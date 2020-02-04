 Зеленський доручив Кабміну розібратися з питанням пенсіонерки, якій радили продати собаку

Про це заявила заступниця керівника Офісу Президента Юлія Ковалів в ефірі ток-шоу "Свобода слова", передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНН.
"Ситуація, яка сталася з одним із депутатів "Слуги народу" в п’ятницю на ефірі. Насамперед я хочу вибачитися від нас усіх за такі необачні слова депутата. Власне, ще у п’ятницю президент доручив уряду розібратися з конкретним питанням пані Любові з Кіровоградської області. І сьогодні ми отримали інформацію про безпосередньо і платіжки, які платить це домогосподарство, ця сім’я за комунальні послуги, і субсидії, які вона отримує. За інформацією, яку сьогодні надав уряд, ця сім’я уже з початку опалювального сезону отримала монетизовану субсидію в розмірі трошки більше ніж 3,5 тис. грн, що в середньому дозволило цій сім’ї платити не більше ніж 300-350 грн на місяць за комунальні послуги (газ та електроенергію. - Ред)", - сказала Ковалів.
Нагадаємо, раніше Оржель заявив, що українці, які не зможуть платити за газ, отримають субсидію.
Раніше спікер парламенту Дмитро Разумков заявив, що питання компетенції Брагара мають вирішувати в "Слузі народу". Після чого партія зібралася для обрання санкцій щодо нардепа Брагара.
В январе текущего года выполнение плана доходов бюджета Украины составило только 78,54%, и это один из худших показателей за всё время независимости страны.
Статистика прошлых лет, когда собираемость бюджета была на уровне 138,72% в январе 2017 года, 102,8% - в январе 2018-го. В нынешнем году этот показатель находится в пределах 89,25%. В денежном выражении это сборы в объёме 50,7 миллиарда при плане в 64,7 миллиарда гривен.
Это типа, Янелох Оманский решил проблемы, со всеми малоимущим населением по стране?
Что-то мне это напоминает, нашему главному зебилоиду не дают спокойно жить, лавры *****? Уроды зебилоидные, вы это чмо привели к власти!
больше , чем с России за куб.м/км
зеленский - оманский ишак, с заездом в Москву
Хочет увеличить пенсию, что бы коммуналка составляла 10% от пенсии?
Или: почему не посоветовал продать почку?