 Рада сьогодні планує розглянути звільнення Бабак, ренту за видобуток бурштину і зменшення кількості нардепів

Про це йдеться в порядку денному, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Так, законопроєкт №1017 "Про внесення змін до статей 76 та 77 Конституції України (щодо зменшення конституційного складу Верховної Ради України та закріплення пропорційної виборчої системи)" зокрема передбачає, що кількість парламентаріїв має скоротись із 450 до 300. Верховна Рада направила цей документ до Конституційного Суду 3 вересня. Рішення ж щодо визнання його конституційним Велика палата КСУ ухвалила під час засідання 16 грудня, а вже 13 січня Комітет ВР з питань правової політики рекомендував парламенту попередньо схвалити цей проєкт закону. Розгляд цього питання депутати запланували четвертим питанням у вівторок.
Розпочати ж засідання, після офіційного відкриття третьої сесії та затвердження порядку денного на неї, Рада збирається із ухвалення двох кадрових рішень — звільнення Альони Бабак із посади міністра розвитку громад та територій і призначення на цю посаду, а також на посаду віцепрем'єр-міністра Дениса Шмигаля.
У перший день роботи нової сесії ВР має намір визначитися щодо подальшої роботи над чотирма законопроєктами про внесення змін до Конституції, ініційованими Президентом. Стосовно кожного з документів КС надав свої висновки, розглянувши які, профільний комітет запропонував парламенту встановити нові терміни їх повторної підготовки та доопрацювання. Один із законопроєктів (№1027) стосується додаткових підстав дострокового припинення повноважень депутатів.
Друге читання в Раді має пройти президентський законопроєкт №2513 "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за злочини, вчинені злочинною спільнотою" та урядова ініціатива №2241 "Про внесення зміни до статті 252 Податкового кодексу України щодо упорядкування розміру ставки рентної плати за користування надрами для видобування бурштину".
Как никак прошло почти девять месяцев с булавой в руках.
- Как так получилось, что Украина почти самая бедная страна при президенте-долларовом миллионере?
- Почему критикующих Вас людей таскают в СБУ, а в это время по Киеву спокойно гуляют представители Министерства обороны РФ?
- Как Вы спите ночью, если только за январь армия потеряла 14 бойцов, а Вы бегаете за Путиным ради фото?
- Не стыдно Вам было отдыхать на фешенебельных курортах, например, в Омане, когда депутаты Вашей политической силы предлагают старушкам продать собаку, чтобы оплатить коммуналку?
- Почему через 9 месяцев Вашей каденции мы мало того что так и не знаем убийц на Майдане, но и лишились ключевых свидетелей?
- Не хотели бы Вы принять участие в эксперименте и попробовать прожить на 1500 гривен пенсии хотя бы месяц?
- Как можно было на шестой год войны, осознавая опасность, давать приказ армии на отступление со своей земли?
- Сколько денег Вам еще нужно взять из бюджета страны, чтобы наесться?
- Куда делись наши карпатские леса?
- Почему не наказаны приспешники Януковича? Мало того, они возвращаются в Украину и чувствуют себя здесь более чем вольготно?
- Сколько лично Вам занесли с "Роттердам+" и контрактов на поставку российских газа и электроэнергии?
- Добровольцы и патриоты оказались в тюрьмах, потому что для Вас они угроза?
- Помните ли Вы такое слово как люстрация?
- Какова Ваша доля с незаконного копания янтаря?
- Почему ваши сериалы до сих пор транслируются в России?
- Почему курс гривни растёт, а цены в магазинах не снижаются?
- Почему Ваши депутаты вызывают проституток и занимаются решаловом в сессионном зале?
Фраза "...каждые 10 лет очередной царек узурпирует власть..." означает, что царек захватывает власть каждые 10 лет, но не указывает, сколько он просидит у власти.
"...эти из зе-команды стоят 5 штук зелени, то во времена Кучмы..."
5к им выплачивают на "поддержание штанов и лояльности", за голосования они получают отдельно.
"...количество депутатов никак не влияет на их стоимость..."
Но влияет на общую стоимость всех тушек. И, с уменьшением количества избирательных округов, снижаются затраты на гречкосейство.
"...В Парламенте должны быть профессионалы..."
Мы хотим экономить или привлечь профессионалов? Если второе, то, даже с уменьшением количества депутатов, расходы на парламент увеличатся.