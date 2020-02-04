 Мін'юст готує нові позови проти Росії, це буде сюрприз, - Малюська

Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказав міністр юстиції Денис Малюська в інтерв’ю виданню "Главком".
За словами міністра, в України зараз п'ять позовів проти РФ і всі вони на стадії визначення належності - чи може суд їх розглядати.
"Тобто якщо суд визнає, що компетентний їх розглядати, тоді перейде до розгляду по суті. Це загальна практика. У нас в Антирейдерській комісії рахунок іде на години, в національних судах – на місяці. Міжнародні суди – це роки. Пришвидшити цей процес неможливо. Тому це триватиме роками. Але ж ми не відходимо назад. Зараз ми думаємо над обґрунтованістю і можливістю подання ще одного-двох позовів ближчим часом", - сказав він.
Водночас Малюська не захотів коментувати щодо чого ці позови: "Це поки питання ініціативи. Подамо, а потім повідомимо. Адже з того боку теж за нами слідкують. Поки що ми перебуваємо на етапі збирання доказів, обґрунтувань. Нехай це буде сюрпризом".
чмо, нэ пызды...
будет очередное ссания в глаза...
це що, кіндер-сюрприз?
Малюська заявляет, что готовит сюрпризы РФ и уже не поймешь это оговорка по Фрейду или наглое признание в стиле Портнова. Хотя какая разница? Зеленая команда уже много подарков сделала Х..йлу и останавливаться не собирается проговорилась Малюська-пиписька от Минюста. Малюська-пиписька - это в принципе политический стиль артиста Зеленского, видите как оно в реале , а вы "пианино-пианино" . Нечем на пианино играть нечем.))