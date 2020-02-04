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 Політика України
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Матеріали за темою:
Все про:Тарифи на газ (164) Олексій Оржель (46)

 Опрацьовується скасування розділення платіжок за газ і його транспортування, щоб не дратувати українців, - Оржель

Кабінет Міністрів України і Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, працюють над створенням єдиної платіжки за газ.

Про це міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель заявив в ефірі каналу ICTV 3 лютого, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

"Регулятор у нас незалежний, він має забезпечити баланс інтересів споживачів і галузі, але зараз напрацьовується, щоб усе ж таки не було окремих платіжок за транспортування і споживання газу. Щоб це була окрема величина, яку треба сплатити, але не дві платіжки, щоб не дратувати українців", – сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ціна на газ для споживачів не зросла, а була розділена на дві платіжки, - Оржель

За словами міністра, у новій квитанції буде "правильно" відображено вартість транспортування і споживання газу.

Оржель зазначив, що тариф на транспортування газу – це так звана абонплата.

"Щоб уся велика інфраструктура [працювала]... Щоб український споживач у будь-який момент доби міг відкрити й отримати газ, який перебуває під тиском, це коштує грошей. Є ті витрати, які є умовно постійними, їх увесь час треба вкладати, навіть якщо ти не споживаєш", – додав міністр.

24 грудня 2019 року Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, встановила нові тарифи на доставку газу і змінила порядок оплати послуг з доставки газу. З січня 2020 року плата за доставку видалена з рахунків за газ. Усі споживачі отримають окремі рахунки: один за газ, другий - за його доставку. Вартість цієї доставки обчислюється для кожного споживача окремо і визначається за формулою: спожитий за останній рік обсяг газу ділять на 12 місяців і множать на спеціальний тариф на доставку; цей тариф у кожному регіоні різний.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173571
 
 
 Топ коментарі
 
Ці зелені профани таки довбодятли на всю голову.Прорабатывается отмена разделения платежек за газ и его транспортировку, чтобы не раздражать украинцев, - Оржель - Цензор.НЕТ 31
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В январе текущего года выполнение плана доходов бюджета Украины составило только 78,54%, и это один из худших показателей за всё время независимости страны.
Статистика прошлых лет, когда собираемость бюджета была на уровне 138,72% в январе 2017 года, 102,8% - в январе 2018-го. В нынешнем году этот показатель находится в пределах 89,25%. В денежном выражении это сборы в объёме 50,7 миллиарда при плане в 64,7 миллиарда гривен.
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Юлька с Яныком набрали долгов на 50 млрд. (на что они пошли никто не знает).
Но дело не в том, а дело в том что к власти пришли полные профаны, а если не профаны, то воры которые занимаются распредилением финансовых коррумпированых потоков.
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В январе текущего года выполнение плана доходов бюджета Украины составило только 78,54%, и это один из худших показателей за всё время независимости страны.
Статистика прошлых лет, когда собираемость бюджета была на уровне 138,72% в январе 2017 года, 102,8% - в январе 2018-го. В нынешнем году этот показатель находится в пределах 89,25%. В денежном выражении это сборы в объёме 50,7 миллиарда при плане в 64,7 миллиарда гривен.
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Ну когда то должны аукнутся долги набранные за прошлые годы прошлыми президентами.
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Юлька с Яныком набрали долгов на 50 млрд. (на что они пошли никто не знает).
Но дело не в том, а дело в том что к власти пришли полные профаны, а если не профаны, то воры которые занимаются распредилением финансовых коррумпированых потоков.
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Ты само поняло, что написало?
- Юлька с Яныком набрали долгов на 50 млрд. (на что они пошли никто не знает). - но они не воры, просто никто не знает на что они пошли. Бу-га-га.

А типа профаны еще ничего не успели своровать, но они уже воры.
Пошло на йух ************.
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а следующему президенту аукнутся долги нынешнего ***********, я правильно понял?
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*********** однотурового мы сняли 21.04.2019. Запомни эту историческую дату!
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тебе треуголка не жмет, наполеончик ты наш? Вопрос еще раз прочитай, если не можешь ответить - сглотни, а "историческую" дату пусть запомнят твои зеленые опарыши!
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А что команда зебилов кредиты не берет? И когда вы зебобики за свой выбор отвечать научитесь, а не валить на "пепередников". Ничего нового даже придумать не в состоянии
Опрацьовується скасування розділення платіжок за газ і його транспортування, щоб не дратувати українців, - Оржель - Цензор.НЕТ 4989
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Запомни и расскажи это своему тупому боссу. Когда ты так грубо и безосновательно обзываешь людей, то получаешь обратный эффект - сопротивление и непринятия ни тебя ни твоих высеров. В этом и кроется коренная причина провала тактики черного пиара. Бабло на ветер.
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З,Ы, Статистика, есть такая фраза приписываемая Сталину - "Есть ложь, есть большая ложь и есть статистика." Не надо больше статистики. Гы.
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И как мы должны понимать эту фразу, какого то там неука Сталина.
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Ты еще здесь? Ты еще не на йухе? Поторопись.
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В одній платіжці можна написати всю калькуляцію.
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результат роботи при владі повних профанів Опрацьовується скасування розділення платіжок за газ і його транспортування, щоб не дратувати українців, - Оржель - Цензор.НЕТ 8267
Це дуже зручне визнавати собі профаном и дебілом, а нам что з того?
"Народним депутатам" потрібно звернутись до "народного лікаря" Комаровського Опрацьовується скасування розділення платіжок за газ і його транспортування, щоб не дратувати українців, - Оржель - Цензор.НЕТ 8267
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Гы, поржал. Теперь если вы не будете пользоваться газом, то за него и не будете платить, но за трубу, т.е. транспортировку, будете платить всегда, даже если труба в ваш дом проплачена вами.
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хорошее решение, что бы украинцы не могли сжигать платежки за транспортировку газа..
тогда будут платить...
очень удобный народ эти украинцы.. - мечта любого правительства...
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Ці зелені профани таки довбодятли на всю голову.
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министр вертит задом на сковороде - так и не сказал, у кого потребление ноль - будут платить или нет.А сумма там немалая за год набежит.
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А украинские флаги в сатанице луганскай снимали, чтобы не раздражасть сипаров Прорабатывается отмена разделения платежек за газ и его транспортировку, чтобы не раздражать украинцев, - Оржель - Цензор.НЕТ 9404
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Какой пиз#ец. Зебилье вы довольно? Вам идиотам пришлют одну платежку, но с сумой как в двух, вас считают настолько тупыми что верят что вы не заметите
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ничего ты не понимаешь. просят люди не делать две платежки - нате вам две строчки в одной! это обратная связь с народом, при марадьоре о таком даже мечтать не могли!
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Сейчас эти КОНЧЕННЫЕ просто-напросто вобьют ВСЕ свои хотелки в ОДНУ платёжку и ВУАЛЯ ....,ну *** и УРОДЫ !!! Опрацьовується скасування розділення платіжок за газ і його транспортування, щоб не дратувати українців, - Оржель - Цензор.НЕТ 8146
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провіряли реакцію зебаранів, зебарани почали невдоволено мичати. адже більшість зеленого лохторату обміняли незалежність на дішовий газ
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Гівнюки думають. Розумово відстале населення просить і сподівається, замість того щоб вже давно винести цих шкодних ушльопків з владних кабінетів. Все, як завжди, "стабільність" цій країні і достаток паразитуючим аморальним виродкам гарантовано.
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Ю.Тимошено:Скажіть мені будль ласка ,чому уряд і президент звітують про завершення епохі бідності,а от дані держкомстату - це офіційна статитика країни показала,що тарифи виросли на 8%

https://www.youtube.com/watch?v=pLkx3Bjwc98
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с этой доставкой вообще весело. плита у меня электрическая, котел пиролизный и за последних 3 года я использовал ровно ноль кубов газа. но газовая труба к дому естественно подведена и я был сильно удивлен когда мне принесли платежку на триста с лишним гривен за транспортировку газа, которым я не пользуюсь три с лишним года. я улыбнулся и выкинул ее в мусорку.
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а на фига тогда начали с «двумя платежами»?

Короче: кручу-верчу - нае........хочу🙁
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Вот это мочат уроды.
Теперь если вы не будете пользоваться газом, то за него и не будете платить, то есть за транспортировку. А за год набежит кругленькая сума.
Вот это реформаторы, куда там канфетному барыге.

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И электроснабжение включить стоимость проводов. И в водоснабжение стоимость труб А что, чем "Водоканал" хуже "Горгаза" или воду транспортировать не надо? Все еще впереди
Опрацьовується скасування розділення платіжок за газ і його транспортування, щоб не дратувати українців, - Оржель - Цензор.НЕТ 4045
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