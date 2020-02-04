 До кінця місяця запустять веб-сайт, де буде розкрито структуру тарифів на газ за регіонами, - Ковалів

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це в ефірі "Свободи слова" на ICTV сказала заступниця керівника Офісу Президента Юлія Ковалів.

"Ціна на газ як на товар є найнижчою за останні чотири роки", - зазначила Ковалів, і додала, що, на її думку, в тих містах, де мери є відповідальними, споживачі отримали знижку на тепло.

"Половина керівників теплових компаній є безгосподарними. Це велике питання, яке має контролювати місцева влада. Власниками понад 90% ТКЕ є місцева влада", - заявила Ковалів.

За її словами, уряд до кінця місяця запустить сайт, де буде розкрито структуру тарифів на газ.

"До кінця місяця у нас буде окремий веб-сайт, де щодо кожного міста буде видно, якою є структура тарифу, за скільки ця компанія купує газ, якою є знижка. Кожен з нас, хто отримує платіжку за газ, має контролювати, чи ефективно ці гроші витрачаються", - наголосила Ковалів.

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Як повідомлялося, міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель заявив: попри те, що споживачі комунальних послуг у січні отримали дві платіжки за газ, у підсумку це не вплинуло на його ціну.

"Щоб споживач міг обирати постачальника, щоб він розумів структуру тарифу і з чого він складається, було ухвалено рішення на рівні незалежного регулятора про формування двох платіжок. Одна платіжка безпосередньо за транспортування газу та розподіл, а друга - це ціна товару", - пояснив міністр.

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