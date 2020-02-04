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 Політика України
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Все про:пенсіонери (245) субсидія (337) Ковалів Юлія (15) Євген Брагар (12)

 Зеленський доручив Кабміну розібратися з питанням пенсіонерки, якій радили продати собаку

Президент Володимир Зеленський доручив Уряду України розібратися із ситуацією навколо жінки, якій депутат від "Слуги народу" Євген Брагар порадив продати собаку, щоб заплатити за комунальні послуги.

Про це заявила заступниця керівника Офісу Президента Юлія Ковалів в ефірі ток-шоу "Свобода слова", передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНН.

"Ситуація, яка сталася з одним із депутатів "Слуги народу" в п’ятницю на ефірі. Насамперед я хочу вибачитися від нас усіх за такі необачні слова депутата. Власне, ще у п’ятницю президент доручив уряду розібратися з конкретним питанням пані Любові з Кіровоградської області. І сьогодні ми отримали інформацію про безпосередньо і платіжки, які платить це домогосподарство, ця сім’я за комунальні послуги, і субсидії, які вона отримує. За інформацією, яку сьогодні надав уряд, ця сім’я уже з початку опалювального сезону отримала монетизовану субсидію в розмірі трошки більше ніж 3,5 тис. грн, що в середньому дозволило цій сім’ї платити не більше ніж 300-350 грн на місяць за комунальні послуги (газ та електроенергію. - Ред)", - сказала Ковалів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Брагар порадив пенсіонерці заплатити за комуналку "продавши собаку, якщо той елітної породи". ВIДЕО

Нагадаємо, раніше Оржель заявив, що українці, які не зможуть платити за газ, отримають субсидію.

Раніше спікер парламенту Дмитро Разумков заявив, що питання компетенції Брагара мають вирішувати в "Слузі народу". Після чого партія зібралася для обрання санкцій щодо нардепа Брагара.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Це не є і не може бути нашою позицією", - фракція СН вибачилася за Брагара, який запропонував пенсіонерці продати собаку

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173566
 
 
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Опять шоу от Вэлыкого Оманского...….
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А с этим вопросом что???


В январе текущего года выполнение плана доходов бюджета Украины составило только 78,54%, и это один из худших показателей за всё время независимости страны.
Статистика прошлых лет, когда собираемость бюджета была на уровне 138,72% в январе 2017 года, 102,8% - в январе 2018-го. В нынешнем году этот показатель находится в пределах 89,25%. В денежном выражении это сборы в объёме 50,7 миллиарда при плане в 64,7 миллиарда гривен.

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тссс - поклонникам зе этого знать не положено, та и осилить своим умишком ситуацию они не в состоянии
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потому, что к власти привели тупых уродов, коллаборантов и РЕАЛЬНЫХ БАРЫГ! Зеленые уроды пришли к власти уничтожать все украинское, украинцев и страну под названием Украина! Как можно было привести к власти тело, которое оскорбляло страну, украинцев и скрывалось от военкомата?
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це - велика перемога зелених реформаторів-малоросів
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А, что эта бабка одна такая по всей Украине?
Это типа, Янелох Оманский решил проблемы, со всеми малоимущим населением по стране?
Что-то мне это напоминает, нашему главному зебилоиду не дают спокойно жить, лавры *****? Уроды зебилоидные, вы это чмо привели к власти!
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Полностью с Вами согласен. Сам хотел написать точно такой (по смыслу) комментарий.
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Капец, гребанный осел и-а косящий под пуйла. Теперь псы безродные, обходящиеся Украине в миллиарды будут заниматься 1 бабушкой
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И вот уже готов ***** 2.0... Этот "мудрый нарит" без царя никак!
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Щас як почнуть їздити всі кабмін, обладмін, райдержадмін спалять бензіну на сотні тисяч получать командіровочних на лімон і добавлять бабулькі 100 грн до субсидії
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Доручити дуплєту терміново провести перепис собак з наступним зарахуванням їх в держрезерв.
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Що, грошей зовсім нема? Тільки на одну пенсіонерку є?
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Вже понад 100 коментарів. Не подобається ватний депутат. А за нього ж у першому турі проголосувало 19% виборців, у другому 45%, на парламентських виборах - 21,2%. Самі обрали, а зараз скіглять.
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а дятла , того что сказал....не не уволил за несоответствие
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Там все такие так что, всех уволить?
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... а іншим пенсіонерам собаку продавати?
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****** зеленского дёрёт с лохобанов населяющих Украину
больше , чем с России за куб.м/км
зеленский - оманский ишак, с заездом в Москву
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Бабка получает субсидию и платит "своих" по 400 грн. в месяц, так на что же она жалуется?
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А с проблемами ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ ,кто разберётся ??? Зеленський доручив Кабміну розібратися з питанням пенсіонерки, якій радили продати собаку - Цензор.НЕТ 3731Пушкин ???
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Иаланский смехотунчик таки пожалел бабкиного цюцю Спас бобика от продажи и сделал так что лохи будут с восторгом наблюдать как олн мощно облагодетельствует пенсионерку Ну вілитій царь Ишо чуть чуть и Почти Соломон
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А що робити з іншими пенсіонерами? Де наші льготи? Чому нам потрібно бігати по совбезам і щось клянчити, бо платіжки приходять без пільг? Ти їх нам давав ці льготи, що забрав? Твої батьки були і зоні ліквідації ЧАЄС, чи як і ти, косили? А що стосується бабулі, то вони всі якраз проголосували за мародьора, бо дійсний мародьор Беня і вночі не спить, придумує схеми і ви щедро платите, а його називаєте героєм. А тих, хто вам каже правду - ненавидите.Ваш Бог - телевізор Бені.
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Пусть разберутся с 5миллионами пенсов,у которых пенсия до 2тысяч.
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ни в коем случае не выгонять этих депутатов! я же так понимаю, что это лучшие из имеющихся?
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Поручил разобраться.
Хочет увеличить пенсию, что бы коммуналка составляла 10% от пенсии?
Или: почему не посоветовал продать почку?

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