто це зробить підуть під суд, бо неможливо заключити договір на поставку води.
Сухий водний концентрат «Камені з неба!», тара -
0,33 л. Перед вживанням - розбавити будь якою водою.
С ней будет так же, Собралось три раза Вече - и о формуле Штанмайера уже все забыли.
Так же будет и в случае попытки подачи воды в Крым.
закидывали мульку - проверить реакцию...
от мудаки !
1. Рынки подцепили коронавирус и их лихорадит.
Китай открылся обвалом и потянул за собой всю Азию. Америка откроется через пару часов и явно не ростом.
Нефть рухнула к $55 - четырехмесячный минимум (две недели назад было $68). Плохие новости для страны бензоколонки и хорошие для их врагов!
Фубль вновь ускорил падение, следуя за ценами на нефть, валютами развивающихся стран и фондовыми индексами по всему миру. Многие российские предприятия на грани остановки. Причины банальны. Прекращаются поставки из Китая из за вируса. Руководство Камаза в панике, а если завтра война ? Кто же будет перевозить доблестную и непобедимую ?
2. В Сирии растет эскалация.
Турки перебрасывают танки и бронемашины в Саракиб (Идлиб) на который наступают асадиты, иранцы и русские. Асадиты и русские понесли большие потери на юге Алеппо.
Уничтожены:
- 170 асадитов
- 56 иранцев
- 11 русских
Только в одном районе Зайтан захвачены - танки T90, T72, T62 и БМП.
Власти Турции привели официальные данные своих потерь в Сирии - 4 убитых и 9 раненых.
Также подтверждена информация о том, что Турция задействовала свои самолеты F16 для ударов по войскам. Эрдоган заявил об уничтожении 35 асадитов в ходе ответного удара. Ранее турецкое командование сообщило, что удары были нанесены по 40 целям в Сирии. Также Эрдоган выступил с крайне недвусмысленным заявлением в адрес Кремля - если чухонцы не могут остановить Асада, то не стоит рисковать мешать турецкой армии сделать это. Чухонцам следует помнить, что Северный Кавказ и Поволжье - это зона турецких интересов.
США тоже сделали заявление, направленное явно в адрес Кремля: если произойдет нападение на турецкую армию, НАТО будет расценивать это как удар по своему союзнику.
3. "Слуги" начали тестировать реакцию общества на "давайте продавать воду в Крым". Вопрос: как эти сволочи видят Договор поставки:
- Украина продает воду аннексированной части Украины. Москва на это никогда не пойдет.
- Украина продает воду России. Признание Крыма российским.
Д.......ы, проголосовавшие за Зеленского, поймите же остатками своего мозга: поставка воды в Крым - это юридическое признание права собственности РФ на Крым, так как договор поставки будет заключен на ОФИЦИАЛЬНОМ уровне. Зеленский легитимизирует аннексию территории Украины Россией.
Зеленский выставляет дураком Эрдогана, заявившего о непризнании Крыма российским. Зеленский делает абсурдными санкции США и ЕС против РФ из-за оккупации полуострова. Зеленский превращает нашу страну в посмешище.
Проголосовали за клоуна -- и власть стала походить на цирк.
Странно, неправда ли? Ведь ничего не предвещало, да?
4. Вы обратили внимание, как со сменой власти деградировал простой нарид?
В прошлом он и Томос, и Безвиз, и танки в Армию, и Джавелины на 3-д принтере печатал, и кровососу Коломойскому хоботок прищемил, и по метру отвоевывал оккупированную часть Донбасса, и оккупанта шинковал как капусту, и воду в аннексированный Крым перекрыл, и от российских энергоресурсов отказался, и санкции ***** полную "торбу" натыкал, и пенсию с зарплатой регулярно себе подымал.
А сейчас?
Тот самый "мудрый народ", 5 лет достигавший всё вышеперечисленное, резко разучился добиваться побед!
Этот самый народ, сейчас разводит войска, перестает стрелять, сокращает расходы на Армию, компенсирует убытки Коломойскому, приветствует оккупанта хутина с новым годом, возвращает к власти рыгов и их схемы по энергоносителям, покупает тачки маме Дубинского, ставит профанов-журнашлюх в руководство стратегическими отраслями и назначает им зарплату по 500 тысяч гривен, а себе замораживает пенсию.
А ведь у каждого ЗЕбила, был хотя бы один знакомый порохобот, который участливо заглядывал в глаза и растерянно спрашивал: «Вы что, *********?».
5. Новый ятаган в спину путиноидам.
Первый раз за 8 месяцев мы услышали от президента "Слава Україні". Правда, это оказался президент Турции, но это мелочи.
Эрдоган поздоровался с почетным караулом приветствием "Слава Україні!"
Мог ли мечтать Бандера, что приветствие "Слава Україні!" будут использовать президенты иностранных государств?
Путинские патриоты с горящими пердаками в спешке достают из закромов старые наклейки "Эрдоган - чмо!" и исправляют на "Эрдоган - нацист и бандеровец!"
В нашем полку бандеровцев прибыло!!
P.S. Все буде Україна! Я дізнавався ...
Слава Україні!
И.Лютый
за 28 лет украинцы купили российских товаров на 1 трлн дол, что больше всего оборонного бюджета РФ
тем более что туда на Титан воду поставляют по трубам уже 6 лет. а на содовый завод поставляют , как оно называется? - воду обогащённую солями с Сиваша - тоже 6 лет.
Ніякого води для Крима доки він окупований
Хай камні з неба п ють
(с) лидер крымскотатарского народа Рефат Чубаров
тому, кто сеет у нас смерть ???
Представьте, дальше... Вода льётся в оккупированный рашистами Крым. А у нас льются материнские слёзы, нескончаемым потоком... По - прежнему, ежедневно. Шестой год. Седьмой год. Потери. Потери. Потери.
а на кладбищах , Таврическа, Новая Каховки, Чернявки, Брилёвки, Каланчака , Бабенковки, лежат
молодые украинские парни , Герои, погибшие за свою страну , а мимо них , в Крым,
спокойно течёт Северо- Крымский канал… а , обратно в Киев спокойно текут кремлёвские
доллары и кому , сколько, никто не
знает, потому что бардак и «какая
разница» . Потом эти доллары переводят в гривны, платим контрактнику за службу, матери -за
погибшего , и уговариваем вступать в ряды защитников… Вижу, что мораль это тоже хороший
бизнес..
Если бы возможно было юридически обосновать договор о поставках воды в Крым, то мародеры порошенко сделали бы это в 2015-16 годах и благополучно для своего кармана качали бы воду в де-факто "юридический округ россии".
Неучи Зеленского могут мечтать о поставках воды в Крым только до этапа заключения договора, в котором бы черным по-белому пришлось бы признать что Крым и де-юре российский.
В Минюсте Украины пока ещё руководят не свадебные фотографы и администраторы кинотеатров, поэтому фантазии местечковых зеленых "министров" останутся фантазиями!