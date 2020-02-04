 До кінця місяця запустять веб-сайт, де буде розкрито структуру тарифів на газ за регіонами, - Ковалів

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це в ефірі "Свободи слова" на ICTV сказала заступниця керівника Офісу Президента Юлія Ковалів.
"Ціна на газ як на товар є найнижчою за останні чотири роки", - зазначила Ковалів, і додала, що, на її думку, в тих містах, де мери є відповідальними, споживачі отримали знижку на тепло.
"Половина керівників теплових компаній є безгосподарними. Це велике питання, яке має контролювати місцева влада. Власниками понад 90% ТКЕ є місцева влада", - заявила Ковалів.
За її словами, уряд до кінця місяця запустить сайт, де буде розкрито структуру тарифів на газ.
"До кінця місяця у нас буде окремий веб-сайт, де щодо кожного міста буде видно, якою є структура тарифу, за скільки ця компанія купує газ, якою є знижка. Кожен з нас, хто отримує платіжку за газ, має контролювати, чи ефективно ці гроші витрачаються", - наголосила Ковалів.
Як повідомлялося, міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель заявив: попри те, що споживачі комунальних послуг у січні отримали дві платіжки за газ, у підсумку це не вплинуло на його ціну.
"Щоб споживач міг обирати постачальника, щоб він розумів структуру тарифу і з чого він складається, було ухвалено рішення на рівні незалежного регулятора про формування двох платіжок. Одна платіжка безпосередньо за транспортування газу та розподіл, а друга - це ціна товару", - пояснив міністр.
https://www.youtube.com/watch?v=VBJYWgrpGqE
Не могли бы вы идентичную, рыночную модель ввести для электроэнергии?
За бюджет обидно!
сделать подачку на сотню гривён , чтобы продолжать киздить миллиардами
схематоз газовых грабеж ей Украины,
который публично обнародовали гончарук-оржель-коболев-витренко
непрерывно действует с 2008 г
при примьер-министре тимошенко президенте ющенко
при примьер-министре азарове президенте януковиче
при примьер-министре яценюке президенте порошенко
при примьер-министре гройсмане президенте порошенко
список постанов ПРО ЭКСПОРТ ГАЗА-та-нафты УКРАИНСКОГО ПОХОДЖЕННЯ
=========== усі постанови діють з дати приняття по теперишній час !!! ===
кабмин хитрозачатого не-ук-ра-ин-ско-го народа фирташей-ахметок-шуфричей-пинчуков-...
грабит Граждан Украины по схемам своих папередников .
включайте свою сообразиловку соотечественники :
1. газ добытый из недр Украины с прибылью Укргаздобычи стоит G $долляров .
2. газ добытый из недр Украины с прибылью Укргаздобычи
и доставленный до нидерландского хаба стоит (G +транспортировка) $долляров .
3. газ добытый из недр Украины с прибылью Укргаздобычи,
доставленный до нидерландского хаба,
к стоимости которого
"Затем добавляется разница между ценой на нидерладском хабе TTF и
ценой на границе Украины"
стоит для пересичного украинского потребителя
уже (G +наварГрабителей +2*транспортировка) $долляров .
= = = = =
обратите ВНИМАНИЕ !!!
ГАЗ , ДОБЫТЫЙ ИЗ НЕДР Украины, во всём этом схематозе Минэкоэнерго
НЕ-ПОКИДАЕТ ТЕРРИТОРИЮ УКРАИНЫ ,
то есть ЗАТРАТЫ НА-якобы-"ТРАНСПОРТИРОВКУ" газа
из Украины до нидерландского хаба и в обратном направлении
ПО ФАКТУ ОТСУТСТВУЮТ ( ! от слова ваПще ! )
но в стоимость =украинского газа= для пересичного украинского потребителя
хитрозачатые уроды закложили коррупционную грабительскую часть
в размере ( наварГрабителей +2*транспортировка ) $долляров
на каждом кубическом метре газа, добытого из недр Украины .
( всё это ты заплатишь со своего кармана )
Таким образом гончарук в сговоре с оржелем-коболевым-витренко
используя своё служебное положение
заложил в цену газа для пересичных потребителей
КОРРУПЦИОННЫЕ ИНТЕРЕСЫ : ( наварГрабителей +2*транспортировка ) $долляров
организованной преступной группировки
в составе
ГОНЧАРУК-ЗЕЛЕНСКИЙ , ОРЖЕЛЬ-КОБОЛЕВ-ВИТРЕНКО
для всего газа добытого из недр Украины.
Это две трети газа , реализуемого на внутреннем рынке Украины !!!
.
ГАЗ , ДОБЫТЫЙ ИЗ НЕДР Украины, во всём этом схематозе Минэкоэнерго
НЕ-ПОКИДАЕТ ТЕРРИТОРИЮ УКРАИНЫ ,
то есть ЗАТРАТЫ НА-якобы-"ТРАНСПОРТИРОВКУ" газа
из Украины до нидерландского хаба и в обратном направлении
ПО ФАКТУ ОТСУТСТВУЮТ ( ! от слова ваПще ! )
но в стоимость =украинского газа= для пересичного украинского потребителя
хитрозачатые уроды закложили коррупционную грабительскую часть
в размере ( наварГрабителей +2*транспортировка ) $долляров
на каждом кубическом метре газа, добытого из недр Украины .
( всё это ты заплатишь со своего кармана )
Таким образом гончарук в сговоре с оржелем-коболевым-витренко
используя своё служебное положение
заложил в цену газа для пересичных потребителей
КОРРУПЦИОННЫЕ ИНТЕРЕСЫ : ( наварГрабителей +2*транспортировка ) $долляров
организованной преступной группировки
в составе
ГОНЧАРУК-ЗЕЛЕНСКИЙ , ОРЖЕЛЬ-КОБОЛЕВ-ВИТРЕНКО
для всего газа добытого из недр Украины.
Это две трети газа , реализуемого на внутреннем рынке Украины !!!
.
кроме того, никто не проходит инструктажи итд, счётчики и те не везде есть,
хороши услуги, нечего сказать