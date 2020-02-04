 Опрацьовується скасування розділення платіжок за газ і його транспортування, щоб не дратувати українців, - Оржель

Про це міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель заявив в ефірі каналу ICTV 3 лютого, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.
"Регулятор у нас незалежний, він має забезпечити баланс інтересів споживачів і галузі, але зараз напрацьовується, щоб усе ж таки не було окремих платіжок за транспортування і споживання газу. Щоб це була окрема величина, яку треба сплатити, але не дві платіжки, щоб не дратувати українців", – сказав він.
За словами міністра, у новій квитанції буде "правильно" відображено вартість транспортування і споживання газу.
Оржель зазначив, що тариф на транспортування газу – це так звана абонплата.
"Щоб уся велика інфраструктура [працювала]... Щоб український споживач у будь-який момент доби міг відкрити й отримати газ, який перебуває під тиском, це коштує грошей. Є ті витрати, які є умовно постійними, їх увесь час треба вкладати, навіть якщо ти не споживаєш", – додав міністр.
24 грудня 2019 року Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, встановила нові тарифи на доставку газу і змінила порядок оплати послуг з доставки газу. З січня 2020 року плата за доставку видалена з рахунків за газ. Усі споживачі отримають окремі рахунки: один за газ, другий - за його доставку. Вартість цієї доставки обчислюється для кожного споживача окремо і визначається за формулою: спожитий за останній рік обсяг газу ділять на 12 місяців і множать на спеціальний тариф на доставку; цей тариф у кожному регіоні різний.
Статистика прошлых лет, когда собираемость бюджета была на уровне 138,72% в январе 2017 года, 102,8% - в январе 2018-го. В нынешнем году этот показатель находится в пределах 89,25%. В денежном выражении это сборы в объёме 50,7 миллиарда при плане в 64,7 миллиарда гривен.
Но дело не в том, а дело в том что к власти пришли полные профаны, а если не профаны, то воры которые занимаются распредилением финансовых коррумпированых потоков.
- Юлька с Яныком набрали долгов на 50 млрд. (на что они пошли никто не знает). - но они не воры, просто никто не знает на что они пошли. Бу-га-га.
А типа профаны еще ничего не успели своровать, но они уже воры.
Пошло на йух ************.
Це дуже зручне визнавати собі профаном и дебілом, а нам что з того?
"Народним депутатам" потрібно звернутись до "народного лікаря" Комаровського
тогда будут платить...
очень удобный народ эти украинцы.. - мечта любого правительства...
https://www.youtube.com/watch?v=pLkx3Bjwc98
Короче: кручу-верчу - нае........хочу🙁
Теперь если вы не будете пользоваться газом, то за него и не будете платить, то есть за транспортировку. А за год набежит кругленькая сума.
Вот это реформаторы, куда там канфетному барыге.