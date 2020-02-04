 Один український воїн зазнав поранення на Донбасі, ще один - бойової травми. За добу - 12 ворожих обстрілів, - штаб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу, противник обстрілював позиції українських сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив вісім обстрілів по позиціях ОС, а саме:

- чотири рази неподалік Павлополя - з мінометів калібру 82 мм противник випустив 28 мін, а також вів вогонь із гранатометів різних систем та іншої стрілецької зброї;

- поруч з Опитним - із протитанкового ракетного комплексу ворог здійснив 2 постріли;

- двічі в районі населеного пункту Авдіївка - зі станкового протитанкового гранатомета - 9 пострілів. Також противник здійснив обстріл зі стрілецької зброї;

- поблизу Пісків - з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї.

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Чотири ворожі обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

- двічі поблизу Новотошківського - з міномета калібру 120 мм - 9 мін;

- неподалік Оріхового - зі 120-мм міномета противник випустив 5 мін;

- у районі населеного пункту Новолуганське - із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

"Учора, 3 лютого, внаслідок ворожих обстрілів одного українського захисника було поранено, ще один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав бойової травми", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.

За поточну добу втрат немає.