 Мін'юст готує нові позови проти Росії, це буде сюрприз, - Малюська

Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказав міністр юстиції Денис Малюська в інтерв’ю виданню "Главком".

За словами міністра, в України зараз п'ять позовів проти РФ і всі вони на стадії визначення належності - чи може суд їх розглядати.

"Тобто якщо суд визнає, що компетентний їх розглядати, тоді перейде до розгляду по суті. Це загальна практика. У нас в Антирейдерській комісії рахунок іде на години, в національних судах – на місяці. Міжнародні суди – це роки. Пришвидшити цей процес неможливо. Тому це триватиме роками. Але ж ми не відходимо назад. Зараз ми думаємо над обґрунтованістю і можливістю подання ще одного-двох позовів ближчим часом", - сказав він.

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Водночас Малюська не захотів коментувати щодо чого ці позови: "Це поки питання ініціативи. Подамо, а потім повідомимо. Адже з того боку теж за нами слідкують. Поки що ми перебуваємо на етапі збирання доказів, обґрунтувань. Нехай це буде сюрпризом".