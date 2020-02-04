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 Політика України, Економіка
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Все про:позов (262) Росія (15441) Малюська Денис (36)

 Мін'юст готує нові позови проти Росії, це буде сюрприз, - Малюська

Україна готує ще один-два міжнародні позови проти Російської Федерації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказав міністр юстиції Денис Малюська в інтерв’ю виданню "Главком".

За словами міністра, в України зараз п'ять позовів проти РФ і всі вони на стадії визначення належності - чи може суд їх розглядати.

"Тобто якщо суд визнає, що компетентний їх розглядати, тоді перейде до розгляду по суті. Це загальна практика. У нас в Антирейдерській комісії рахунок іде на години, в національних судах – на місяці. Міжнародні суди – це роки. Пришвидшити цей процес неможливо. Тому це триватиме роками. Але ж ми не відходимо назад. Зараз ми думаємо над обґрунтованістю і можливістю подання ще одного-двох позовів ближчим часом", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мін'юст не планує відкликати позови проти Росії в міжнародних судах, - Малюська

Водночас Малюська не захотів коментувати щодо чого ці позови: "Це поки питання ініціативи. Подамо, а потім повідомимо. Адже з того боку теж за нами слідкують. Поки що ми перебуваємо на етапі збирання доказів, обґрунтувань. Нехай це буде сюрпризом".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173564
 
 
 Топ коментарі
 
сюрприз - это долбоеб-министр под столом...
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А что за иски такие? Может Хуйлостану выставят дополнительный счёт за новые серии "Сватов"
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Вобще-то, чтобы что-то было действительно сюрпризом, то о нем заранее не болтают.
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А что за иски такие? Может ********** выставят дополнительный счёт за новые серии "Сватов"
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Не показывайте фото-лица этого "зеленого"---у меня собака начинает лаять
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Малюска собирается засесть в правительство на годы, как бы контролируя Международные суды...
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Вобще-то, чтобы что-то было действительно сюрпризом, то о нем заранее не болтают.
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Вот именно.Какие нах.иски,если у нас "конфликт,на востоке".
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Сюрпризом буде коли виявиться, що в манюські зовсім манюсінький і на концерті зєроялістів він не зможе виконувати "Марш Віслюка" на роялі 😕
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масква має компенсувати українцям афганську аферу як правонаступниця ссср і сплатити Україні всі розходи по афганцях плюс компенсація недоотриманих доходів від витрачених на це коштів. а ще компенсацію за заселення України своїми вояками плюс збитки від прокладки кримського каналу ( знищені тисячі гектар родючих земель і переселені села ) і так далі...
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Кому? Пока сюрприз преподнесли тем, у кого есть деньги в банке. Вчера. Теперь без суда могут заглядывать к зебилоидным на банковский счет. А он про Россию. Там уже знают про все эти "сюрпризы". И думаю, их ответ не заставит себя долго ждать.
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зелені доплатять кацапам? оце буде сюрприз....
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туфли Молюськи на столе - сюрприз для Рашки...
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Пля, зе-гниды работают на кремль, и тут вдруг какое то зе-чмо пытается вешать лапшу на уши о каких-то сюрпризах???
чмо, нэ пызды...
будет очередное ссания в глаза...
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малюськін сюрпрайз..
це що, кіндер-сюрприз? Мін'юст готує нові позови проти Росії, це буде сюрприз, - Малюська - Цензор.НЕТ 8396
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От исков вы уже отказались. Осел договорился с Вовой Пу. Или надо создавать видимость работы7
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Как топ чиновник Украины может готовить сюрпризы для РФ?
Малюська заявляет, что готовит сюрпризы РФ и уже не поймешь это оговорка по Фрейду или наглое признание в стиле Портнова. Хотя какая разница? Зеленая команда уже много подарков сделала Х..йлу и останавливаться не собирается проговорилась Малюська-пиписька от Минюста. Малюська-пиписька - это в принципе политический стиль артиста Зеленского, видите как оно в реале , а вы "пианино-пианино" . Нечем на пианино играть нечем.))
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