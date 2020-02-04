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 Політика України
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Все про:газ (1145) Олексій Оржель (49) Міністерство енергетики та захисту довкілля (10)

 З 1 травня ми шукатимемо альтернативних постачальників газу населенню: ними можуть стати обленерго або "Укрпошта", - Оржель

Міністерство енергетики та захисту довкілля працюватиме над тим, щоб з 1 травня у споживачів з'явилися альтернативні постачальники газу.

Про це в ефірі "Свободи слова" на ICTV заявив міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"З 1 травня ми будемо цим займатися, щоб у кожного споживача з'явився альтернативний постачальник газу, щоб у кожного українця - а це було передбачено в інвестиційних програмах облгазів - з'явився ефективний і правильний новітній облік газу", - сказав Оржель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Опрацьовується скасування розділення платіжок за газ і його транспортування, щоб не дратувати українців, - Оржель

За його словами, це дасть можливість споживачам обирати найнижчий тарифний мінімум серед різних постачальників газу.

"Ми зможемо обрати серед багатьох, хто пропонує", - зазначив міністр.

Він також анонсував, що газ українцям постачатимуть ті інфраструктурні компанії, які вже є на ринку.

"Наприклад, обленерго, яке постачає електричну енергію, зможе постачати газ. Якщо ви купуєте в однієї компанії електричну енергію та газ, вони зроблять знижку. Вони мають конкурувати за вас. Таким постачальником може стати "Укрпошта". Вона доходить до кожного, вона доносить до кожного українця рахунок. Це означає, що вона може зібрати товари в один пакет і сказати: "Купуйте у мене, у мене дешевше", - пояснив очільник Мінекоенерго.

Читайте: Ціна на газ для споживачів не зросла, а була розділена на дві платіжки, - Оржель

На його думку, такий підхід дозволить зайти на ринок газу компаніям, які вміють працювати зі споживачами.

"Зараз у нас такого немає, оскільки ціна для населення дуже довго була субсидованою", - додав Оржель.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173578
 
   
 Топ коментарі
 
Укрпошта постачає газ населенню. Пілотно-діджиталізованний проект.З 1 травня ми шукатимемо альтернативних постачальників газу населенню: ними можуть стати обленерго або "Укрпошта", - Оржель - Цензор.НЕТ 9054
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В СН не просто дураки, но и люди с психическими заболеваниями. Шо оно несет? Какая "Укрпочта"?! Какие "Облэнерго"? Закройте его обратно, в дурку.
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Реально у нас поставщик газу це зборщик платіжок і грошей. Облгази розділені на 2 організації державну куди списуються всі витрати на ремонт і обслуговування і приватну куди йде весь прибуток, тому цю приватну може замінити любий зборщик боргів. А от як буде з держаною там потрібно все керівництво змінити інакше хто перейде на іншого постачальника може бути з постачальником але без газу.
Відключать наприклад і не будуть мати часу підключити або візьмуть лічильник на повірку і забудуть про нього
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Есть еще такой вариант - доставлять газ в шариках.

З 1 травня ми шукатимемо альтернативних постачальників газу населенню: ними можуть стати обленерго або "Укрпошта", - Оржель - Цензор.НЕТ 4455
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Господа, а вас не пугает, что зебилы не уточняют, о каком газе речь? З 1 травня ми шукатимемо альтернативних постачальників газу населенню: ними можуть стати обленерго або "Укрпошта", - Оржель - Цензор.НЕТ 9751
Вдруг они говорят о кислороде и хотят заставить нас платить за его доставку?
Это же просто "золотое дно"!

З 1 травня ми шукатимемо альтернативних постачальників газу населенню: ними можуть стати обленерго або "Укрпошта", - Оржель - Цензор.НЕТ 367
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Надо инет Укртелекома подключить что бы газ на прямую в хату.
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а че не Сильпо и АТБ сразу ? З 1 травня ми шукатимемо альтернативних постачальників газу населенню: ними можуть стати обленерго або "Укрпошта", - Оржель - Цензор.НЕТ 6641 ну, б.л.я, клоуны дают З 1 травня ми шукатимемо альтернативних постачальників газу населенню: ними можуть стати обленерго або "Укрпошта", - Оржель - Цензор.НЕТ 6641 З 1 травня ми шукатимемо альтернативних постачальників газу населенню: ними можуть стати обленерго або "Укрпошта", - Оржель - Цензор.НЕТ 6944
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Надо инет Укртелекома подключить что бы газ на прямую в хату.
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У нас же "эпоха диджиталиции", "страна в смартфоне"... Надо сразу через вайбер газ отправлять!
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газ в конвертах? Пора уже если не прополоть, то повыдергивать эту зелень! Люди, что вытворяют зти недоросли!!!
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Дол***** ,еще бы ,,почтурассеи,, предложили.
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Г-н министр, облэнерго не поставляют электроэнергию, они ее распределяют.
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это будут не "поставщики", а собиратели денег за "бодягу", которую они называют газом...у соседа один поставщик, у вас другой, но "бодяга" в трубе для всех одна, и кипение чайника с водой вместо 15 минут, как раньше , будет по любому длиться - 40 минут
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Укрпочта??

"- Я одну вашу вещицу - читала. И знаете: я бы никогда не подумала, что на полсотне страниц можно столько нанести околесицы. Это выше человеческих сил!
- Так ли уж выше! - я, польщенный, разбавил и выпил. - Если хотите, я нанесу еще больше! Еще выше нанесу!.." (С)
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********, вот это парни! Такую хрень нести и народ всёравно хавает . Зеля и ко, продолжай. те в том же духе и на следующих выборах я проголосую за зебилов. Как они там говорили? "паприколу. хуже уже не будет" (С)
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Ура, Укрпошта газ везе! Пряме постачання з Катманду, Непал
З 1 травня ми шукатимемо альтернативних постачальників газу населенню: ними можуть стати обленерго або "Укрпошта", - Оржель - Цензор.НЕТ 2617
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Короче теперь плата за мифическую доставку уже не обсуждается. Делают рокировку на укрпочту и все. Суки.
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