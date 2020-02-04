EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Коронавірус із Китаю Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 Економіка
  2098  9
Все про:НАБУ (2244) ГПУ (3303) агрохолдинг (8)

 В агрохолдингу "Авангард" здивовані підозрами правоохоронців про те, що дві його фабрики нібито не існують

Співробітники агрохолдингу "Авангард" здивовані підозрами Генпрокуратури і НАБУ про те, що дві птахофабрики, які входять до його складу, нібито не існують, однак сподіваються на розумне вирішення такого непорозуміння. Йдеться про два найбільші в Євразії птахокомплекси з виробництва яєць повного циклу - "Авіс" у Хмельницькій області та "Чорнобаївське" в Херсонській області.

Як повідомив у коментарі УНІАН директор птахофабрики "Авіс" Микола Лактіонов, на сьогодні фабрика повноцінно працює в штатному режимі, її співробітниками є 600 осіб, серед яких фахівці з вищою освітою, ветеринари, технологи та інженери, передає Цензор.НЕТ.

"Будівництво почалося в 2008 році, у 2009 році ми запустили першу промзону, а в 2013 році будівництво закінчено і фабрика запрацювала на повну потужність. Сьогодні виробничі потужності "Авіс" – це зона вирощування молодняку на 2,63 млн поголів'я і 5,2 млн курей несучих, з проєктною потужністю виробництва 1,6 млрд яєць на рік", - сказав він.

В агрохолдингу Авангард здивовані підозрами правоохоронців про те, що дві його фабрики нібито не існують 01

Більше того, за словами Лактіонова, такого виробництва, буквально "з нуля", немає ніде – компанія вирощує свої зернові і виробляє корми для своїх потреб на власному комбікормовому заводі. Продукція з обох фабрик "Авангарду" надходить у локальні мережі супермаркетів, а також на експорт. Компанія отримала дозвіл на постачання яєць в 22 країни, серед яких – ОАЕ, Сінгапур, Гонконг, Саудівська Аравія, Азербайджан, Туреччина та інші.

Як повідомила головний ветеринарний лікар "Авіс" Наталія Ткачук, щодня на фабриці проводиться клінічний огляд птахів і графік щеплень, а співробітники проходять суворий санітарний контроль.

"Ми не допускаємо на підприємство людей, не пов'язаних з виробництвом. Птахофабрика працює в закритому режимі, всі співробітники працюють у спецодязі, заповнюють журнал здоров'я. Ми також використовуємо сучасні вакцинні препарати, які виробляють довічний імунітет у курей, щоб запобігти спалаху будь-яких захворювань", - сказала вона.

В агрохолдингу Авангард здивовані підозрами правоохоронців про те, що дві його фабрики нібито не існують 02

Працівники підприємства вважають, що робота цих фабрик - питання не лише харчової безпеки України, але і питання підтримки економіки регіонів.

"Відверто кажучи, ми були здивовані підозрами деяких правоохоронних органів про те, що ці фабрики нібито не існують, тому що це одні з найбільших профільних виробництв не тільки в Україні, але і в Євразії. Ці підприємства - основа харчової безпеки країни, які насичують внутрішній ринок якісним продуктом, а також відіграють ключову роль для пожвавлення економіки регіонів. Це багатомільйонні податки і хороший роботодавець, який платить гідні зарплати і дає змогу молоді з профільною освітою залишатися в Україні" - повідомив керівник відділу зв'язків з громадськістю агрохолдингу "Авангард" Євген Манженко.

В агрохолдингу Авангард здивовані підозрами правоохоронців про те, що дві його фабрики нібито не існують 03

Нагадаємо, раніше групи компаній "Авангард" і "Укрлендфармінг" звернулися до Президента України з приводу того, що НАБУ і Генпрокуратура не бачать фабрики у Херсонській і Хмельницькій областях та чинять тиск.

У грудні минулого року за зверненням Національного антикорупційного бюро Генеральна прокуратура відновила дві справи проти компанії "Авангард", які розслідувало НАБУ і які були закриті більше двох років тому. Зокрема, у правоохоронців виникли підозри, що дві птахофабрики не були побудовані. Холдинг "Авангард" (Avangard) - одна з найбільших агропромислових груп України, компанії якої спеціалізуються на виробництві курячих яєць і продуктів яєчної переробки. Компанія входить до складу найбільшого за розміром земельного банку в Україні агрохолдингу "Укрлендфармінг".

Повноцінний запуск птахокомплексів "Авіс" і "Чорнобаївське" відбувся в 2013 році. Фабрики мають загальну потужність з утримання 11,2 млн голів курей-несучок і потужність з виробництва 3,5 млрд штук яєць на рік.

Частка "Авангарду" в промисловому виробництві яєць в Україні дорівнює 30%, сухих яєчних продуктів - 70%.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173577
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
надоели уже эти фотки с курятника...не вызывают они сочувствия к проблемам олигархов
 показати весь коментар
 
Как это Так построили фабрики , - а Деньги за ее эксплуатацию не несут , а значит ее и Нет, - Это какой то Позор.Всех участников Задеянных в Данной схеме Выбивания Денег к Ответу, - Есть же конкретные Люди. А Не только Разговоры и Доведения до Общественности о Данном Проступке.
 показати весь коментар
 
Очень может быть. Лично наблюдал такой прецедент (хоть и было это в 2008 г): знакомый ветеринар очень крупного агрохолдинга (по бумагам и представленной продукции в магазинах), расположенного под Днепром, покупал у меня что-то для ветлаборатории. Поделился информацией, что основная прибыль - китайское мясо, получаемое через Польшу. А закрытый курятник и свинарник держат для проверок: вот смотрите - производство! Так шта....
 показати весь коментар
 
 
У нас багато виробників так роблять завищують об'єм виробництва і так відмивають контрабанду...
 показати весь коментар
 
У них власники не правильні. Власниками мають бути євреї, тоді питань не буде.
 показати весь коментар
 
Це не жарт. Авангард весь Ізраїль завалив яйцями, от хтось Богообраний і вирішив прибрати їх або з ринку, або до власних волохатих рук.
 показати весь коментар
 
 
Да нет там нечего не вижу (детектив НАБУ )
 показати весь коментар
 
Представляю развитие: всё арестовать, закрыть, остановить, а потом разбираться, пока фирма не разорится. Классика совдепии - тупые следователи, которые в экономике на бум-бум, изображают бурную деятельность, ни за что никакой ответственности не несут, фантазируют какие-то схемы, которые во всём мире обычным предпринимательством называются. Добро пожаловать, инвесторы.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЕкономіка
 
 
 
 
 
 вгору