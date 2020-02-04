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Все про:ВВП (79) Президент (568) премія (156) прем'єр (215) спікер (33) Дмитро Дубілет (80)

 Запропонував прив'язати розмір премій президента, прем'єра і спікера до зростання ВВП, - Дубілет

Міністр Кабінету Міністрів України Дмитро Дубілет пропонує прив'язати розмір премій президента, прем'єр-міністра і спікера Верховної Ради до зростання ВВП.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Президент доручив нам дати спільну пропозицію щодо архітектури зарплат. Протягом останнього тижня я проводив цю роботу. Ми пробували звести все в єдину систему для того, щоб, з одного боку, була зрозуміла логіка співвідношення зарплат у різних органах, з іншого боку, щоб було зрозуміло, до яких конкретних показників  прив'язана змінна частина. А з третього боку, щоб це було прийнятно для суспільства, але ми могли дати відповідь на питання фахівців, яких ми хочемо залучити", - сказав Дубілет.

За словами міністра, на цей момент вже створена презентація з описом нової архітектури зарплат, і тепер він чекає, коли прем'єр-міністр і президент дадуть на цю пропозицію свою резолюцію.

На питання, який рівень зарплати має бути встановлений, і від виконання яких KPI залежатиме, Дубілет зазначив, що до кожної посади свої підходи.

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"Наприклад, згідно з тією пропозицією, яку я зробив, у президента, прем'єра і спікера, як перших осіб, премія прив'язана до зростання ВВП. Так що не дуже зрозуміло, до чого ще можна прив'язати їх змінну частину. У кожного з міністрів зарплата може бути прив'язана до того, що він безпосередньо зробив, наприклад, до щоквартального звіту. У депутатів може бути прив'язка до якихось своїх показників. Найпростіше - це по тому, наскільки вони беруть участь у сесії і комітетах", - додав міністр.

Крім того, він повідомив, що одна з пропозицій, яку він подав прем'єру і президенту, про те, щоб для керівників обласних державних адміністрацій змінна частина зарплати була прив'язана до щоквартального рейтингування.

Міністр також зазначив, що в уряді поки дискутують, який має бути баланс між окладами чиновників і змінною частиною зарплати.

"Тут немає правильної відповіді. Наприклад, коли я займався бізнесом, то завжди вважав, що чим більше змінна частина, тим краще, тому що у тебе більше інструментів для мотивації людини. З іншої сторони, наприклад, європейський досвід свідчить про те, що повинна бути фіксована частина більше, а змінна менше, якщо не помиляюся 70/30 вважається оптимальним співвідношенням. Ми знайдемо якийсь баланс", - зазначив Дубілет.

Що стосується зарплат у держкомпаніях, то, за його словами, питання ще також обговорюється.

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"Ключова ідея, щоб це було ринково. Тобто, ми повинні об'єктивно оцінити ринковий розмір і відняти якийсь відсоток, тому що в держсекторі ти повинен отримувати менше, ніж ринок. Це все попередні сирі думки, у нас йде дискусія, подивимося", - заявив міністр.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173579
 
   
 Топ коментарі
 
Почему не к минимальной заработной плате ???
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Ви спочатку прив'яжіть свою зарплатню до прожиткового мінімуму, а про премії забудьте! Ви, окрім маячні різних сортів, нічого не виробляєте, то яка вам премія? Хіба що тими песиками, якими пенсіонери будуть за комуналку розплачуватись. Щоб з вами сталося те, чого бажає вам "мудрий нарід", який вже отримав платіжки!
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мотя почав з хвоста... Запропонував прив'язати розмір премій президента, прем'єра і спікера до зростання ВВП, - Дубілет - Цензор.НЕТ 7625 А здавалось що такий розумний хлопчик не дивлячись на злочинну родину та шкідливе оточення мішпухою...
1) Не завадило б спочатку встановити пенсії не менше 40% середньої зарплати при наявності відповідного стажа та заробітку за ВЕСЬ період праці а не за останній=КУПЛЕНИЙ рік. Запропонував прив'язати розмір премій президента, прем'єра і спікера до зростання ВВП, - Дубілет - Цензор.НЕТ 7625
БО КОЛИ ЛЮДИ ПРАЦЮВАЛИ в часи совка то за їх гроші будували фабрики-заводи-параходи які кучманоїд ПОДАРУВАВ своїй мішпусі "богообраних" Запропонував прив'язати розмір премій президента, прем'єра і спікера до зростання ВВП, - Дубілет - Цензор.НЕТ 7865
2) ОБМЕЖИТИ зряплати службовців та віп менеджерів 4-8середніми зряплатами вітповідно разрядам(класам)+25%премії по результатам діяльності як вона Є. Запропонував прив'язати розмір премій президента, прем'єра і спікера до зростання ВВП, - Дубілет - Цензор.НЕТ 5914
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Нарисуют прирост очень быстро, если так сделать...
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Зачем рисовать прирост.Их зарплата -не источник благосостояния.Продажа Украины-вот где источник наживы.А мы останемся нищими и без земли.Любой нас раздавит просто мезинцем.
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Почему не к минимальной заработной плате ???
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К минималке это сильно для них жирно. К е...ной тарифной сетке по первому разряду (2102 грн.). А по сути о каких премиях речь идет, за что? Да и о зарплатах быть речи не может, там сидят богатые люди, им месячной ЗП только на одно паркоместо за неделю хватает.
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Недоумеваю! При чём тут рост путлера?
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Не только премию, но и зарплату!
Годовая зарплата должна быть равна годовому ВВП на человека.
% премии - % прироста ВВП.
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Зарплата должа зависеть от пенсии! Также как пенсия от зарплаты!
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Если ВВП в январе в минусе на 15 млрд Тогда что???

Прошлые три года, январский ВВП был в плюсе.
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А лучше привязать к росту благосостояния Игоря Валерьевича....хоть честно будет... Предложил привязать размер премий президента, премьера и спикера к росту ВВП, - Дубилет - Цензор.НЕТ 442
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ти з дуба впав? ,кАломойський ПРОСРАВ більше ніж вкрав воно зараз ФАКТИЧНО БАНКРУТ з позивами на 3-3.3 млрд дол ЯКІ ВІДДАВАТИ НЕМА ЧИМ Запропонував прив'язати розмір премій президента, прем'єра і спікера до зростання ВВП, - Дубілет - Цензор.НЕТ 5543
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. Одобряю. В лучшем случае зарплата будет 0 целых ... десятых. В худщем - будут в бюджет Украины доплачивать. Плохо что это только фантазии
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Не более, чем в 10 раз от минимальной должна быть зарплата чиновников высокого ранга. Хотите космические зарплаты? Подымайте минимальную зарплату.
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1)мінімальна зряплата мусить вітповідати прожитковому мінімуму!!
2) все інше мусить будуватися з цієї позиції
це так у людей... Запропонував прив'язати розмір премій президента, прем'єра і спікера до зростання ВВП, - Дубілет - Цензор.НЕТ 975
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З/п и премия должна быть привязываться максимум к 10 минимальным з/п, растет экономика, соответственно минимальная зарплата и у казнокрадов ставка.
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простите, переводы денег от заробитчан в Украину дают к примеру 2 проца прироста к ВВП - каким боком в данном случае к этому през, спик и прочая чухня?
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Политика - это умение нассать в уши так, чтобы тебе сказали "спасибо".

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А к реальной величине зарплат, свои зарплаты, не хотите ПРИВЯЗАТЬ?!
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Ви спочатку прив'яжіть свою зарплатню до прожиткового мінімуму, а про премії забудьте! Ви, окрім маячні різних сортів, нічого не виробляєте, то яка вам премія? Хіба що тими песиками, якими пенсіонери будуть за комуналку розплачуватись. Щоб з вами сталося те, чого бажає вам "мудрий нарід", який вже отримав платіжки!
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долбо#блет ...ви однією платіжкою не можете зробити оплату за газ ...чи не хочете ...банкам комісій мало ...нажретеся навіть не сумнівайтеся
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У этих амеб память и мозг курицы! Пообещали - не сделали, так много раз, а то, что делают - убивает бизнес или убивают страну! Но наши одноклеточные избиратели что-то подозревать начинают, но все равно бубочканивчемневиноват
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Подход должен быть простым, прозрачным, понятным и одинаковым для всех. Это больше чем просто зарплата, это гарантия спокойствия в обществе.
Привязка должна быть к реальным показателям, которые легко контролировать, иначе всё, что можно нарисовать на бумаге, будет нарисовано.
Дубилет оставляет приятное впечатление в отличие от некоторых, если не многих.
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А если рост ВВП в минусе,то премьер ещё и должен будет?
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зарплату простых смертных хоть к чему нибудь привяжите...
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А ЧОМУ ВСІ ШТРАФИ ПРИВЯЗАНІ ДО МІНІМАЛЬНОЇ ЗАРПЛАТНІ, А РОЗМІР ЗАРПЛАТНІ СЛУГ ТРЕБА ПРИВЯЗУВАТИ ДО ВВП ????
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Не треба задавати дурні питання. Всі штрафи треба збільшувати, це головне джерело доходів до бюджету, до якого можна прив'язати премії.
Що більші штрафи, то більші премії будуть у наших слуг.
ВВП - то таке, там головне його правильно підраховувати, щоб було все гарно, як з голосами на виборах.
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Питання премій в Україні треба негайно вирішувати. Чому в Нафтогазу преміямає бути більша ніж в президента?! Вже зараз треба невідкладно почати виплачувати премії всім вищим кермувальникам, щоб потім не було пізно. Премії з державного бюджету мають сипатися як з дірявого мішка. Премія не собака, знайдеться до чого прив'язати.
І Дебілет слушне питання підняв. Преміювання в Україні вже ніхто не зупинить, тому треба його розвивати і вдосконалювати, застосовуючи досвід і творчі напрацювання Нафтогазу.
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У клоуна в труппе одни кретины. Нахрена им эта премия при таких огромных зарплатах?
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Процес тотального преміювання слуг народу в Україні ще тільки на початковій стадії перебуває. Тому вже зараз треба робити дії для того, щоб розвивати його в правильному напрямі. Для цього треба використовувати інтелектуальний потенціал керівного кагалу. Можна, наприклад, оголосити конкурс між міністерствами та іншими державними структурами на кращу схему преміювання і якось прив'язати цю схему до потужної боротьби з корупцією.
Це дозволить корупцію викорінити повністю. Наприклад, застосувати в цій схемі принцип анігіляції, тобто перетворення хабар'я в премію і зробити премію за недоотриманий хабар два рази більшою ніж сам хабар. Корупція буде знищена системно. Піднімається хтось, приміром, ліфтом, зі спортивною сумкою баксів, до очільника, в нього акуратно це відбирають, а очільнику віддають дві сумки баксів.
Очільник вибачається перед хабародавцем і - ніякої корупції та повна апатія очільника до лівих прибутків. Ні про що не думає тільки про ріст ВВП.
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«Предложил привязать размер премий президента, премьера и спикера к росту ВВП - Дубилет» - хитрожопый Ботвинник - а весь КабМин в полном составе по скромности и короткости нрава не предложил. А то ж себя любимого зацепит.
Ох и противная ж харя у этого Дубилета - каяк-то гиботная.
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Як в анекдоті, "ще й з/плату видають?!" Ідея непогана для піару, але проблем в економіці не вирішить! Потрібно терміново гнати з посад нікчем з кабміна, Гончарука в першу чергу!
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