 Запропонував прив'язати розмір премій президента, прем'єра і спікера до зростання ВВП, - Дубілет

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".
"Президент доручив нам дати спільну пропозицію щодо архітектури зарплат. Протягом останнього тижня я проводив цю роботу. Ми пробували звести все в єдину систему для того, щоб, з одного боку, була зрозуміла логіка співвідношення зарплат у різних органах, з іншого боку, щоб було зрозуміло, до яких конкретних показників прив'язана змінна частина. А з третього боку, щоб це було прийнятно для суспільства, але ми могли дати відповідь на питання фахівців, яких ми хочемо залучити", - сказав Дубілет.
За словами міністра, на цей момент вже створена презентація з описом нової архітектури зарплат, і тепер він чекає, коли прем'єр-міністр і президент дадуть на цю пропозицію свою резолюцію.
На питання, який рівень зарплати має бути встановлений, і від виконання яких KPI залежатиме, Дубілет зазначив, що до кожної посади свої підходи.
"Наприклад, згідно з тією пропозицією, яку я зробив, у президента, прем'єра і спікера, як перших осіб, премія прив'язана до зростання ВВП. Так що не дуже зрозуміло, до чого ще можна прив'язати їх змінну частину. У кожного з міністрів зарплата може бути прив'язана до того, що він безпосередньо зробив, наприклад, до щоквартального звіту. У депутатів може бути прив'язка до якихось своїх показників. Найпростіше - це по тому, наскільки вони беруть участь у сесії і комітетах", - додав міністр.
Крім того, він повідомив, що одна з пропозицій, яку він подав прем'єру і президенту, про те, щоб для керівників обласних державних адміністрацій змінна частина зарплати була прив'язана до щоквартального рейтингування.
Міністр також зазначив, що в уряді поки дискутують, який має бути баланс між окладами чиновників і змінною частиною зарплати.
"Тут немає правильної відповіді. Наприклад, коли я займався бізнесом, то завжди вважав, що чим більше змінна частина, тим краще, тому що у тебе більше інструментів для мотивації людини. З іншої сторони, наприклад, європейський досвід свідчить про те, що повинна бути фіксована частина більше, а змінна менше, якщо не помиляюся 70/30 вважається оптимальним співвідношенням. Ми знайдемо якийсь баланс", - зазначив Дубілет.
Що стосується зарплат у держкомпаніях, то, за його словами, питання ще також обговорюється.
"Ключова ідея, щоб це було ринково. Тобто, ми повинні об'єктивно оцінити ринковий розмір і відняти якийсь відсоток, тому що в держсекторі ти повинен отримувати менше, ніж ринок. Це все попередні сирі думки, у нас йде дискусія, подивимося", - заявив міністр.
1) Не завадило б спочатку встановити пенсії не менше 40% середньої зарплати при наявності відповідного стажа та заробітку за ВЕСЬ період праці а не за останній=КУПЛЕНИЙ рік.
БО КОЛИ ЛЮДИ ПРАЦЮВАЛИ в часи совка то за їх гроші будували фабрики-заводи-параходи які кучманоїд ПОДАРУВАВ своїй мішпусі "богообраних"
2) ОБМЕЖИТИ зряплати службовців та віп менеджерів 4-8середніми зряплатами вітповідно разрядам(класам)+25%премії по результатам діяльності як вона Є.
Годовая зарплата должна быть равна годовому ВВП на человека.
% премии - % прироста ВВП.
Прошлые три года, январский ВВП был в плюсе.
2) все інше мусить будуватися з цієї позиції
це так у людей...
Привязка должна быть к реальным показателям, которые легко контролировать, иначе всё, что можно нарисовать на бумаге, будет нарисовано.
Дубилет оставляет приятное впечатление в отличие от некоторых, если не многих.
Що більші штрафи, то більші премії будуть у наших слуг.
ВВП - то таке, там головне його правильно підраховувати, щоб було все гарно, як з голосами на виборах.
І Дебілет слушне питання підняв. Преміювання в Україні вже ніхто не зупинить, тому треба його розвивати і вдосконалювати, застосовуючи досвід і творчі напрацювання Нафтогазу.
Це дозволить корупцію викорінити повністю. Наприклад, застосувати в цій схемі принцип анігіляції, тобто перетворення хабар'я в премію і зробити премію за недоотриманий хабар два рази більшою ніж сам хабар. Корупція буде знищена системно. Піднімається хтось, приміром, ліфтом, зі спортивною сумкою баксів, до очільника, в нього акуратно це відбирають, а очільнику віддають дві сумки баксів.
Очільник вибачається перед хабародавцем і - ніякої корупції та повна апатія очільника до лівих прибутків. Ні про що не думає тільки про ріст ВВП.
Ох и противная ж харя у этого Дубилета - каяк-то гиботная.