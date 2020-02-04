 З 1 травня ми шукатимемо альтернативних постачальників газу населенню: ними можуть стати обленерго або "Укрпошта", - Оржель

Про це в ефірі "Свободи слова" на ICTV заявив міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"З 1 травня ми будемо цим займатися, щоб у кожного споживача з'явився альтернативний постачальник газу, щоб у кожного українця - а це було передбачено в інвестиційних програмах облгазів - з'явився ефективний і правильний новітній облік газу", - сказав Оржель.

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За його словами, це дасть можливість споживачам обирати найнижчий тарифний мінімум серед різних постачальників газу.

"Ми зможемо обрати серед багатьох, хто пропонує", - зазначив міністр.

Він також анонсував, що газ українцям постачатимуть ті інфраструктурні компанії, які вже є на ринку.

"Наприклад, обленерго, яке постачає електричну енергію, зможе постачати газ. Якщо ви купуєте в однієї компанії електричну енергію та газ, вони зроблять знижку. Вони мають конкурувати за вас. Таким постачальником може стати "Укрпошта". Вона доходить до кожного, вона доносить до кожного українця рахунок. Це означає, що вона може зібрати товари в один пакет і сказати: "Купуйте у мене, у мене дешевше", - пояснив очільник Мінекоенерго.

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На його думку, такий підхід дозволить зайти на ринок газу компаніям, які вміють працювати зі споживачами.

"Зараз у нас такого немає, оскільки ціна для населення дуже довго була субсидованою", - додав Оржель.