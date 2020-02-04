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 Політика України
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 Деякі пункти Мінських угод заслуговують уточнення і деталізації, - посол Франції в Україні де Понсен

У Мінських угодах є деякі пункти, які заслуговують уточнення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен в інтерв'ю hromadske.

"Позиція Франції дуже проста: сьогодні немає кращої бази, ніж Мінські угоди. Сьогодні немає кращого тексту, який би давав можливість просуватися у врегулюванні конфлікту. Так само поки не винайшли кращого, ніж нормандський дипломатичний формат роботи - формат, в якому беруть участь Франція, Німеччина, Україна і Росія.

Водночас очевидно, що в самому тексті Мінських угод є пункти, які не є визначеними, які заслуговують уточнення, пояснення і деталізації. Особливо це стосується послідовності дій. Потрібно, щоб експерти зібралися за столом і деталізували ці пункти", - сказав посол.

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Разом з тим він зазначив, що це зовсім не означає, що треба відмовитися від "Мінська".

"Немає іншої можливості, крім Мінських угод, адже вони були підписані Україною, і саме вони є основою. Ці угоди потрібно взяти за основу, а далі можуть бути інтерпретації", - підкреслив Понсен.

Як повідомлялося раніше, у президента Володимира Зеленського сподіваються на кроки до проведення місцевих виборів в ОРДЛО вже в жовтні цього року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173575
 
 
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Посол Франции не хочет отдать половинку земли Франции днр, пуска там тыщ 50 французов поубивают?
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Liberté pour l'île de Corse! (Свободу Корсіке!)
Хай живе корсиканська народна ресбубліка!!
Що у цьому питанні треба доопрацювати, пан посол?
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Было при Порохе всё ясно а теперь это чмо можно и опустить и заставить флаг своей страны убрать(чтобы не раздражал тех перед кем он лебезит) и и на Конституцию своей страны насрать...
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Тобто виходим на те, з чого почали - без виводу орди з ОРДЛО, контролю за кордоном, посадок/амністії бандформувань, реабілітаційного періоду для хворого руцкім міром населення, повернення людей додому не може бути і мови про вибори. Я б ще провів би всеукраїнський референдум, особисто я не хочу, щоб донбаська вата лізла в материкову Україну і користувалась її благами. Крім того стоїть питання - який дідько буде відбудовувати і хто відповість за розграбунок. Дійсно - питань дуже багато.
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