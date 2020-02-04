 Дощ із мокрим снігом та ожеледиця: синоптики попередили про погіршення погоди в Україні

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
За прогнозом "Укргідрометцентру", вдень 4 лютого на Закарпатті, Прикарпатті значний дощ та мокрий сніг, вночі 5 лютого сильний сніг (приріст снігового покриву 10-20, у горах 35-40 см); пориви вітру 15-20 м/с (у горах 25 м/с), хуртовини, на дорогах снігові замети, ожеледиця.
Також повідомляється, що 5-6 лютого в центральних областях значний сніг, у східних областях значний сніг з дощем, у південних областях значний дощ з переходом у мокрий сніг, утворення снігового покриву заввишки 10-15 см; місцями ожеледь та налипання мокрого снігу; пориви вітру 17-22 м/с, місцями 25 м/с, хуртовини; на дорогах ожеледиця; на Кіровоградщині та Дніпропетровщині сильний сніг, утворення снігового покриву заввишки 20-25 см, снігові замети.
"Очікувані погодні умови спричинятимуть порушення та припинення руху транспорту на дорогах та вулицях, ускладнюватимуть роботу підприємств енергетики та комунального господарства", - зауважили в ДСНС.