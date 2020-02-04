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 Економіка, Суспільство
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Все про:газ (1141) Тарифи на газ (164) Ковалів Юлія (15) Офіс Президента (231)

 До кінця місяця запустять веб-сайт, де буде розкрито структуру тарифів на газ за регіонами, - Ковалів

Ціна газу як товару є найнижчою за останні чотири роки, тож підприємства теплокомуненерго, які ставляться до справи відповідально, уже зробили знижку для споживачів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це в ефірі "Свободи слова" на ICTV сказала заступниця керівника Офісу Президента Юлія Ковалів.

"Ціна на газ як на товар є найнижчою за останні чотири роки", - зазначила Ковалів, і додала, що, на її думку, в тих містах, де мери є відповідальними, споживачі отримали знижку на тепло.

"Половина керівників теплових компаній є безгосподарними. Це велике питання, яке має контролювати місцева влада. Власниками понад 90% ТКЕ є місцева влада", - заявила Ковалів.

За її словами, уряд до кінця місяця запустить сайт, де буде розкрито структуру тарифів на газ.

"До кінця місяця у нас буде окремий веб-сайт, де щодо кожного міста буде видно, якою є структура тарифу, за скільки ця компанія купує газ, якою є знижка. Кожен з нас, хто отримує платіжку за газ, має контролювати, чи ефективно ці гроші витрачаються", - наголосила Ковалів.

Також читайте: Ціна на газ для споживачів не виросла, а була розділена на дві платіжки, - Оржель

Як повідомлялося, міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель заявив: попри те, що споживачі комунальних послуг у січні отримали дві платіжки за газ, у підсумку це не вплинуло на його ціну.

"Щоб споживач міг обирати постачальника, щоб він розумів структуру тарифу і з чого він складається, було ухвалено рішення на рівні незалежного регулятора про формування двох платіжок. Одна платіжка безпосередньо за транспортування газу та розподіл, а друга - це ціна товару", - пояснив міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Продавати собак, кішок, хом'яків, черепах й інших друзів не треба", - в "Нафтогазі" прокоментували слова Брагара

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3173563
 
 
 Топ коментарі
 
Собачий калькулятор будет на сайте?
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Чого щаришся? Краще скажи за чий кошт профани літали в Давос, а нелох в Оманію.
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Чого щаришся? Краще скажи за чий кошт профани літали в Давос, а нелох в Оманію.
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Да тут все всегда ныне зрада: когда при сывочолом гэтьмані задрали цену на газ, то то была пэрэмога ("Чим вищі комунальні платежі - тим сильніша Україна".Гройсман), а ныне та же ситуация, но на 2 коп дешевле - зрада зрадная!
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а там будет написано, почему для РФ транспортировка 1 м3 за 1200 км дешевле в три- семь раз, чем для граждан Украины?
https://www.youtube.com/watch?v=VBJYWgrpGqE

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Патамушта на ********* платять за газ більше ніж ми.
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Це правда. Ніякий урядовець вперто не помісючає, що зниження ціни на газ облгази компенсувати рівно таким же підвищенням оплати за його транспортування. В результаті загальний платіж як мінімум, не знизився. А якщо вважати, що платити за транспортування потрібно навіть за відчутності споживання, то облгази отримають непоганий навар, як мінімум. Тому говорити, що це просто розділення платежу - брехня.
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Эй, либертарианцы, а как на счёт опубликовать структуру всех административно регулированных цен?
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Тільки що заходив в особистий кабінет споживача. Поки що ніц нема.
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Уважаемое правительство!
Не могли бы вы идентичную, рыночную модель ввести для электроэнергии?
За бюджет обидно!
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в одно место засуньте ваш сайт платить за воздух мы это видели в мультике а сейчас в стране пришел новый нюхач Нидерланды - гланды с легкими ++
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Тут є ще такий ньюанс. Раніше за газ був один платіж, за який бралась комісія 5 гривень, здається. Тепер це будуть окремі платежі і давай 10 гривень. Дочекались пакращення від зелені.
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так круто зебіли кричать: ми вигнали бариг, але ціну не знизимо, бо самі бариги.
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Дякуючий турботам "слуг" про свій "народ" і особливо Найвеличнішого Вождя всіх часів та народів Вовкі Яневіслюка нарешті щодня буде публікуватися курс "Песо" для розрахунків населенням за спожитий газ і вартість транспортування . Уря!!!!
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Ну все. Сразу полегчало. На сайте можно будет узнать почему платежки за газ такие большие.
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А хто из зебилов обьяснит? Вот к примеру в прошлом месяце потребили газу на 1000 гривен. Пришло две платежки - 900 и 100. И рядом потребили газа на 0 гривен. Пришла платежка 0 и 100. Я правильно понимаю - это понижение?
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Чому інформування починається ПІСЛЯ, а не ДО? Узеленські, замість пропозицій продати собаку краще б підготували інформкампанію.
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это

сделать подачку на сотню гривён , чтобы продолжать киздить миллиардами

схематоз газовых грабеж ей Украины,
который публично обнародовали гончарук-оржель-коболев-витренко
непрерывно действует с 2008 г

при примьер-министре тимошенко президенте ющенко
при примьер-министре азарове президенте януковиче
при примьер-министре яценюке президенте порошенко
при примьер-министре гройсмане президенте порошенко

список постанов ПРО ЭКСПОРТ ГАЗА-та-нафты УКРАИНСКОГО ПОХОДЖЕННЯ
=========== усі постанови діють з дати приняття по теперишній час !!! ===

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=========== усі постанови діють з дати приняття по теперишній час !!! ===

кабмин хитрозачатого не-ук-ра-ин-ско-го народа фирташей-ахметок-шуфричей-пинчуков-...
грабит Граждан Украины по схемам своих папередников .

включайте свою сообразиловку соотечественники :

1. газ добытый из недр Украины с прибылью Укргаздобычи стоит G $долляров .

2. газ добытый из недр Украины с прибылью Укргаздобычи
и доставленный до нидерландского хаба стоит (G +транспортировка) $долляров .

3. газ добытый из недр Украины с прибылью Укргаздобычи,
доставленный до нидерландского хаба,

к стоимости которого
"Затем добавляется разница между ценой на нидерладском хабе TTF и
ценой на границе Украины"
стоит для пересичного украинского потребителя
уже (G +наварГрабителей +2*транспортировка) $долляров .
= = = = =

обратите ВНИМАНИЕ !!!
ГАЗ , ДОБЫТЫЙ ИЗ НЕДР Украины, во всём этом схематозе Минэкоэнерго
НЕ-ПОКИДАЕТ ТЕРРИТОРИЮ УКРАИНЫ ,
то есть ЗАТРАТЫ НА-якобы-"ТРАНСПОРТИРОВКУ" газа
из Украины до нидерландского хаба и в обратном направлении
ПО ФАКТУ ОТСУТСТВУЮТ ( ! от слова ваПще ! )

но в стоимость =украинского газа= для пересичного украинского потребителя
хитрозачатые уроды закложили коррупционную грабительскую часть
в размере ( наварГрабителей +2*транспортировка ) $долляров
на каждом кубическом метре газа, добытого из недр Украины .
( всё это ты заплатишь со своего кармана )

Таким образом гончарук в сговоре с оржелем-коболевым-витренко
используя своё служебное положение
заложил в цену газа для пересичных потребителей
КОРРУПЦИОННЫЕ ИНТЕРЕСЫ : ( наварГрабителей +2*транспортировка ) $долляров
организованной преступной группировки
в составе
ГОНЧАРУК-ЗЕЛЕНСКИЙ , ОРЖЕЛЬ-КОБОЛЕВ-ВИТРЕНКО

для всего газа добытого из недр Украины.

Это две трети газа , реализуемого на внутреннем рынке Украины !!!
.
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обратите ВНИМАНИЕ !!!
ГАЗ , ДОБЫТЫЙ ИЗ НЕДР Украины, во всём этом схематозе Минэкоэнерго
НЕ-ПОКИДАЕТ ТЕРРИТОРИЮ УКРАИНЫ ,
то есть ЗАТРАТЫ НА-якобы-"ТРАНСПОРТИРОВКУ" газа
из Украины до нидерландского хаба и в обратном направлении
ПО ФАКТУ ОТСУТСТВУЮТ ( ! от слова ваПще ! )

но в стоимость =украинского газа= для пересичного украинского потребителя
хитрозачатые уроды закложили коррупционную грабительскую часть
в размере ( наварГрабителей +2*транспортировка ) $долляров
на каждом кубическом метре газа, добытого из недр Украины .
( всё это ты заплатишь со своего кармана )
 показати весь коментар
 
всё это ты заплатишь со своего кармана !!!

Таким образом гончарук в сговоре с оржелем-коболевым-витренко
используя своё служебное положение
заложил в цену газа для пересичных потребителей
КОРРУПЦИОННЫЕ ИНТЕРЕСЫ : ( наварГрабителей +2*транспортировка ) $долляров
организованной преступной группировки
в составе
ГОНЧАРУК-ЗЕЛЕНСКИЙ , ОРЖЕЛЬ-КОБОЛЕВ-ВИТРЕНКО

для всего газа добытого из недр Украины.

Это две трети газа , реализуемого на внутреннем рынке Украины !!!
.
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у меня сосед хотел из водопровода воды в газовую трубу пустить, еле отговорил,
кроме того, никто не проходит инструктажи итд, счётчики и те не везде есть,
хороши услуги, нечего сказать
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сколько эта падаль ковалив в месяц зарплаты урывает ?
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