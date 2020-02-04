 Опрацьовується скасування розділення платіжок за газ і його транспортування, щоб не дратувати українців, - Оржель

Про це міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель заявив в ефірі каналу ICTV 3 лютого, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

"Регулятор у нас незалежний, він має забезпечити баланс інтересів споживачів і галузі, але зараз напрацьовується, щоб усе ж таки не було окремих платіжок за транспортування і споживання газу. Щоб це була окрема величина, яку треба сплатити, але не дві платіжки, щоб не дратувати українців", – сказав він.

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За словами міністра, у новій квитанції буде "правильно" відображено вартість транспортування і споживання газу.



Оржель зазначив, що тариф на транспортування газу – це так звана абонплата.



"Щоб уся велика інфраструктура [працювала]... Щоб український споживач у будь-який момент доби міг відкрити й отримати газ, який перебуває під тиском, це коштує грошей. Є ті витрати, які є умовно постійними, їх увесь час треба вкладати, навіть якщо ти не споживаєш", – додав міністр.



24 грудня 2019 року Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, встановила нові тарифи на доставку газу і змінила порядок оплати послуг з доставки газу. З січня 2020 року плата за доставку видалена з рахунків за газ. Усі споживачі отримають окремі рахунки: один за газ, другий - за його доставку. Вартість цієї доставки обчислюється для кожного споживача окремо і визначається за формулою: спожитий за останній рік обсяг газу ділять на 12 місяців і множать на спеціальний тариф на доставку; цей тариф у кожному регіоні різний.